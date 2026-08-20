El sorpresivo mensaje de Shirley MacLaine, a los 92 años, antes de la proyección de uno de sus films más recordados

Shirley MacLaine tiene 92 años y, aunque no pudo estar personalmente en Long Island, encontró una manera de acompañar a sus admiradores antes de una proyección especial de una de las películas más recordadas de su carrera. La actriz grabó un breve mensaje para el público del Southampton Playhouse, que el próximo 25 de agosto proyectará Sweet Charity, el musical dirigido por Bob Fosse que protagonizó en 1969.

Shirley MacLaine en Sweet Charity (1969), de Bob Fosse

“Hola, Southampton Playhouse. Ojalá pudiera estar con ustedes”, dijo MacLaine en el video, publicado en Instagram. Con una sonrisa, agregó: “Me gustaría volver a ver Sweet Charity. Ahora, mientras la ven, recuerden lo mucho que trabajamos”.

La actriz aprovechó entonces para hacer una de esas observaciones que forman parte de su particular sentido del humor y que, en este caso, estuvieron dirigidas a la propia película. “Y, entre nosotros, no tuvo mucho éxito, así que espero que a ustedes les guste”, bromeó.

that's our fran kubelik, martha dobie & charity hope valentine 😭 her comic timing is still sharp as ever man. shirley maclaine you will always be loved !!! https://t.co/OsxPbM71Wm pic.twitter.com/M4h4rEhHNu — audrey hepburn enthusiast (@darylandfilms) August 19, 2026

Antes de despedirse, MacLaine mandó “mucho amor” a los espectadores y les envió un beso. La aparición generó una inmediata reacción entre sus seguidores, muchos de los cuales celebraron poder verla nuevamente a los 92 años y destacaron su aspecto y su vitalidad.

“¡Dios mío! ¡Un mensaje de una leyenda viva!”, escribió un usuario. Otro la definió como “una de las últimas grandes estrellas de los años 50” y recordó la cantidad de películas y personajes que protagonizó a lo largo de su carrera. “¡Shirley! ¡Te ves increíble, cariño!”, comentó otro admirador.

La película que MacLaine invitó a volver a mirar cuenta la historia de Charity Hope Valentine, una bailarina que trabaja como acompañante en un salón de baile de Times Square y que sueña con encontrar el amor y escapar de una vida sentimental marcada por las decepciones. El personaje, ingenuo, romántico y obstinado, se convirtió en uno de los papeles más importantes de la carrera cinematográfica de la actriz.

En abril de 2024, la actriz fue fotografiada tomando un Martini con el almuerzo en Kristy's Village Cafe en Malibú con una amiga Backgrid/The Grosby Group

Sweet Charity fue dirigida y coreografiada por Bob Fosse, uno de los nombres fundamentales de la historia del musical estadounidense. La película trasladó al cine el musical de Broadway del mismo nombre, inspirado a su vez en Las noches de Cabiria, de Federico Fellini. Para Fosse significó además su debut como director cinematográfico, después de haber alcanzado reconocimiento como coreógrafo y director teatral.

El resultado no tuvo, efectivamente, el impacto comercial que podía esperarse de una producción de esas características y recibió críticas divididas. La propia MacLaine se encargó de recordarlo con ironía en su mensaje. Sin embargo, con el paso del tiempo la película adquirió una importancia mucho mayor y quedó asociada tanto a la trayectoria de Fosse como a la de su protagonista.

En su estreno, Sweet Charity recibió tres nominaciones a los premios Oscar: mejor dirección artística, mejor diseño de vestuario y mejor banda sonora de una película musical. MacLaine, por su parte, fue nominada al Globo de Oro como mejor actriz y también recibió una nominación a los premios Laurel por su interpretación femenina de comedia.

Debra Winger y Shirley MacLaine en La fuerza del cariño (1983)

El personaje de Charity le permitió además desplegar una faceta especialmente ligada a sus comienzos como artista: el baile. MacLaine había comenzado a formarse desde muy pequeña y la danza ocupó un lugar central en su vida mucho antes de que Hollywood la transformara en una estrella.

En abril de 2024, cuando tenía 90 años, la actriz explicó a la revista People que había comenzado su entrenamiento de danza a los 3 años y que continuó bailando hasta aproximadamente los 67. Para MacLaine, esa disciplina no solamente fue una preparación artística. “Me enseñó disciplina, a amar la música, a trabajar con la gente y a lidiar con el dolor”, explicó entonces.

La danza también fue una parte importante de su explicación sobre cómo consiguió mantenerse activa durante tantas décadas. En una carrera que comenzó en los años 50 y atravesó prácticamente toda la historia moderna de Hollywood, MacLaine trabajó con algunos de los directores y actores más importantes de su época y construyó una filmografía que abarca comedia, drama, musicales y películas románticas.

Entre sus trabajos más reconocidos se encuentra La fuerza del cariño, por la que ganó el Oscar a Mejor Actriz en 1984. En esa película interpretó a Aurora Greenway, una mujer cuya relación con su hija Emma atraviesa distintas etapas y conflictos. El papel le permitió finalmente obtener el máximo reconocimiento de la Academia después de varias nominaciones anteriores.

Pero para cuando llegó ese Oscar, MacLaine llevaba más de tres décadas de carrera. Había debutado en el cine en 1955 con El tercer tiro, dirigida por Alfred Hitchcock, y rápidamente se convirtió en una de las actrices jóvenes más destacadas de Hollywood. Durante los años siguientes trabajó con cineastas como Billy Wilder y Vincente Minnelli y compartió pantalla con figuras como Jack Lemmon, Frank Sinatra, Dean Martin y Audrey Hepburn.

Shirley MacLaine y su deseada estatuilla, en 1984 Bob Riha Jr - Archive Photos

Su carrera también estuvo marcada por una personalidad pública poco convencional. MacLaine nunca se limitó a la imagen tradicional de la estrella de Hollywood y durante décadas habló abiertamente sobre espiritualidad, reencarnación, experiencias paranormales y distintas ideas vinculadas con la búsqueda personal. Esos intereses se transformaron incluso en parte de su actividad como escritora, además de su trabajo como actriz.

A los 92 años, sin embargo, la actriz continúa apareciendo ocasionalmente en público y manteniendo contacto con sus seguidores. Su aparición más reciente había sido registrada en abril, pocos días antes de cumplir 92 años, cuando fue fotografiada al salir de almorzar en Malibú, California.

Un mes antes también había sido fotografiada en Malibú disfrutando de una comida que, por su sencillez, contrastaba con las ceremonias y eventos asociados habitualmente a una estrella de su trayectoria: un plato de ostras acompañado por una cerveza.

Shirley MacLaine en una fotografía promocional del film Dios sabe cuánto amé Bettmann - Bettmann

MacLaine nació el 24 de abril de 1934 en Richmond, Virginia. Llegó a Hollywood siendo muy joven y atravesó distintas épocas de la industria sin abandonar nunca completamente la actuación. A diferencia de muchas figuras de su generación, consiguió mantenerse vigente durante décadas y adaptarse a diferentes formatos y estilos cinematográficos. Uno de sus últimos trabajos en pantalla fue en la segunda temporada de la serie de Disney+ Only Murders In The Building.