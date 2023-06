El sugestivo mensaje de Tori Spelling en medio de su separación de Dean McDermott

escuchar

Dean McDermott, el marido de la actriz Tori Spelling sigue convencido de querer divorciarse, según informaron varios medios estadounidenses este jueves. La noticia tiene lugar pese a que el hombre borró el anuncio de la separación de sus redes sociales, una situación que había generado especulaciones.

“Él sigue cien por ciento convencido de salir de su matrimonio”, le reveló una fuente cercana a la pareja a People. Y agregó: “Eliminó la publicación porque Tori se lo pidió, pero está haciendo las maletas y se toma la decisión muy en serio”. Según el medio, el actor y su esposa todavía viven bajo el mismo techo, mientras él busca un departamento. “No aguanta más. Fue él quien tomó la determinación de dar por terminada la relación”, indicó la fuente.

McDermott, de 56 años, compartió la noticia de su separación de la actriz de Beverly Hills 90210 el sábado, a través de una publicación en su cuenta de Instagram que luego fue eliminada. “ Es con gran tristeza y el corazón muy, muy apesadumbrado que después de 18 años juntos y 5 hijos increíbles, Tori Spelling y yo hemos decidido seguir por caminos separados y comenzar cada uno su propio viaje. Seguiremos trabajando juntos como padres amorosos y guiaremos y amaremos a nuestros hijos en este momento difícil. Les pedimos a todos que respeten nuestra privacidad mientras nos tomamos este tiempo para contener a nuestra familia con amor y trabajar para superar esto. Gracias a todos por su apoyo y amabilidad”, escribió en aquel mensaje.

Por su parte, la actriz, de 50 años, se mantuvo en el más estricto silencio desde el anuncio del padre de sus hijos. No brindó declaraciones a los medios ni se refirió al tema en sus redes sociales, a pesar de que habitualmente las utiliza para compartir con sus seguidores situaciones cotidianas de su vida en familia, además de recuerdos y novedades laborales. Tampoco saludó a su esposo en el Día del Padre.

Si bien el hecho de que el anuncio ya no se encuentre disponible en la cuenta de McDermott generó algunas dudas y suspicacias, el actor se encargó de dejar en claro que no había cambiado de parecer. Y no necesitó hablar con la prensa ni un nuevo mensaje en sus redes para hacerlo: simplemente se dejó fotografiar el lunes mientras trasladaba algunas cajas y bolas con sus pertenencias a un depósito de Los Ángeles. En aquellas imágenes obtenidas por los paparazzi se aprecia que ya no luce su anillo de bodas.

Spelling también fue retratada yendo de visita a la casa de una de sus amigas. Y si bien ella tampoco rompió el silencio, vestía una remera que llevaba impresa una frase que llamó la atención de la prensa: “Boys lie” (los chicos mienten). En las fotografías, en las que se la ve bajando de su auto primero y luego abrazando a su amiga, se la nota triste y desencajada.

Según publicaron los medios estadounidenses, varias fuentes cercanas a la pareja aseguraron que la decisión de separarse, tras 12 años de matrimonio, los tomó por sorpresa. “Sus amigos hemos visto sus altibajos a lo largo de los años, pero realmente parecían estar en un buen lugar en los últimos meses”, indicó una de las fuentes. Y sumó: “La situación fue realmente inesperada para todos. Si esto hubiera pasado hace un año, no nos hubiese llamado tanto la atención, porque las cosas estaban terribles entre ellos. Claro, todavía tenían sus desacuerdos, pero los últimos seis meses la relación parecía haber mejorado”.

Otra de las fuentes consultadas aseguró que las constantes crisis terminaron dinamitando la pareja, y consideró que es muy posible que no haya existido en el último tiempo un motivo determinante, sino que fue una suma de situaciones que se fueron acumulando con el tiempo. Lo cierto es que tanto McDermott como Spelling siempre se han mostrado abiertos a hablar sobre sus problemas maritales en público, incluso sobre el fuerte cimbronazo que significó para la actriz la infidelidad de su marido.

“Sin embargo, definitivamente lo intentaron en los últimos meses y el clima que se respiraba parecía menos tóxico”, explicó la segunda fuente. Y añadió: “También se esforzaron por hacer que las festividades y los momentos importantes fueran especiales y estuvieran mucho más en sintonía entre ellos. Esa actitud de los dos marcó una diferencia de día y noche con respecto a lo que ocurría entre ellos en los últimos dos años”.

