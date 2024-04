Tori Spelling reveló como le pidió el divorcio a su exmarido, Dean McDermott y la increíbe reacción del padre de sus cinco hijos

Escuchar

En su podcast, Tori Spelling le reveló al mundo entero cómo fue el momento en el que, mediante una llamada telefónica, le contó a su exmarido, Dean McDermott, que había pedido el divorcio.

La protagonista de Beverly Hills, 90210 contó que odió tener que comunicarle la decisión en medio de su jornada laboral. “’Lo he hecho, es una formalidad’, pensé. Era solamente marcar una hoja y luego firmarla”, dijo durante su monólogo en Misspelling.

Spelling, de 50 años, le consultó a McDermott, de 57, si tenía un abogado debido a cómo se estaban llevando adelante las cosas. “Sinceramente, después de todo lo que hemos vivido, si se trataba de quién presentaba la demanda de divorcio primero, sentí que la contraparte estaba equivocada. Fue por eso que decidí dar el primer paso”, aseguró. “Si él decidió sentarse con el Daily Mail y contar todo lo que me había hecho a lo largo de los años, tenía sentido que yo fuera directo a presentar el divorcio”, continuó.

Según la estrella, la llamada entre ambos terminó con un “Te quiero”, resumiendo un poco el sentimiento que quedaba después de todo lo vivido. También contó que después de colgar el teléfono, se puso a llorar porque “nunca, en 50 años” se había sentido tan sola. “No me sentía digna del amor”, agregó.

Además de revelar lo que ella le comunicó a su ex, también contó las palabras que le dijo él. “Me dijo: ‘Tengo un abogado. También iba a hacer esto, pero si me ahorra 500 dólares que lo inicies vos, está bien,’” compartió Spelling. McDermott le comunicó que le parecía una noticia “genial” y que estaba bien si así lo quería ella.

En el mes de noviembre, el actor canadiense reveló detalles sobre los motivos por los que decidió dar por terminado su matrimonio, asegurando, entre otras cosas, que en el último tiempo “habían estado teniendo problemas” y que la situación empeoró cuando dejaron de dormir en la misma habitación, porque su entonces esposa prefería dormir con animales, incluidos varios perros y un cerdo. También contó que en su baño su exesposa había puesto una gallina.

Tori Spelling y Dean McDermott junto a sus cinco hijos Instagram

McDermott también realizó una fuerte autocrítica: explicó que a medida que se iban distanciando, su latente adicción al alcohol y las drogas volvió a aparecer y fue recrudeciendo con el correr de los meses. “Bebía tequila todas las noches junto a puñado de narcóticos recetados”, reveló.

La pareja tiene cinco hijos: Liam, de 17 años; Stella, de 15; Hattie, de 12; Finn, de 11 y Beau, de 7, los cuales fueron un refugio para Spelling. “Yo me aislé cada vez más y ella se aisló con los niños. Éramos solo compañeros de casa. Rara vez comíamos juntos, nos sentábamos y comíamos en familia, pero nunca estábamos conectados. Eso me hacía sentir peor, porque sabía que yo era una gran parte del problema. Y a eso se agregaba que no estábamos durmiendo en la misma cama”, señaló y sumó luego: “Creo que el lecho conyugal es la estación de conexión para una relación, donde la pareja se conecta. Es donde descargan información. Es donde pasan tiempo juntos. Es donde tienen intimidad, es donde aman. Donde reís y llorás. Así que eso se había acabado y sin eso la relación pierde mucho, mucho. Cuando estás en una situación de compañeros de cuarto y no hay conexión o intimidad, ¿qué esperás que suceda?”

Las estrellas se conocieron en 2005 mientras ella estaba casada con Charlie Shanian y él con Mary Jo Eustace. Se casaron al año siguiente y comenzaron a formar su familia rápidamente. Tras el fin de su matrimonio de 18 años, Spelling se vio obligada a abandonar la casa familiar porque se había llenado de moho. A pesar de pertenecer a una de las familias más ricas de Hollywood, la actriz vivió durante meses junto a sus hijos en una casa rodante y en hoteles baratos.

