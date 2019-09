El tierno mensaje de Antonela Roccuzzo a su hijo Mateo Messi en su cumpleaños

La mujer de Lionel Messi le dedicó unas tiernas palabras a su hijo Mateo Crédito: Instagram

11 de septiembre de 2019 • 12:09

Antonela Roccuzzo felicitó a su hijo Mateo Messi por su cumpleaños. El niño cumplió cuatro años, y en los videos que compartió se lo ve más parecido que nunca a Lionel Messi. Jugando al fútbol, el pequeño imita los festejos típicos de su papá cada vez que hace un gol.

Para celebrar este día especial, Roccuzo subió una serie de fotos y un video de Mateo muy particular. La publicación de Instagram ya supera los 700 mil me gusta, y no deja de aumentar. El furor se debe a que el pequeño tiene puesto un mini conjunto del equipo de Barcelona, y cuando empieza a mover la pelota se comporta igual que su papá.

"¡Feliz cumple amor mío! Sólo desearte que seas feliz toda tu vida y nunca dejes de ser ese personaje tan lindo que nos alegra la vida. ¡Te amamos Matu!, escribió la mujer de Messi en su red social.

Messi y Rocuzzo tienen una historia de amor de esas que causan sensación. Cada vez que comparten fotos junto a su familia, los likes llueven sin parar. Esta no fue la excepción, y las palabras de la mamá de Mateo fueron aplaudidas por sus seguidores. Juntos son padres también de Thiago, de 6 años, y Ciro, de 1 año.