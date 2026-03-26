La reacción de Antonela Roccuzzo al lanzamiento del primer tráiler de la serie de Harry Potter

El lanzamiento del primer tráiler de la serie de Harry Potter generó una fuerte repercusión a nivel mundial, y una de las figuras que no ocultó su entusiasmo fue Antonela Roccuzzo. La esposa de Lionel Messi compartió el adelanto en sus historias de Instagram y acompañó el video con un emoji de emoción, lo que dejó en evidencia su fanatismo por el universo creado por J. K. Rowling.

No es la primera vez que Antonela demuestra su amor por el mundo mágico de Harry Potter. En distintas oportunidades, la influencer dejó ver en sus redes sociales su biblioteca personal, donde conserva los libros de la saga. Además, en más de una oportunidad contó que fueron las primeras novelas que le regaló su mamá cuando era chica y leyó con mucho entusiasmo.

Como era de esperarse, su reacción al tráiler no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes rápidamente replicaron su posteo y celebraron su entusiasmo por este nuevo proyecto.

El posteo de Antonela Roccuzzo en historias de Instagram (Foto: Historias de Instagram @antonelaroccuzzo)

¿Qué se sabe sobre la nueva serie de Harry Potter?

El adelanto publicado por HBO Max muestra una nueva versión de la historia con un enfoque más fiel a los libros originales. Entre las primeras imágenes se destacan escenas icónicas como la infancia de Harry en la casa de los Dursley, su habitación bajo la escalera y los primeros indicios de su ingreso al mundo mágico. Además, se presenta al nuevo “trío de oro”, integrado por Dominic McLaughlin como Harry, Arabella Stanton como Hermione y Alastair Stout como Ron.

La serie estará dividida en temporadas, cada una basada en un libro, y la primera estará centrada en Harry Potter y la piedra filosofal. La misma contará con ocho episodios y su estreno está previsto para la Navidad de 2026. La nueva adaptación busca diferenciarse de las películas al apostar por una narrativa más detallada y cercana al material original. De esta forma, quienes leyeron los libros, como es el caso de Roccuzzo, podrán ser aún más críticos con el contenido que se mostrará en la pantalla.

El primer trailer de la serie de Harry Potter

¿Quién interpretará a cada personaje en la nueva adaptación de Harry Potter?

La producción ya dio a conocer parte del elenco que dará vida a los personajes más icónicos del universo mágico, una decisión muy difícil si se tiene en cuenta que más de tres generaciones ya estaban acostumbradas a identificar a los personajes principales con figuras como Daniel Radcliffe, Ema Watson, Rupert Grint y Tom Felton. Entre ellos se encuentran:

Dominic McLaughlin como Harry Potter

Alastair Stout como Ron Weasley

Arabella Stanton como Hermione Granger

Lox Pratt como Draco Malfoy

John Lithgow como Albus Dumbledore

Paapa Essiedu como Severus Snape

Janet McTeer como Minerva McGonagall

Nick Frost como Rubeus Hagrid

Johnny Flynn como Lucius Malfoy

Luke Thallon como el profesor Quirinus Quirrell

Paul Whitehouse como Argus Filch

Katherine Parkinson como Molly Weasley

Bel Powley como Petunia Dursley

Daniel Rigby como Vernon Dursley

Bertie Carvel como Cornelius Fudge

Alessia Leoni como Parvati Patil

Leo Earley como Seamus Finnigan

Sienna Moosah como Lavender Brown

Tristan Harland, Gabriel Harland, Ruari Spooner y Gracie Cochrane como los hermanos Weasley

Sin embargo, uno de los grandes interrogantes es quién interpretará a Voldemort, el villano principal de la saga que en el cine fue encarnado por Ralph Fiennes. Aunque circularon versiones que vinculaban a Cillian Murphy con el papel, el propio actor negó su participación, por lo que el misterio continúa.