El secreto de Antonela Roccuzzo para el equilibrio: la maternidad como motor y el gimnasio como refugio personal

A pesar de dejar su Rosario natal para acompañar a Lionel Messi en su carrera futbolística, Antonela Roccuzzo supo abrirse su propio camino y transformarse en toda una it girl. Instalada en Miami desde mediados de 2023, donde el campeón del mundo se desempeña como delantero del Inter Miami, la influencer no deja de sorprender con las novedades que comparte en sus redes sociales. En las últimas horas, una entrevista que brindó dio la vuelta al mundo.

Anto Roccuzzo es mucho más que la esposa de Lionel Messi

En diálogo con Harper’s Bazaar, la icónica revista de moda, belleza y cultura, se sinceró sobre su presente y el crecimiento de sus hijos, Thiago (13), Mateo (11) y Ciro (8). “En este momento me siento más madura y doy importancia a las cosas que de verdad merecen la pena”, contó y agregó: “Mis hijos están más grandes ahora y eso me permite disfrutar algunas cosas de mí misma que antes no podía hacer”.

Anto brindó una entrevista exclusiva para Harper’s Bazaar, donde tocó varios temas de su vida personal (Foto: Captura INstagram/@antonelaroccuzzo)

Consultada sobre cómo lleva a cabo sus tareas, ya que además de madre es empresaria, embajadora de marcas y filántropa, Antonela fue clara: “Intento disfrutar de cada uno de mis roles y procuro dar siempre lo mejor de mí en cada momento. Profesionalmente, también disfruto y me lo tomo muy en serio porque mi familia me enseñó el respeto hacia el trabajo”.

Pero los inicios no fueron fáciles. Con tan solo 19 años armó las valijas para instalarse junto a Messi en Barcelona. Aunque aquello fue difícil, comentó que la experiencia la ayudó a crecer; más tarde, sus hijos fueron el impulso para seguir adelante. “Lo que más me cambió como mujer fue la maternidad. Porque a partir de ese momento mis hijos se convirtieron en mi prioridad. Estoy disfrutando mucho esta etapa en donde mis hijos ya no son tan chiquitos porque entonces me estoy valorando a mí misma de una forma distinta, poniéndome también en el centro. Esto es algo nuevo y que voy a ir viviendo de a poquito”, aseguró.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi son padres de Thiago, Mateo y Ciro IG

Más allá de su rol familiar, la rosarina destacó que el bienestar físico es una pieza clave en su rutina. Para Antonela, la actividad física no es solo una cuestión estética, sino una herramienta de salud mental y equilibrio personal. A raíz de esto, el gimnasio representa un espacio innegociable. “Entrenar es una necesidad para mí. Fuerza, cardio, saltar en cama elástica con música… es algo súper divertido y que disfruto al máximo. Lo necesito para estar bien. Es mi terapia. Si no me ejercito, siento que funciono raro. Procuro hacer ejercicio casi a diario; los domingos suelo relajarme, pero si los chicos tienen algún torneo de fútbol, me activo con ellos”, afirmó.

Para la rosarina el bienestar físico es una pieza clave en su rutina

Sin embargo, el cuidado del cuerpo no es su único interés. Antonela reveló que la lectura es otra de sus grandes pasiones y un hábito que intenta transmitir a sus hijos. “Me encanta leer, es mi forma de viajar y conocer otras realidades sin salir de casa”, detalló al referirse a Harry Potter, su saga favorita.

Anto Roccuzzo es una fanática confesa de Harry Potter Instagram @antonelaroccuzzo

“Fue el primer libro que mi mamá me regaló a los 11 años y por eso tiene un significado muy especial. Adentrarme en esa mágica historia me cautivó por completo. Hasta hoy guardo con cariño ese primer ejemplar; me hace recordar cuando mi mamá me decía que parara de leer porque era totalmente adictivo”, completó.