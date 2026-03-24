Ángel de Brito aseguró que Emilia Mernes buscó a un campeón del mundo y descartó a dos figuras clave

A casi una semana de que estallara el conflicto entre Emilia Mernes y Tini Stoessel —tras el sorpresivo unfollow de “La Triple T”—, crecen las especulaciones sobre el origen del distanciamiento entre quienes supieron ser amigas. Aunque inicialmente se rumoreó sobre un acercamiento de la ex Rombai con Rodrigo de Paul, Ángel de Brito aportó detalles de un episodio que habría desatado la furia del entorno de la selección argentina.

La pelea que nadie vio venir (Fuente: Instagram)

Según reveló el conductor este lunes en LAM (América TV), Emilia habría intentado seducir a un futbolista de la Scaloneta, lo que provocó un fuerte malestar entre las parejas de los jugadores, como Antonela Roccuzzo, quien también decidió dejar de seguir a la artista pop.

Ángel de Brito reveló detalles de la pelea entre Emilia Mernes y las botineras de la selección argentina (Foto: Captura TV)

“Los chats no fueron con Messi ni con De Paul. Las botineras, que son amigas, fueron solidarias con Tini [por eso dejaron de seguir a Emilia]”, aseguró de Brito, quien dejó sin palabras a sus panelistas. Ante la insistencia de Pilar Smith sobre si los mensajes eran con jugadores casados, el periodista fue tajante: “Plural no. Un solo jugador. Casado”. Ante la pregunta de si la esposa del deportista estaba al tanto, sentenció: “Sí, lo hablaron; ella lo perdonó a él, pero a ella le puso la cruz”.

Tras lanzar la bomba, el conductor optó por resguardar la identidad del deportista y mandó a un corte rápido. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a circular con insistencia el nombre de Leandro Paredes como el futbolista involucrado en el escándalo. Según trascendió, el volante del equipo que lidera Lionel Messi sería el destinatario de los mensajes que habrían provocado la furia de las parejas del plantel y el posterior distanciamiento de Tini Stoessel.

Emilia Mernes se convirtió en Tendencia en X (Foto: Captura X)

Esta versión sostiene que el intercambio de chats entre el jugador y la cantante entrerriana no habría pasado desapercibido para su esposa, Camila Galante, quien, según fuentes del entorno, habría decidido perdonar al futbolista, pero cortar todo tipo de vínculo con Emilia.

En redes sociales, la conversación se volvió tendencia tras filtrarse una frase que sería la prueba definitiva del vínculo. “¿Cuándo me venís a ver a La Bombo [por la Bombonera]?”, habría sido la invitación que disparó todas las alarmas. Este detalle no pasó desapercibido para los usuarios de X, quienes inmediatamente asociaron el mensaje con el jugador de Boca Juniors.

El origen del conflicto: la fiesta de los Campeones

La versión de un supuesto coqueteo se profundizó este domingo en Infama (América TV). Según comentaron, el foco de la tensión se remonta a la fiesta privada de los Campeones del Mundo tras el Mundial 2022, evento al que Emilia asistió junto a Duki. Allí, varias de las mujeres del plantel se habrían sentido incómodas con la actitud de la cantante.

Emilia Mernes y el detonante en la fiesta de los Campeones del Mundo en 2022

Santiago Sposato detalló la información que surgió del círculo íntimo de las parejas: “No les gustó la actitud de Emilia Mernes en esta fiesta. La consideraron muy ‘mirona’”. Por su parte, Marcela Tauro fue más allá al describir el malestar general: “Están enojadas las mujeres de los jugadores porque en esa fiesta ella habría tenido una actitud fea”.

“Después pasaron cosas… A mí me hablan de chats”, agregó Sposato, al sugerir que el conflicto trascendió aquella noche.