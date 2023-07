El viaje soñado de Gabriel Corrado y su familia: de ser jurado en un festival de cine a conocer el pueblo de su bisabuelo y llevarse un sorpresivo regalo

Viajó a Italia con su esposa, Constanza y luego la pareja hizo dos escalas para visitar a sus hijos Lucas y Lucía, que viven en Países Bajos y Alemania, respectivamente

Liliana Podestá PARA LA NACION

Gabriel Corrado se sorprendió cuando lo convocaron para ser jurado del AmiCorti Film Festival, que se celebra en junio en el norte de Italia, donde el actor es una estrella desde que novelas como La extraña dama, Perla negra y otras tantas que protagonizó fueron un enorme éxito. Inmediatamente aceptó porque, además, sus ancestros son de esa región, el Piamonte. Y el plus del viaje fue visitar a dos de sus hijos: Lucas, que vive en Ámsterdam (Países Bajos) y Lucía, que reside en Hamburgo (Alemania). La más chica, Clara, vive en Nueva York (Estados Unidos). En diálogo con LA NACION, el actor contó la emocionante experiencia que vivió en esos días, dice que visitó el pueblo en el que nació su bisabuelo y habló del reencuentro con sus hijos.

-¿Fue todo sorpresa en este viaje?

-Fue un lindísimo viaje. Todo comenzó con la invitación para ser jurado en el festival de cine AmiCorti, que es en la región del Piamonte. Durante muchos meses trabajé desde Buenos Aires con el jurado, para seleccionar y votar películas, largometrajes, cortos y animación, además de los rubros de mejor actriz, mejor actor, mejor director. Había películas de todo el mundo, pero especialmente tuvieron mucho éxito las de Oriente Medio, de países como Irán. También Inglaterra tuvo varios premios. Fue muy interesante compartir con actores y actrices, productores y distribuidores internacionales. Además filmé un corto con un director iraní y con una actriz italiana, que se va a estrenar en el AmiCorti 2024. Estuvo realmente muy bueno. Me acompañó Constanza, mi mujer y el plus de esto es que el último día del festival me entregaron los documentos de mi bisabuelo por parte de mi madre, que había nacido en esa región.

-Debe haber sido muy emocionante, ¿cómo se dio?

-No tenía ni idea de que iban a hacerme ese regalo. Sabía que mi bisabuelo materno era de Alessandria, pero no exactamente el pueblo, que ahora es Castelnuovo Bormida. Una señora que trabaja de eso se encargó de recabar toda esa información, de manera espontánea. Así que después de allí nos fuimos a conocer el pueblito y viví una experiencia y una emoción muy grandes. No esperaba conocer el pueblito desde donde un día salió mi bisabuelo materno, Antonio Corrado. Porque yo tomé el apellido materno. Realmente estoy muy contento. Es un pueblo muy chiquito pero lindo, nos recibió el sindaco, que es como el intendente. Nos esperaba y me sentí como si me recibieran como un ciudadano ilustre del lugar. Fue muy emotivo conocer la iglesia donde bautizaron a mi abuelo.

Gabriel Corrado con su esposa Constanza y sus hijos Lucas y Lucía Gentileza Gabriel Corrado

-¿Qué otros lugares recorriste?

-Después de eso comenzó el viaje con Constanza. Recorrimos la Liguria, ciudades como Portofino, Santa Margherita, Rapallo, Génova, La Spezia, Cinque Terre. Ya conocía algunos lugares porque grabé algunas ficciones en el norte de Italia, pero no conocía Cinque Terre, por ejemplo y me encantó.

-¿Y cómo fue el reencuentro con tus hijos?

-¡Hermoso! Fuimos a Ámsterdam a visitar a nuestro hijo mayor, Lucas, que vive ahí con su mujer, Nicole. Ellos tienen un emprendimiento que se llama Blue House World, que es un marketplace online de productos veganos, alimentos, ropa. Compartimos unos días muy lindos y nos tocó lindo clima, algo raro para la época, allí. Reencontrarse con los hijos es una emoción muy grande. Compartir, saber cómo la están pasando, su día a día, cómo viven. Y de allí nos fuimos a Alemania, que es donde vive Lucía, en las afueras de Hamburgo, con su novio que es alemán y se llama Kolija. Paramos en su casa, también para ver cómo vive. Constanza ya había estado, pero yo no y fue muy lindo verla. Vive en el campo, con gallinas, una huerta enorme. Ella es vegana igual que Lucas, los dos cuidando el planeta.

Berlín, una de las paradas del viaje familiar Gentileza Gabriel Corrado

-¿Qué fue lo que más te llamó la atención?

-Los cuatro viajamos por la región, luego fuimos a Berlín y disfrutamos un tiempo espectacular. Es una ciudad muy potente y emocionante porque ver el Muro de Berlín te hace entender cómo vivieron ese momento tan oscuro de la humanidad cuando se construyó y después cuando lograron derribarlo. También hay muchos museos y me impactó especialmente el que muestra cómo se construyó todo el aparato nazi. Es tremendo y es importante para no olvidarse de esa parte tan negra de la historia. Es gratis y está bueno porque todos pueden visitarlo. Es un viaje emocionante y muy interesante. Y, sobre todo, me gusta combinar viaje, trabajo, familia. Son muchas emociones juntas.

Gabriel Corrado, su esposa Constanza y dos de sus hijos, Lucas y Lucía, disfrutaron de un viaje juntos por Europa Gentileza Gabriel Corrado

-¿Qué se viene este año?

-En estas semanas empiezo a filmar una película de Gabriel Nesci, para Amazon Prime Video. Se vienen muchas cosas lindas.

Postales de un viaje que tuvo todos los condimentos

El actor y su mujer caminan por la alfombra roja del festival de cine AmiCorti Gentileza Gabriel Corrado

Gabriel Corrado con el jurado del festival de cine Gentileza Gabriel Corrado

Gabriel Corrado y un paseo con su hijo LUcas, que vive en Ámsterdam Gentileza Gabriel Corrado

Reencuentro familiar en Ámsterdam Gentileza Gabriel Corrado

Gabriel y Constanza aprovecharon para recorrer Italia y visitar el pueblo en el que nació el bisabuelo del actor Gentileza Gabriel Corrado

Gabriel Corrado con su esposa Constanza y su hija Lucía Gentileza Gabriel Corrado

Gabriel Corrado y su esposa en la alfombra roja del festivalk de cine AmiCorti Gentileza Gabriel Corrado