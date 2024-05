Chris Pratt llora una muerte muy cercana y confiesa sentirse “devastado”

Escuchar

Vinculado principalmente al cine de acción y aventuras, Chris Pratt en todos los proyectos de ese rubro, siempre trabaja con dobles de riesgo, quienes se ocupan de poner el cuerpo en las escenas más peligrosas de realizar. Y en varios de sus largometrajes más importantes, Pratt trabajó codo a codo con Tony McFarr, un doble que estuvo con él en la saga Guardianes de la galaxia y Jurassic World. A lo largo de los años, ambos compartieron varios rodajes y por ese motivo, es que la temprana muerte de especialista en escenas de acción conmocionó al popular actor de Garfield.

Chris Pratt junto a Tony McFarr Captura

En su cuenta de Instagram, Chris Pratt compartió la triste noticia y le dedicó a su colega unas sentidas palabras. “Devastado frente a la noticia de la pérdida de mi amigo, el doble de riesgo Tony McFarr”, aseguró el actor, que luego agregó: “Hicimos muchas películas juntos. Jugamos al golf, tomamos whiskey, fumamos habanos y pasamos infinitas horas en los rodajes. Jamás olvidaré su rudeza. Recuerdo que una vez se dio un muy mal golpe en la cabeza durante la secuencia de títulos de Guardianes de la galaxia 2, y luego de darse varios puntos, volvió al trabajo listo para hacerlo una vez más. Era realmente un duro”.

Chris Pratt en el rodaje de Guardianes de la galaxia 2

En el último tramo del mensaje, Pratt se despidió de la siguiente forma: “Siempre fue un caballero y un verdadero profesional. Los extrañaremos. Mis plegarias a sus amigos, a su familia, y especialmente a su. hija”.

Según reveló la madre de McFarr, su hijo murió a los 47 años, de forma “inesperada”, mientras se encontraba en su hogar, ubicado en Orlando. La mujer relató que el doble no padecía ninguna enfermedad, y que se encontraba “saludable y activo”. Debido a eso, se espera el informe de la autopsia para determina qué provocó el deceso.

El peso de la fama

Chris Pratt y Anna Faris estuvieron casados durante ocho años Archivo

Aunque actualmente Chris Pratt se encuentra en pareja con Katherine Schwarzenegger, su pasada historia de amor con Anna Faris dejó una profunda huella en su vida. Ambos se conocieron en 2007, y el flechazo fue tan intenso que al año siguiente ya estaban comprometidos. “Lo que más me impactó de él fue que sabía cómo ser feliz. Estar con él hizo que me diera cuenta de que tener una relación con alguien que era querido me hacía realmente feliz”, expresó la actriz en su reconocido podcast, Unqualified. La boda se llevó a cabo en 2009 en Bali y en 2012 le dieron la bienvenida a su hijo, Jack. A medida que la vida familiar se afianzaba, comenzaron a circular versiones de que Pratt -quien era el menos famoso de la pareja cuando empezaron su relación- no pasaba tanto tiempo con Faris ya que estaba disfrutando del éxito que tanto había querido tener.

La propia Faris contó que la fama de Pratt dañó su relación ya que él comenzó a comportarse diferente y los rumores sobre infidelidades no tardaron en surgir. Al mismo tiempo, la comediante aludió a cómo con Pratt habían planeado tener más hijos y mudarse a Washington, pero que debido a la meteórica popularidad cosechada por el protagonista de Guardianes de la Galaxia, empezó a dejar esos planes de lado.

Pratt junto a su actual esposa, Katherine Schwarzenneger GROSBY GROUP - LA NACION

“Pasamos mucho tiempo separados. La ventaja de eso es que te hace apreciar mucho que el tiempo pasamos juntos, realmente lo valorás mucho. Y no querés perder el tiempo peleando o deteniéndote en las cosas sin importancia. Es un precio alto que pagar, pero tiene su beneficio”, explicaba la actriz, quien se divorció del actor en 2018.

Eventualmente, ellos lograron reconvertir el vínculo, especialmente por el bien de su hijo. La actriz felicitó públicamente a su exmarido cuando este anunció su compromiso con su actual esposa, Katherine Schwarzenneger, y rehízo su vida con el director de fotografía Michael Barrett, con quien se casó en 2021. “Somos muy parecidos, dos personas introvertidas, él también tiene hijos lo cual ha sido maravilloso porque aprendí mucho de mí misma a través de ellos, es todo muy gratificante”, expresó la protagonista de Mom.

