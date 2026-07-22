El video de Lali que resuena a “palito” para Rosalía: “Me planteás batalla y yo te respondo”

Recurriendo a la voz de Moria Casán y una de sus célebres intervenciones televisivas, Lali Espósito salió a responderle a los famosos -e ignotos- usuarios de redes sociales que, desde distintos puntos del planeta, destinaron mensajes de odio a la Argentina tras la final del Mundial.

“Todos se la agarran conmigo... A mí me importa tres pitos quiénes sean. A mí me planteás batalla y yo te respondo. Aguantate. Seas un cuatro de copas, un as de basto, un as de espada o lo que sea”, se la escucha decir a la “One”, mientras Lali la interpreta con mímica. “En esta”, escribió junto a una bandera argentina la actriz y cantante, que se encuentra de vacaciones en Europa junto a su novio, Pedro Rosemblat, y amigos.

Las vacaciones de Lali en Cerdeña con guiños a la Selección

Rápidamente, muchos entendieron su video como un “palito” para Rosalía, quien en las últimas horas quedó en el centro de la polémica por un clip de Mia Khalifa que replicó para celebrar la victoria española por sobre el seleccionado argentino. Allí, la modelo y exactriz para adultos simulaba cantar un fragmento del tema “La perla” de la cantante española, y acompañaba el gesto con una frase cargada de ironía: “Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”.

El tema en cuestión, incluido en Lux, el disco más reciente de Rosalía, dice en el fragmento compartido por Khalifa y luego replicado por la artista española: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”. Como era de esperarse, el gesto no cayó nada bien entre los fanáticos argentinos, que interpretaron la publicación como una provocación y expresaron su enojo con una catarata de críticas hacia la cantante española en las redes sociales.

La cantante española recibió críticas de usuarios argentinos luego de repostear una publicación de Mia Khalifa

Tras la repercusión que generó la publicación, tanto Mia Khalifa como Rosalía eliminaron el video de sus respectivas redes sociales. Sin embargo, eso no impidió que el contenido siguiera circulando, ya que numerosos usuarios habían descargado el clip y lo replicaron en distintas plataformas, manteniendo viva la polémica.

Este miércoles por la mañana, Rosalía salió al cruce con un tibio pedido de disculpas: “Le di a compartir porque sonaba ‘La perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, expresó la cantante en sus historias de Instagram junto a unos emojis de llanto y la bandera argentina de fondo.

El pedido de disculpas de Rosalía

El pedido de disculpas de la intérprete busca acercar las partes con su público en la cuenta regresiva a los cuatro shows que brindará en el Movistar Arena el 1, 2, 4 y 6 de agosto, cuando regrese al país a presentar su más reciente álbum.

El “like” de Pedro Pascal

Pedro Pascal, una de las figuras latinas más reconocidas actualmente en Hollywood, fue duramente cuestionado después de que se advirtiera que interactuó con una publicación de Instagram de la cuenta @blakelythornton, que no solo se burlaba de la derrota de la Scaloneta sino que acusaba a los argentinos de racistas.

Pedro Pascal y un "like" que generó controversia PATRICK T. FALLON - AFP

La captura de pantalla del supuesto “Me gusta” por parte del actor chileno comenzó a viralizarse y desató una catarata de comentarios contra el protagonista de The Last of Us y The Mandalorian. Para muchos de sus seguidores argentinos, el gesto resultó decepcionante por el vínculo que el propio actor de origen latinoamericano, manifestó en distintas oportunidades con el país.

La publicación que recibió el “like” de Pascal muestra a un grupo de personas bailando junto al texto: “Gente negra viendo perder a Argentina”, una referencia a las acusaciones de racismo que circularon durante gran parte del Mundial contra la sociedad argentina.

Ese tipo de contenidos comenzó a multiplicarse durante el campeonato y se agravó tras la consagración de España en la final del torneo. En ese contexto, varios usuarios sostuvieron que distintas celebridades internacionales terminaron replicando o respaldando publicaciones basadas en esa narrativa, lo que alimentó el malestar entre los argentinos.

Patti Smith pdió disculpas tras una publicación que muchos usuarios argentinos señalaron como ofensiva Vianney Le Caer - Invision

Una de ellas fue Patti Smith, que también celebró la victoria de España con una controvertida imagen. La cantante estadounidense compartió una historia de Instagram —que luego borró— con una foto de Lamine Yamal generada con inteligencia artificial en la que el futbolista sostenía en sus manos una kufiya, el pañuelo tradicional de Medio Oriente convertido en símbolo internacional de la identidad, la resistencia y la solidaridad con el pueblo palestino. Según “la madrina del punk”, quienes habían ganado la Copa del Mundo eran “los buenos”, lo que daba a entender, en contrapartida, que los argentinos representaban a los villanos. En su feed de Instagram hizo una publicación similar que también eliminó después.

La repercusión de sus posteos fue tal que, al igual que Rosalía, Smith salió a pedir disculpas de diferentes maneras. Por un lado, compartió una imagen de Lionel Messi acompañada por la frase: “Más que bueno, lo dio todo”. Asimismo, comentó sobre el capitán de la selección: “Gratitud por su ejemplo”.

Tras la polémica que generó con un posteo anterior, Patti Smith salió a apoyar a Lionel Messi en el medio de los mensajes contra la selección y la Argentina

Otro de sus guiños a la Argentina para dar cuenta de su arrepentimiento fue el de una publicación con fotos del Cementerio de la Recoleta, a las que sumó una dedicatoria especial: “Esta es una fotografía de una estatua que me conmovió profundamente. Fue tomada en la Argentina, un país al que quiero desde hace mucho tiempo. Las palabras que escribí nunca tuvieron la intención de ofender al pueblo argentino, por el que siento un profundo cariño. Siempre respeté y admiré el coraje y la pasión de su gente”.

“He cabalgado por el campo argentino, me he presentado allí y también he expuesto mi trabajo. Recibí muchísimo cariño y les envío el mío de vuelta, además de ofrecerles mis más sinceras disculpas, de todo corazón”, concluyó la cantante.