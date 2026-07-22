Rosalía salió a pedir disculpas por su posteo contra la Argentina

En medio de la llamada “campaña antiargentina” y las acusaciones de racismo contra nuestro país, como las que hizo Samuel L. Jackson tras la derrota de la selección en la final del Mundial 2026, Rosalía acudió a sus redes sociales para pedir disculpas por un video que había compartido y que generó la furia de sus fans locales.

“Le di a compartir porque sonaba ‘La perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, expresó la cantante en sus historias de Instagram junto a unos emojis de llanto y la bandera argentina de fondo.

El posteo con el pedido de disculpas de Rosalía

Todo comenzó un día después de la final disputada en el MetLife Stadium, cuando Mia Khalifa publicó un video desde el balcón de su estadía en Nueva York. En la publicación simuló cantar un fragmento de “La perla”, de Rosalía, y acompañó el gesto con una frase cargada de ironía: aseguró que así “suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, en un guiño dirigido a los hinchas argentinos tras la consagración de España.

La situación escaló cuando Rosalía decidió repostear el video en sus historias, donde se escuchan los versos: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”. Como era de esperarse, el gesto no cayó nada bien entre los fanáticos argentinos, que interpretaron la publicación como una provocación y expresaron su enojo con una catarata de críticas hacia la cantante española en las redes sociales.

La cantante española recibió críticas de usuarios argentinos luego de repostear una publicación de Mia Khalifa

Tras la repercusión que generó la publicación, tanto Mia Khalifa como Rosalía eliminaron el video de sus respectivas redes sociales. Sin embargo, eso no impidió que el contenido siguiera circulando, ya que numerosos usuarios habían descargado el clip y lo replicaron en distintas plataformas, manteniendo viva la polémica.

El pedido de disculpas de la intérprete busca acercar las partes con su público en la cuenta regresiva a los cuatro shows que brindará en el Movistar Arena el 1°, 2, 4 y 6 de agosto, cuando regrese al país a presentar su más reciente álbum, Lux. Allí, seguramente, Rosalía sellará su reconciliación con los fans que supieron agotar cada una de sus presentaciones en la Argentina.

Rosalía durante su última visita a la Argentina en noviembre pasado

Patti Smith también pidió perdón

Patti Smith fue otra de las reconocidas artistas que generó controversia no por celebrar la victoria de España sino por arremeter contra la Argentina con críticas infundadas.

Luego del partido final de la Copa del Mundo, la cantante estadounidense compartió una historia de Instagram —que luego borró— con una imagen de Lamine Yamal generada con inteligencia artificial en la que el futbolista sostenía en sus manos una kufiya, el pañuelo tradicional de Medio Oriente convertido en símbolo internacional de la identidad, la resistencia y la solidaridad con el pueblo palestino. Según “la madrina del punk”, quienes habían ganado eran “los buenos”, lo que daba a entender, en contrapartida, que los argentinos representaban a los villanos. En su feed de Instagram hizo una publicación similar que también eliminó después.

El primer posteo de Patti Smith le generó una ola de críticas, ya que con él la artista se sumaba a la campaña contra la Scaloneta y la Argentina

La repercusión de sus posteos fue tal que, al igual que Rosalía, Smith salió a pedir disculpas de diferentes maneras. Por un lado, compartió una imagen de Lionel Messi acompañada por la frase “Más grande que Dios, él lo ha dado todo”. Asimismo, comentó sobre el capitán de la selección: “Gratitud por su ejemplo”.

Tras la polémica que generó con un posteo anterior, Patti Smith salió a apoyar a Lionel Messi en el medio de los mensajes contra la selección y la Argentina

Otro de sus guiños a la Argentina para dar cuenta de su arrepentimiento fue el de una publicación con fotos del Cementerio de la Recoleta, a las que sumó una dedicatoria especial: “Esta es una fotografía de una estatua que me conmovió profundamente. Fue tomada en la Argentina, un país al que quiero desde hace mucho tiempo. Las palabras que escribí nunca tuvieron la intención de ofender al pueblo argentino, por el que siento un profundo cariño. Siempre respeté y admiré el coraje y la pasión de su gente”.

“He cabalgado por el campo argentino, me he presentado allí y también he expuesto mi trabajo. Recibí muchísimo cariño y les envío el mío de vuelta, además de ofrecerles mis más sinceras disculpas, de todo corazón”, concluyó la cantante.