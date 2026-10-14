Elizabeth Hurley mostró un llamativo anillo y despertó rumores de compromiso con Billy Ray Cyrus

Elizabeth Hurley compartió fotos del detrás de escena de la segunda temporada de la serie The Burbs y despertó rumores de compromiso con Billy Ray Cyrus.

Las especulaciones llegaron justo después que posara en una de las fotos con un gran anillo de diamantes en su dedo anular izquierdo. ¿Tendremos una boda en puerta o la joya podría formar parte del vestuario de Bev Fisher, su personaje en la segunda temporada de la serie?

Elizabeth Hurley mostró una serie de fotos en el backstage de la serie The Burbs; un enorme anillo en su dedo anular llamó la atención de sus seguidores

El carrusel, publicado el lunes 12 de octubre, celebraba una novedad laboral. “Día 1 en el set”, escribió la actriz británica, de 61 años. En las selfies aparece sobre una cama, frente a un espejo y con una bata blanca. Muy sensual, la modelo conservó el glamour incluso detrás de escena. La publicación también incluyó el cartel de su personaje en la puerta del camarín y flores de bienvenida de la creadora Celeste Hughey.

Bev Fisher es el nombre del personaje que Elizabeth Hurley interpreta en la serie The Burbs

Más allá de la alegría por el nuevo proyecto actoral de la modelo, la idea de una posible boda entusiasmó a sus seguidores. La protagonista de Austin Powers y el padre de Miley Cyrus confirmaron su romance hace más de un año, en las Pascuas de 2025, con una postal relajada lejos del glamour de las alfombras rojas.

"¡Bienvenida a The Burbs!", celebró el equipo de la serie tras la incorporación de Elizabeth Hurley en el elenco de la segunda temporada

Las primeras pistas habían aparecido días antes. Hurley había musicalizado una foto de sus vacaciones en las Maldivas con “She’s Not Cryin’ Anymore”, una canción de Cyrus, a quien también etiquetó. La confirmación llegó después y encontró entre sus primeros apoyos a Damian, el hijo de la actriz, que reaccionó con emojis de celebración.

Aunque para muchos formaban una pareja inesperada, la historia tenía un capítulo previo. Se habían conocido durante el rodaje de Navidad en el paraíso, en 2022. Según recordó el cantante en una entrevista con Apple Music Country compartieron pocas escenas, pero encontraron enseguida una complicidad que los hacía reír. Él atravesaba una etapa difícil y ese encuentro le dejó un recuerdo especialmente cálido.

El contacto se retomó tiempo después, cuando Hurley le envió un mensaje. De aquella conversación surgió un acercamiento que terminó por convertirse en romance. Cyrus destacó entonces la inteligencia y la capacidad empresarial de la actriz, además de esa facilidad para divertirse juntos. La afinidad, explicaba, tenía más peso que las diferencias que podían advertirse desde afuera.

“¡Estoy enamorada!”

Elizabeth Hurley y Billy Ray Cyrus sorprendieron con su romántica foto en las redes sociales

La felicidad también quedó registrada cuando Hurley cumplió 60 años, en junio del año pasado. En aquel aniversario la actriz hizo un balance de sus logros profesionales y personales: tres décadas vinculada a una firma de cosmética, su trabajo en la concientización sobre el cáncer de mama y los veinte años de su marca de trajes de baño. Entre esos motivos de celebración incluyó una frase inequívoca: “¡Estoy enamorada!”.

Cyrus acompañó aquel cumpleaños con un saludo en su propia cuenta, donde la llamó el amor de su vida. La actriz, por su parte, agradeció a sus amigos y familiares y eligió una foto al aire libre para celebrar el comienzo de una nueva década. Su vida sentimental se integraba así a un presente en el que seguían conviviendo el trabajo, los negocios y su habitual exposición en las redes.

Miley Cyrus habló de la relación de su padre, Billy Ray, y Elizabeth Hurley Evan Agostini - Invision

La relación también tuvo repercusión dentro de la familia Cyrus. En junio de ese año, Miley habló del noviazgo de su padre y reconoció que le había resultado sorpresivo. La cantante explicó que estaba aprendiendo a mirar a sus padres como personas con deseos propios y a aceptar que ellos también merecían encontrar la felicidad. Sus palabras acompañaban una etapa de reencuentro con el músico, tras un período de distancia.