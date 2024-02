escuchar

Se define como madre , modelo, actriz y diseñadora. Con los años, Elizabeth Hurley , expareja de Hugh Grant, se ha ido alejando de las tradicionales pantallas del mundo del entretenimiento para desarrollar más sus habilidades empresariales . Además de haber creado su propia empresa de trajes de baño, es su principal promotora, gracias a sus convocantes redes sociales. En el mundo virtual, la multifacética figura abre las puertas de su intimidad , pero también muestra sus viajes y sus rutinas para mantenerse en forma. Así esta semana publicó imágenes de sus vacaciones en un lujoso spa llamado Vivamayr en Maria Wörth, Austria.

A sus 58 años, a Hurley esta etapa de su vida la encuentra enfocada en su trabajo, en disfrutar de tiempo de calidad con su hijo Damian y en la búsqueda del bienestar tanto físico como emocional. Hurley, que experimentó en carne propia que la fama también trae sinsabores, compartió desde el lujoso resort en el que se hospeda su creciente interés por mantener vínculos sanos y hábitos saludables. “¡Buenos días! Que comience el ejercicio, la desintoxicación y la alimentación saludable”, escribió en sus redes sociales.

Elizabeth Hurley hizo una sesión de fotos mientras descansaba en una sauna y generó un sinfín de reacciones y elogios de sus seguidores @elizabethhurley1

Antes de viajar a Austria, Elizabeth disfrutó de unos días en su casa del Reino Unido, donde aprovechó para visitar amigos y colegas. La actriz de Gossip girl fue fotografiada en una fiesta con su amiga y gurú de la moda Trinny Woodall, pero eso no fue todo. En diciembre pasado, la modelo también se reunió con su exmarido Arun Nayar para celebrar juntos el Fin de Año. La actriz y el multimillonario heredero textil, de 59 años, estuvieron casados desde 2007 hasta 2011 y tras el divorcio supieron conservar un gran vínculo de amistad. De hecho, el hijo de Elizabeth, Damian, de 21 años, publicó una foto de la pareja con un texto que reveló lo bien que se lleva con él, ya que lo considera su padre. Nayar no es el padre biológico de Damian, pero en reiteradas ocasiones la actriz comentó que su hijo mantiene una relación muy estrecha con él y que es una figura paterna en su vida.

La fama y sus sinsabores

Fue en los años 90 cuando se hizo conocida por ser la novia de Hugh Grant. Cuatro años más tarde, acudió junto a su pareja al estreno de la película Cuatro bodas y un funeral y consiguió ser el centro de las miradas luciendo un Versace negro de escote profundo sostenido por ganchos de oro.

Corría el año 1995, cuando Hurley descubrió que en la fama no todo era color de rosa, después que Grant, su pareja, fuera detenido en un auto mientras mantenía relacione sexuales con una prostituta, en Londres. El escándalo obligó al actor a pedir disculpas públicas, pero su relación, lejos de romperse, pareció afianzarse. Más allá de las ganas de seguir adelante, con el tiempo la actriz percibió que el dolor era demasiado fuerte y terminó definitivamente el noviazgo en 2000, asegurando que se trataba de “una ruptura amigable”.

Por entonces, las puertas de Hollywood ya se habían abierto de par en par para ella. Tras hacer participaciones en Austin Powers y Mi marciano favorito, Hurley dio rienda suelta a sus dotes como comediante en Al diablo con el diablo, al tiempo que se convertía en el rostro de una conocida firma de cosméticos . También formó parte de las series Gossip Girl, The Royals y, más recientemente, compuso a la villana Morgana le Fay en Marvel’s Runaways. Además de probarse como productora de cine, Hurley se volcó a un mundo que no le resultaba nada ajeno: el diseño de modas.

Hugh Grant y Elizabeth Hurley fueron pareja durante 5 años IAN WALDIE - X00490

“Un final terrible”

En 2002, después de separarse de Grant, Elizabeth Hurley dio a luz a su hijo, Damian, fruto de su relación con el empresario estadounidense Steve Bing. Juntos vivieron un romance que involucró un ostentoso estilo de vida, pero el vínculo fue tormentoso e incluso Bing negó ser el padre biológico de Damian, un dato que luego se confirmó con una prueba de ADN. Liz se sintió abrumada ante el destrato y crio a su hijo sola.

El empresario no conoció a su hijo : tan solo lo llamó en su cumpleaños número 18 y le escribió una carta de despedida. En 2020, Bing se suicidó a los 55 años y Hurley se mostró conmovida ante la inesperada noticia de la prematura muerte de su ex: “Me entristece enormemente que mi ex Steve ya no esté con nosotros. Es un final terrible”, escribió en su Instagram.

Luego de sus experiencias fallidas con Grant y Bing, Hurley no se dio por vencida en su intento de encontrar el amor. Se casó con el empresario Arun Nayar en 2007, pero después de tres años de matrimonio, le solicitó el divorcio alegando “comportamiento irracional”. Sin embargo, con el tiempo la actriz reconfiguró los vínculos con sus exparejas a los que considera grandes amigos y concentró sus energías en sus proyectos profesionales.

