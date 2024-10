Elizabeth Vernaci contó que tiene cáncer: “Estoy atravesando una situación compleja”

Escuchar

“¿Por qué se va temprano? ¿Por qué no estuvo todo el mes?”, con tono burlón, en referencia a las preguntas que se hacían muchos de sus oyentes por sus llamativas ausencias en el programa radial La Negra Pop, Elizabeth Vernaci se dio pie este viernes para contar que tiene cáncer y está a punto de iniciar un tratamiento de quimioterapia .

“Bueno, chicos, me hice controles, lamentablemente salieron mal, me tuve que operar de un tumor que era maligno y ahora tengo que empezar una quimio”, explicó con su característico tono directo. “Me quiero matar... No me voy a matar, no me voy a morir, pero obviamente estoy atravesando una situación compleja que hace que, quizás, esté un poquito más irascible. ¡Lo lamento, lo siento mucho!”, bromeó.

“Gracias a Dios esto ya salió de mi cuerpo, no está más, no pasó a ningún ganglio, no llegó a ningún lado pero bueno, por una cuestión de prevención y que no vuelva a pasarme, me van a empezar a hacer quimio”, siguió Vernaci este viernes, en su ciclo de Pop Radio. “ ¿Qué me pasa con la quimio? Y, me da miedo, obvio. A nadie le gusta atravesar una quimio, a todo el mundo le pasan cosas diferentes, no sé qué me va a pasar a mí ... ¡No tengo idea! Es la primera vez que no tengo idea de con qué me voy a encontrar... No sé con qué parte de mí me voy a encontrar, lo que va a pasar afuera ya más o menos me lo explicaron, pero capaz que me pongo mucho más vulnerable, seguramente, que es algo que yo no me permito mucho”.

Luego, la conductora siguió con su testimonio: “No vendré a trabajar algunas veces, seguramente, si bien mis médicos me aconsejaron que venga a laburar, yo no sé si me voy a sentir bien, si voy a estar vomitando, si el quedarme sin pelo me va a provocar que no tenga ganas de que me vean”. Acto seguido, mirando a su compañera La Barby, le pidió con humor: “Traeme pelucas el lunes y vamos probando, porque va a ser un poco fuerte”.

“Igual, lo que siento, y lo que quiero transmitir, es que con la quimio uno sabe que estos efectos colaterales horribles, que te hacen vomitar, que debilitan, que te bajan las defensas, que te hace caer el pelo, es lo que hace que esas células no se conviertan en cancerígenas”, sumó.

“ Vengo atravesando esto desde septiembre, todos mis compañeros lo sabían y ahora se los cuento a ustedes . Todo mi equipo va a estar al pie del cañón este mes y los meses que siguen porque vamos a tener que bailar... Y cuando hay que bailar, yo bailo. Les agradezco a ustedes y también a mis amigos, que se ofrecieron a venir cuando yo no pueda hacerlo. Tengo la mejor onda para pasarla lo mejor posible”, siguió Vernaci. “Lo mío es comunicar y siento que si no comunico lo que me pasa, no voy a poder comenzar esto de la mejor manera. Aparte siento que hago humor, y el humor para mí se basa en la verdad, y si no vengo y me planto acá con lo que me pasa y lo que soy, no voy a poder trabajar desde un lugar honesto, que es lo que necesito para comunicar en el micrófono”.

“Chicos, es la que viene, vamos con todo, vamos Negrita a bailar hasta el fin... Me tengo a mí y los tengo a ustedes”, finalizó antes de que comenzara a sonar el tema “Caña seca y un membrillo”, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

