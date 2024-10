Qué le pasó a Elizabeth Vernaci

Escuchar

Elizabeth Vernaci fue noticia en las últimas horas al contar públicamente en su programa radial que se enteró de que padece cáncer desde septiembre de este año y, en consecuencia, atravesará un tratamiento de quimioterapia en las próximas semanas.

Este viernes por la mañana, la reconocida conductora brindó detalles de la noticia a través de su programa radial, La Negra Pop. “Bueno, chicos, me hice controles, lamentablemente salieron mal, me tuve que operar de un tumor que era maligno y ahora tengo que empezar una quimio”, explicó. “Me quiero matar... No me voy a matar, no me voy a morir, pero obviamente estoy atravesando una situación compleja que hace que, quizás, esté un poquito más irascible. ¡Lo lamento, lo siento mucho!”, bromeó.

Elizabeth Vernaci comunicó que padece cáncer (Foto/Instagram: @popradio1015)

Asimismo, continuó: “Gracias a Dios esto ya salió de mi cuerpo, no está más, no pasó a ningún ganglio, no llegó a ningún lado, pero bueno, por una cuestión de prevención y que no vuelva a pasarme, me van a empezar a hacer quimio”.

La conductora no pudo evitar explicar sus sensaciones ante el tratamiento que afrontará. “¿Qué me pasa con la quimio? Y, me da miedo, obvio. A nadie le gusta atravesar una quimio, a todo el mundo le pasan cosas diferentes, no sé qué me va a pasar a mí... ¡No tengo idea! Es la primera vez que no tengo idea de con qué me voy a encontrar... No sé con qué parte de mí me voy a encontrar, lo que va a pasar afuera ya más o menos me lo explicaron, pero capaz que me pongo mucho más vulnerable, seguramente, que es algo que yo no me permito mucho”.

Elizabeth Vernaci se operó de un tumor maligno y ahora hará un tratamiento de quimioterapia (Foto/Instagram: @popradio1015)

En todo este contexto, Vernaci aseguró que en algunas oportunidades no podrá conducir el programa, pese a que los médicos le aconsejaron seguir trabajando. De igual manera, comunicó que en septiembre se enteró de esta noticia y que sus compañeros de la radio ya estaban al tanto de todo.

“Igual, lo que siento, y lo que quiero transmitir, es que con la quimio uno sabe que estos efectos colaterales horribles, que te hacen vomitar, que debilitan, que te bajan las defensas, que te hace caer el pelo, es lo que hace que esas células no se conviertan en cancerígenas”, continuó.

No obstante, Elizabeth Vernaci se mostró positiva para esta etapa que le tocará vivir y con el humor que siempre la caracteriza.

LA NACION