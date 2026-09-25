Ella Beatty, entre el orgullo de ser una “nepo baby” al gran parecido con su tía, Shirley MacLaine: “Muy afortunada”

Hay fotos que cuentan una historia. Las nuevas imágenes de la producción que protagonizó Ella Beatty para la revista Town & Country pertenecen a ese grupo. En los retratos, la hija menor de Warren Beatty y Annette Bening aparece con una estética y una expresión que, por momentos, remite inevitablemente a otra mujer de la familia: Shirley MacLaine, su tía.

No hace falta conocer demasiado del árbol genealógico para que la comparación surja casi de inmediato. Hay algo en la mirada, en ciertos gestos y en la manera en que Ella se planta frente a la cámara que recuerda a las fotografías de una joven MacLaine, mucho antes de que se convirtiera en una de las grandes estrellas del cine estadounidense. La semejanza adquiere todavía más fuerza porque no es una comparación entre dos actrices de generaciones distintas sin relación entre sí: son tía y sobrina, dos mujeres separadas por más de seis décadas pero unidas por una de las familias más famosas de Hollywood.

Las imágenes llegan, además, en un momento especialmente significativo para Ella. A los 26 años, la joven actriz está dejando de ser solamente “la hija de Warren Beatty y Annette Bening” para comenzar a ocupar su propio espacio dentro de la industria.

Ella Beatty es la nueva protagonista de la serie Monstruo

Ella es la menor de los cuatro hijos de Beatty y Bening. Sus hermanos son Stephen, de 34 años; Benjamin, de 32; e Isabel, de 29. Sus padres se casaron en 1992 y llevan más de tres décadas juntos, después de haber construido dos de las carreras más reconocidas de la industria estadounidense.

Warren Beatty protagonizó y produjo algunas de las películas fundamentales de Hollywood, entre ellas Esplendor en la hierba, Bonnie y Clyde, Shampoo, El cielo puede esperar, Reds, Dick Tracy, Bugsy y Bulworth. Annette Bening, por su parte, alcanzó notoriedad con Ambiciones prohibidas, de 1990, y luego protagonizó títulos como Mi querido presidente, junto a Michael Douglas, Belleza americana y Mi familia, con Julianne Moore.

Annette Bening y Warren Beatty

Ella creció viendo ese mundo desde adentro. Los sets, los camarines y los rodajes formaban parte de su vida cotidiana. En una entrevista con Vogue publicada en 2024 recordó, por ejemplo, haber estado con su madre en un tráiler de maquillaje y haber acompañado a su padre durante el rodaje de Rules Don’t Apply, la película que Beatty escribió, dirigió y protagonizó en 2016.

“Cuanto mayor me hago, más me pregunto: ‘¿cómo es posible que estos artistas increíbles sean mis padres?’“, dijo Ellaen la entrevista. ”Y me siento muy afortunada de, con suerte, heredar un poco de su genialidad por arte de magia".

Por eso, cuando le preguntaron si haber crecido en una familia de actores había influido en su decisión de dedicarse a la actuación, su respuesta fue contundente. “No conozco otra cosa. No tengo otra perspectiva del mundo”, explicó.

Ella también reconoce que existe una ventaja evidente en haber nacido dentro de una familia de semejante exposición. “Reconozco totalmente que hay un privilegio y una exposición inherentes que provienen de tener padres actores famosos”, declaró a Vogue. Y agregó: “Y realmente espero poder aportar algo significativo”.

En ese sentido, las fotografías de Town & Country adquieren una dimensión particular. No solamente muestran a una actriz joven en plena promoción de su nuevo trabajo, sino que también ofrecen una imagen que permite observar, casi de manera involuntaria, la continuidad física de una familia que lleva décadas delante de las cámaras.

Shirley MacLaine en 1959 Bettmann - Bettmann

Shirley MacLaine es la hermana mayor de Warren Beatty. Nació en 1934 y Warren en 1937, hijos de Ira Beaty y Kathlyn MacLean Beaty. Shirley construyó una carrera extraordinaria desde la década de 1950 y llegó a convertirse en una de las actrices más reconocidas de su generación. Fue protagonista de películas como Piso de soltero, Irma la dulce y La fuerza del cariño, por la que ganó el Oscar a mejor actriz.

Los hermanos en una de sus tantas apariciones públicas

La relación entre los hermanos también forma parte de la historia de Hollywood. No siempre fue sencilla. Durante años tuvieron desacuerdos vinculados, entre otras cosas, con algunos episodios de la historia familiar que Shirley contó en sus libros. Con el paso del tiempo, sin embargo, el vínculo se hizo más cercano. MacLaine contó que visitaba a los hijos de Warren y que mantenía una buena relación con Annette Bening.

Incluso estuvieron cerca de compartir una de las películas que marcaron para siempre la carrera de Warren. Cuando comenzó a desarrollar Bonnie y Clyde, Shirley estuvo entre las actrices consideradas para interpretar a Bonnie Parker. Pero la posibilidad quedó descartada cuando Warren decidió interpretar él mismo a Clyde: los hermanos no podían formar una pareja romántica en pantalla. Finalmente, Faye Dunaway obtuvo el papel.

El parecido de Ella con MacLaine puede llamar la atención, pero lo cierto es que desde hace algún tiempo la carrera de la joven actriz corre por su propio carril. Después de estudiar actuación en Juilliard, debutó en pantalla en Feud: Capote vs. The Swans, en 2024. Ese mismo año llegó a Broadway con Appropriate. Más tarde participó en If I Had Legs I’d Kick You, protagonizada por Rose Byrne, y en Ghosts, de Henrik Ibsen, en teatro.

Ahora acaba de dar un paso mayor con Monstruos: la historia de Lizzie Borden, la producción de Ryan Murphy estrenada en Netflix el 17 de septiembre. Ella interpreta a la mujer acusada de asesinar con un hacha a su padre y a su madrastra en 1892, en uno de los casos criminales más célebres de la historia de los Estados Unidos.

Ella también tiene otro proyecto importante en camino. Forma parte del elenco de The Bell Jar, la adaptación de la novela de Sylvia Plath dirigida por Sarah Polley, cuyo rodaje terminó este mes. La película está protagonizada por Billie Eilish, en su debut cinematográfico, junto a Carey Mulligan, Danielle Deadwyler, Lili Taylor y Dylan Hawke. Ella interpreta a Joan.