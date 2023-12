escuchar

La banda de cumbia de Emanuel Noir encabeza el listado de artistas con mayor cantidad de reproducciones en la Argentina en la plataforma de Spotify. En lo que va de diciembre, el nombre del líder de Ke Personajes no pasó inadvertido, pero su protagonismo mediático no resultó tanto de su éxito musical como sí por ciertas cuestiones de su vida personal.

El 7 de diciembre, a tan sólo un mes de haber cancelado su casamiento con Jimena Farías, la madre de sus dos hijas, Noir oficializó su romance con la modelo Sophia Ramos y avivó el avispero de la prensa rosa. Pero eso no fue todo. El sábado pasado, el músico se vio envuelto en una pelea callejera en Concepción del Uruguay que terminó con una fuerte golpiza. Según informó el medio local llamado La Pirámide, Noir se “bajó de su auto con una manopla y le pegó a otro hombre”, lo que derivó, en consecuencia, a que la reacción del agredido sea aún mayor tras asestarle un golpe de puño que lo lastimó.

El cantante de 34 años, tan polémico como popular, parece causar fanatismo y rechazo en partes similares y no duda en hacerse cargo, como conociendo las reglas básicas del negocio, que sostiene que la mala prensa suele ser muy buena prensa . “¿Todo el mundo es perfecto y los únicos errores son míos?”, preguntó el vocalista en sus redes sociales tras la viralización del escandaloso episodio. Lo cierto es que en el último tiempo, en las noticias sobre su vida diaria además del fervor de sus shows multitudinarios abundaron los conflictos y los rumores de infidelidad.

En las últimas horas, Noir estuvo en boca de todos y no tanto por los datos difundidos por Spotify, a través de su estudio Wrapped 2023, que indicaron que el listado de artistas con mayor cantidad de reproducciones en Argentina lo encabeza la banda que lidera Instagram

El salto a la fama

Antes de que entrara la música a su vida, Emanuel trabajaba como albañil. Desde los 17 y durante ocho años hizo pozos para piletas en los fondos de las casas. Integrada por Emanuel Noir en la voz principal, Damián Piñeiro en el teclado, Sebastián Boffeli en la batería y Enzo Martínez en el güiro, la banda de cumbia Ke Personajes dio sus primeros pasos en una pequeña habitación de Entre Ríos y fue durante la pandemia que logró alcanzar la popularidad. El boom se coronó con un padrinazgo inesperado: en noviembre de 2020, mientras Diego Maradona se recuperaba de una intervención por un hematoma subdural, Leopoldo Luque, su médico, reveló: “(Maradona) está muy bien. Estuvimos incluso bailando. A él le gusta Ke Personajes”. Tras esa declaración, el grupo le cantó al astro del fútbol vía streaming. Y hubo más . Sergio “Kun” Agüero grabó un video con ellos, Carlos Tevez los contrató para eventos personales y Wanchope Ábila y Cristian Pavón no se perdían sus recitales. Ese apoyo de los jugadores impulsó con creces la popularidad de la banda, que logró traspasar las fronteras. En países como Chile, Bolivia, México y Perú causaron una rápida sensación.

El año 2022 marcó un antes y un después: realizaron distintas colaboraciones con artistas masivos como La K´onga, Pablo Lescano de Damas Gratis, Ulises, La T y La M, que los ayudaron a terminar de despegar. Incluso Noir fue convocado por Big One para participar en “Un finde” junto a FMK, y aquella colaboración logró convertirse rápidamente en un éxito viral en las redes sociales.

Una historia difícil

Antes de alcanzar la fama, Emanuel Noir enfrentó una dura batalla contra las adicciones. En una entrevista con Gastón Pauls en Seres libres, el cantante se sinceró sobre los tormentos que vivió a causa del consumo conflictivo de sustancias tóxicas. Reveló que comenzó a consumir drogas a la temprana edad de 13 años y que siguió hasta sus 32. “Las drogas pueden ser seductoras al principio, creando un mundo de apariencia agradable, pero eso después se vuelve oscuro”, resumió sobre su experiencia.

En aquella conversación, Emanuel señaló que llegó a creer que había perdido el control de su vida y sentir que había “tocado fondo”. Además, reflexionó sobre las duras consecuencias que puede desencadenar el consumo, como impulsar al adicto a cometer actos violentos o delictivos. Noir no dudó en compartir detalles sobre su largo proceso de recuperación y contó que el camino no fue fácil: atravesó una profunda depresión durante su segunda internación, a los 20 años, causada por el excesivo consumo de psicofármacos, que, en sus palabras, lo llevaron a “casi experimentar esquizofrenia y paranoia”. La sobredosis se convirtió en peligro latente en su vida y él mismo se encargó de contar que se había encontrado “frente a frente con la muerte en tres ocasiones”. A la depresión se le sumaron múltiples intentos de suicidio.

“Mi cabeza sólo decía que me mate”

“En el año 2020, experimenté mi último intento de suicidio. Me encontraba sumido en la paranoia, presenciaba imágenes horribles y mi mente estaba completamente agotada. Mi única solución en ese momento era quitarme la vida. Ese día tenía una escopeta cargada y estuve a punto de mirarme por última vez en el espejo”, le contó a Gastón Pauls en julio de 2021. En ese momento crítico de su vida, Noir encontró contención de la mano de la religión. “A pesar de haberle dado la espalda a Dios, él siempre estuvo conmigo, esperando pacientemente a que dejara una pequeña abertura en la puerta para poder sacar esa basura interna”, resumió sobre el camino espiritual que emprendió. Decidido a comprometerse con su proceso de sanación pidió ingresar voluntariamente a un centro de rehabilitación en busca de una nueva vida y logró alejarse de las adicciones.

El gran salto a la fama de la banda que lidera ocurrió en 2022, cuando Ke Personajes grabó canciones en conjunto con La K’onga, Pablo Lescano, La T y la M y Ulises Eyherabide Instagram

Un compromiso roto y un nuevo amor

En noviembre, Emanuel había anunciado su compromiso con Julieta Farías, con quien tiene dos hijas, en medio de una celebración familiar. Si bien se difundió que en diciembre iban a consumar una unión para confirmar el vínculo, inesperadamente la historia de amor dio un giro radical. Fue la propia Julieta quien se expresó al respecto en sus redes sociales: “Emanuel y yo nos separamos. Decidimos cada uno hacer nuestro camino. Gracias a todos los que en este tiempo apoyaron nuestra relación”, escribió.

Emanuel Noir y Julieta Farías tienen dos hijas en común; rompieron su compromiso a poco de casarse

Sobre las razones que los llevaron a distanciarse, la influencer y expareja del intérprete de hits como “Adiós amor”, reveló en el ciclo Córdoba a la siesta (Canal C) que Noir le había sido infiel. “Llegó un momento en el que dije ‘yo me voy a valorar y voy a pensar un poco en mí’. Por más enamorada que estuve de él, era hora de hacer lo que yo sentía y sentí que me tenía que ir de esa casa”, y agregó: “Necesito sanar yo, pensar en mí, y dejar de pensar en otra persona. No volvería a estar con él como pareja”, concluyó la mujer. Tras la polémica separación, el vocalista de Ke Personajes, compartió una romántica fotografía junto a su nueva novia, Sophia Ramos, una modelo oriunda de Entre Ríos. “Así de feliz”, celebra una imagen donde ambos están por besarse. En una postal familiar que incluyó el árbol de Navidad, el cantante, junto a su familia, la presentó en sociedad. En sus redes, a Emanuel parece no reparar en el qué dirán: más allá de los rumores y acusaciones él se muestra enamorado y enfocado en su música.