escuchar

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, protagonizó una pelea callejera este domingo por la mañana, lo que derivó en una denuncia policial de los vecinos del barrio de Recoleta. Situado en la calle Junín al 1700, el artista, quien se encontraba con un amigo, estuvo involucrado en un altercado con varias personas y eso derivó en un cruce verbal que luego escaló en golpes de puños.

En medio del conflicto, algunos de los presentes identificaron a Noir y empezaron a sacarle fotos y videos con el fin de mostrarlo en las redes sociales, lo que provocó una reacción desmedida del cantante. A los efectos de este disturbio en la vía pública, efectivos de la Policía de la Ciudad de la Comisaria 2° se hicieron presentes para disuadir el conflicto, aunque el hecho de que el cantante de Ke Personajes estuviera involucrado hizo que el problema no pasara desapercibido.

Emanuel Noir, involucrado en una pelea en la vía pública Instagram

Al llegar las fuerzas de seguridad, el enfrentamiento había escalado de una agresión verbal a una contienda física, lo que obligó a intervenir a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 29, que tomó nota de lo sucedido a través de la declaración de los protagonistas y testigos para buscar esclarecer el incidente y así determinar las responsabilidades.

A raíz de este evento que lejos está de sus dotes como artista, el propio Emanuel Noir usó su cuenta de Instagram para intentar aclarar este hecho que rápidamente llegó a las redes sociales: “Ajeno a mi trabajo, nadie puede faltar el respeto ni a mí o a una mujer, menos pegarle, por eso me paré de manos en el boliche”, comenzó en una storie.

El descargo de Emanuel Noir en su cuenta de Instagram Instagram (@emanuelnoir)

En esa misma línea, visiblemente enojado por lo que debió atravesar, Noir siguió: “Lo que opinen me importa poco. Mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar y no dejar que se le pegue a una mujer”.

Por último, más enfocado en su recorrido musical y dejando de lado este conflicto que debió contar con la intervención policial para que quede sin efecto, el líder de la banda de cumbia subió otra imagen donde añadió el texto “yo sigo” y donde se lo ve enfrente de un micrófono por grabar un nuevo tema.

Luego de su descargo, el vocalista de Ke Personajes posteó una imagen relacionada a la creación de un nuevo tema musical Instagram (@emanuelnoir)

Días atrás de esta polémica, Noir también recurrió a sus redes sociales para oficializar a su nueva novia llamada Sophia. En una postal familiar que incluyó el árbol de Navidad, el cantante, junto al grueso de su familia, la presentó en sociedad. “Así de feliz”, aclara una imagen donde ambos están por besarse.

Cabe destacar que el vocalista de Ke Personajes se comprometió hace un mes con Julieta Farías, con quien tuvo dos hijos y, finalmente, decidieron separarse para sorpresa de su círculo íntimo: “Emanuel y yo nos separamos. Gente, no necesito que me manden más cosas de las cuales Emanuel está haciendo porque es su vida. Decidimos cada uno hacer nuestro camino. Gracias a todos los que este tiempo apoyaron nuestra relación”, aclaró la mujer quien se define como “creadora de contenidos” en su biografía de Instagram.

LA NACION