Emanuel Noir, vocalista y creador de la banda de cumbia Ke Personajes, apareció nuevamente en escena en un video donde está involucrado en una pelea callejera. Dicho acontecimiento se dio este sábado, pasadas las 20 horas, en la avenida Paysandú en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde el cantante incitó a la violencia a un peatón y recibió una fuerte golpiza que lo dejó tendido en el piso, sin reacción. Ya más cerca del domingo al mediodía, Noir utilizó sus redes sociales para hablar sobre lo sucedido.

Según informó el medio local llamado La Pirámide, Noir se “bajó de su auto con una manopla y le pegó a otro hombre”, lo que derivó, en consecuencia, a que la reacción del agredido sea aún mayor tras asestarle un golpe de puño que lo lastimó. Tras estas versiones, en las redes sociales circularon dos videos donde en el primero se ve al artista tirado en el piso, sin poder reponerse, y dos mujeres intentando separar al hombre que mostró la manopla a la cámara para dar prueba del inicio de la pelea.

En la continuidad del video, que rápidamente se convirtió en viral por la figura de Noir, empezaron a aparecer vecinos y testigos del hecho que decidieron llamar a la policía para que puedan detener al cantante, quien de a poco empezó a recomponerse y se sentó en la vereda.

Una vez terminada la trifulca, dos patrulleros se acercaron a la zona y arrestaron al cantante, quien aparece sin remera. Antes de ingresar al auto, el protagonista de esta historia, quien se encontraba visiblemente enojado por este asunto, lanzó al aire la frase “muerto de hambre” para insultar a la persona que lo desafió a pelear en la vía pública.

El descargo del cantante en su cuenta de Instagram

Al igual que sucedió en la anterior ocasión donde su figura estuvo vinculada a una pelea callejera en el barrio de Recoleta, Emanuel Noir, horas después de este altercado, utilizó su perfil público en las redes sociales para elaborar un descargo al cual le agregó dos imágenes.

En el primer posteo se lo ve al cantante sacándose una foto contra el espejo con el mismo atuendo con el que apareció en la última pelea.

El contundente descargo del cantante de Ke Personajes tras la pelea callejera Instagram (@emanuelnoir)

Luego, en otra donde aparece en un escenario, dejó un contundente mensaje: “¿Todo el mundo es perfecto y los únicos errores son míos?”, se preguntó el vocalista, quien no mostró un costado autocrítico y dejó ciertas dudas sobre si recapacitó acerca de los últimos hechos donde estuvo vinculado a cuestiones lejanas a la música.

Por último, sin emitir palabras, Noir posteó una imagen suya, de espalda a la cámara, donde se encuentra contemplando un paisaje similar a los que existen en el norte del país.

Estas reacciones se suman a otra storie que subió hace unos días Noir, quien aseguró verse involucrado en una gresca por la falta de respeto hacia una mujer. “Ajeno a mi trabajo, nadie puede faltar el respeto ni a mí o a una mujer, menos pegarle, por eso me paré de manos en el boliche. Lo que opinen me importa poco. Mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar y no dejar que se le pegue a una mujer”, explicó luego de declarar ante la policía sobre lo sucedido.

