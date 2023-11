escuchar

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, no solo es noticia por su reciente separación de Julieta Farías, sino también por cómo era su estilo hace algunos cuantos años. Con intención de indagar sobre su pasado como artista, los fanáticos del cantante encontraron imágenes de él nunca vistas, que causaron sorpresa y las cuales no tardaron en viralizarse.

Sin sus característicos tatuajes en el rostro, luciendo pelo largo y ondulado, así se veía tiempo atrás el líder del grupo de cumbia que hoy se encuentra entre las más escuchadas en las plataformas musicales. El gran salto a la fama de la banda ocurrió en 2022, cuando grabaron temas con La K’onga, Pablo Lescano, La T y la M y Ulises Eyherabide.

En las últimas horas, se conocieron datos difundidos por Spotify, a través de su estudio Wrapped 2023, que indicaron que el listado de artistas con mayor cantidad de reproducciones en Argentina lo encabeza Ke Personajes.

El impresionante antes y después de Emanuel Noir de Ke Personajes (Foto: Instagram/@emanuelnoir)

Pese a que atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel profesional, lo amoroso no lo acompaña. A meses de haberse comprometido con la influencer cordobesa, el cantante oriundo de Entre Ríos, Argentina, fue acusado por su expareja de haberle sido infiel en reiteradas oportunidades, incluso tiempo antes de que él le pidiera casamiento.

El impresionante antes y después de Emanuel Noir de Ke Personajes (Foto: Instagram/@emanuelnoir)

En el programa Córdoba a la siesta (Canal C), Farias rompió el silencio sobre los motivos que los llevaron a la ruptura y no pudo evitar esconder su malestar con quien iba a caminar hacia el altar.

El impresionante antes y después de Emanuel Noir de Ke Personajes (Foto: Instagram/@emanuelnoir)

“Te soy sincera, no me gustan nada estas cosas ni la tele. Yo sé que mi relación se hizo súper viral por la persona con la cual yo estaba. Tampoco quise salir hablar de por qué nos separamos, claramente él va a salir a hacerse la víctima”, pronunció en un mensaje que le hizo llegar a Tomasito Süller, panelista del ciclo.

En el mismo mensaje de voz, acusó a Noir de haberle sido infiel: “Pienso en la conversación con otra mujer y un montón de cosas, y llegó un momento que no aguanté más todo eso”. Por último, la emprendedora agregó: “Fue eso la separación. Llegó un momento en el que dije ‘yo me voy a valorar y voy a pensar un poco en mí’. Por más enamorada que estuve de él, era hora de hacer lo que yo sentía y sentí que me tenía que ir de esa casa”.

Emanuel Noir y Julieta Farias se iban a casar (Foto: Instagram)

Cuando le preguntaron sobre si había quedado enojada con él, la cordobesa fue contundente con su respuesta. “Debería estar enojada, pero no soy esa clase de persona, creo que hay un Dios que ve todo y que en la vida todo vuelve, el famoso karma. Yo estoy súper tranquila y me fui haciendo las cosas bien de una relación, nunca lastimé, nunca hice nada. No estoy enojada, puede ser dolida por el tema del casamiento, y un montón de cosas que para mí fueron importantes y para él claramente no, porque si no, no me hubiera cagado”, arremetió.

“En este momento necesito sanar yo, pensar en mí, y dejar de pensar en otra persona. No volvería a estar con él como pareja”, concluyó la mujer.

LA NACION