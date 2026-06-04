El cantante de 37 años presenta el primer álbum de la banda con canciones propias que versan entre el desamor, la fe y la resiliencia, y cuenta con las colaboraciones de J Balvin, Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan

Emanuel Noir, de Ke Personajes: por qué no quiere volver “al barrio”, su camino de fe y los fantasmas del pasado

Florencia Falcone 4 de junio de 2026 15:00 12 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Personajes

Emanuel Noir prepara su mate antes de sentarse a hablar con LA NACION. “Me gusta con mucho jengibre y miel”, dice, y aunque se reconoce más adepto al café, especialmente cuando está solo, el mate es un compañero infalible cuando comparte tiempo con sus compañeros de banda.

En su décimo aniversario, Ke Personajes, la agrupación de cumbia que el entrerriano lidera desde 2016, está lanzando su primer disco de estudio, Corazón ausente, donde los covers dieron paso a las canciones originales. La promoción del material lo tiene a Noir paseando por distintos medios de comunicación, aunque señala que dar muchas notas no es de su agrado. Aun así, se presta a una charla de 45 minutos en la que, una vez que logra una pizca de confianza y se deja llevar, reflexiona sobre su camino de fe, la superficialidad del mundo actual, la paternidad y por qué prefiere no seguir ahondando en su pasado de adicciones desde los 13 años, intentos de suicidio y problemas con la ley.

"Muchas de las cosas que nos pasaron fueron sucediendo en tiempo y forma: shows, países, lugares", cuenta Emanuel Noir Santiago Filipuzzi

-Diez años de la banda e increíblemente el primer álbum de estudio. ¿Por qué ahora?

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-Muchas de las cosas que nos pasaron fueron sucediendo en tiempo y forma: shows, países, lugares. Y el disco llegó en una etapa de la banda superlinda, consolidada de alguna manera. Bastante completa ya en técnica y demás.

-¿Con otra madurez?

-Sí, hoy sí. Paramos por primera vez en diez años pura y exclusivamente para hacer el disco. Fueron dos meses, nunca habíamos parado tanto tiempo. Yo nunca paré. Entonces, fue frenar para replantear, pensar, ver todo lo que hicimos y empezar de vuelta con un disco.

-¿Cómo fue bajar del escenario por primera vez?

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-Fue superraro. O sea, habíamos parado en pandemia, como todos. Pero también fue superatractivo frenar para investigar algo que no sabíamos bien cómo era, que era hacer un disco.

-¿Y con qué se encontraron?

-Nos encontramos con un montón de logros a los que no habíamos podido darles un cierre, un montón de cosas que se nos vinieron encima, pero el disco fluyó bien.

"La idea del disco era que la gente pudiera escuchar lo que Ke Personajes, o el cantante de Ke Personajes sentía", cuenta Emanuel Noir Santiago Filipuzzi

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-¿Cómo fue el proceso creativo?

-La idea del disco era que la gente pudiera escuchar lo que Ke Personajes, o el cantante de Ke Personajes, o Emma sentía. Así que fue buena la experiencia de contar un poco el interior del ser que dirige o que está delante de la banda.

-O sea, tu interior...

-Claro [sonríe], hablo en tercera persona pero soy yo en realidad.

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-En Corazón ausente hay muchas canciones de desamor con una mezcla de nostalgia y optimismo, marcando que, a veces, es mejor dejar ir antes de que se arruine todo lo lindo que la pareja vivió.

-Ser consciente de la pérdida. Fue una buena herramienta.

-¿Fue una herramienta de catarsis? ¿Quisiste contar historias tuyas?

-En parte sí, contar lo que se padece, por así decirlo, con la pérdida, con no valorar. Eso fue un poco el hilo conductor de las canciones de este disco.

-¿Cómo surgieron las colaboraciones con J Balvin, Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan?

-Fueron un bonus track a lo que buscábamos. Nosotros queríamos plasmar nuestra impronta, pero el agregado de artistas a nivel mundial como ellos le dio otro color.

-¿Y cómo entraron en contacto? Porque, además, ustedes trabajan de forma independiente...

-José [Balvin] nos escribió y nosotros, de una manera profesional y con muchas ganas, devolvimos los mensajes. No recuerdo bien qué nos dijo pero sí planteó que quería hacer una cumbia, que nos escuchaba y algunos colegas suyos también, así que eso nos dio una información muy zarpada. Desarrollamos la canción en conjunto e hicimos el video en México, donde nosotros estábamos de gira. No fue más que eso, fue un proyecto fugaz pero que, de alguna u otra manera, te marca, como ciertos amores o personas que pasan muy rápido en tu vida pero algo de información te dejan.

-¿Con Los Ángeles Azules ocurrió algo similar?

-Eso se venía gestionando desde hacía un tiempo y a mí me parecía increíble formar parte del grupo de personas que grabaron con ellos, era algo que quería hacer.

-¿Cómo es trabajar de manera independiente?

-Si uno se estructura de manera correcta, funciona. Si crea normas y puntos inamovibles, la empresa se mantiene. Y nosotros creo que lo que hicimos fue cuidarnos muy bien del exterior.

-Has contado que en los inicios de la banda se aprovechaban mucho de ustedes.

-Se aprovechan.

-¿Se siguen aprovechando?

-El pretérito “aba” se sigue utilizando, no es pasado [se ríe]. Sí, lo siguen haciendo. El mundo sigue empeorando más que antes.

-¿Con el éxito llegaron los amigos del campeón?

-No, porque nos estructuramos mucho y nos mantenemos todos hace diez años. No tengo la necesidad de que nadie que no conozca venga con un perfume extraño a decirme algo que no necesito saber. Estamos bien.

-Se viene una gira nacional y también una internacional que los llevará por diez países de Europa.

-Dos meses sin tocar para nosotros fue un montón. La gira en Europa se espera con muchas ganas porque se presenta el disco, porque las 30 personas que nos movemos para ejecutar un show tienen ganas de irse. Yo más que nadie, no me gusta estar en mi casa y tuve que estar dos meses, así que eso también me da mucha ansiedad. Pero el show es el mismo en Francia que en Salta o La Rioja, todo se prepara como si fuera el último.

Ke Personajes durante la grabación del videoclip de "Tu casi algo", perteneciente al disco Corazón ausente

-¿Qué sentís cuando estás arriba del escenario?

-El mayor momento de libertad lo encuentro ahí. La cantidad de energía que se acumula en un show es zarpada. Y dirigir semejante cantidad de energía fluyendo al mismo tiempo es un privilegio. No como se puede llegar a pensar desde la presión de que hay mucha gente escuchándote, uno es humano y puede desafinar o puede pasar cualquier cosa. Cuando dejás de preocuparte por eso, tu estado se apacigua y todo cambia.

-Has hablado de tu camino de fe e incluso lo plasmás en algunas de tus canciones.

-La fe como herramienta, por así decirlo, es supernecesaria en el ser humano. Muchos necesitan ver para creer. Yo soy de las personas que creen sin ver hasta que colapsa y se hace realidad, como lo que hoy vivo yo.

-En la “Outro” del disco decís: “Dios observa tu corazón, te invita a que plantes tu semilla con esfuerzo y sacrificio. Serás el real mensajero, el mensaje viviente de todo lo que se padeció para dar fe de que nuevamente Dios te da”.

-Hoy, muchos esperan el ruido del árbol cuando cae pero no el silencio de la semilla que va creciendo hasta lograr ser el árbol. Entonces, [me gusta] invitar a la gente a que sea parte de los que observan cómo crece un árbol y también planten su semilla. Es una invitación más que seductora en un mundo donde los árboles no tienen raíces, donde todo es más superficial, con atajos, más rápido, ficticio e irreal, y donde todo es una copia.

"El mayor momento de libertad lo encuentro arriba del escenario", asegura Emanuel Noir

-En “Mi norte” hacés referencia a tu dura historia de vida. Decís: “Los fantasmas de ayer aún caminan a mi lado, pero ya no molestan. Solo recuerdan mi pasado”. ¿Cómo te llevás hoy con ese pasado del que has hablado en oportunidades anteriores?

-Eso para mí ya pasó. Creo que una persona tiene que soltar por completo el pasado para reacomodar el ordenador, para volver a cargarlo de nueva información. Sacar esos virus que siguen ocupando espacio y que no hacen bien para continuar y ser más libre que antes. Pero no hay que olvidar el pasado porque el recuerdo mantiene muchas veces los pies en la tierra y te hace discernir una cosa de otra. Por lo general, desde mi punto de vista, el humano se queda con lo malo, ya sea de su infancia o de una relación, y no con los momentos lindos. Compartió décadas con una persona que eligió y por ahí todas esas décadas son tiradas a la basura por dos o tres situaciones que sí lo marcaron y lo hicieron separarse, pero parece que todo lo otro no lo marcó. Ese ejercicio es súper importante de hacer.

-En la misma canción decís: “Recordé cuando mi madre decía que un tropezón no es caída”. ¿Qué enseñanza de tus padres te marcó?

-La enseñanza que me dejaron mis padres es ser una buena persona. Ahí radica el comienzo de un montón de oportunidades que se potencian con el ejercicio de actitudes individuales, como ser una buena persona y ejercitarte en tu talento, en tu vocación o en lo que sea, en lo que puedas conseguir. El tener las reglas básicas de vida que Dios te da, y no deformarlas como hacen hoy muchos religiosos que no tienen empatía por su hermano.

-¿Y a tus hijas qué enseñanza te gustaría dejarles?

-Que sean buenas personas. Después, que hagan lo que quieran, como yo lo hice. Cada uno sabrá qué carga y hasta cuándo lo quiere cargar, pero ser buena persona es superimportante.

-¿Cómo manejás la distancia con ellas cuando tenés muchos shows o te embarcás en una gira internacional?

-Tengo mellizas, en julio cumplen 10 años. Mantengo la mayor información posible de cómo están. Soy papá soltero, las crio solo, no tienen a su mamá. En una actualidad que la mujer por ahí pide un montón de cosas, no todas se hacen cargo de lo que piden, así que soy papá soltero. Viven conmigo, comen conmigo. Y desapegarte de tus hijas es bastante complejo hoy, ¿viste? Pero, ponele, antes de venir le preguntaba a la niñera cómo están. O como tengo cámaras observo mi casa y veo qué están haciendo. Para el reto o para la felicitación. Y esa es nuestra relación cuando estamos a distancia. Durante la gira va a estar complicado, incluso van a cumplir años. Ya me ha pasado de no estar y me di cuenta de que mi educación está bien, porque cuando les quise ofrecer cierta compensación por no estar me dijeron: “No hay problema, papi, esperamos a que vengas y festejamos juntos”. Eso me lo dijo todo.

-¿Sos estricto?

-En su justa medida. Yo no tuve una estructuración, la tuve que formar, no sabía lo que era que te digan que no o que sí. Por ende, hoy lo justo y más que obvio me parece correcto. No excedo el límite de la rigurosidad para que el día de mañana puedan aparecer como yo aparecí. Así que en su justa medida también me rompo menos la cabeza.

"La enseñanza que me dejaron mis padres es ser una buena persona", remarca el cantante Santiago Filipuzzi

-En marzo dijiste que ibas a dejar las redes sociales. ¿Por qué tomaste esa decisión?

-Sí, me alejé bastante, tengo vaivenes pero me estaban colapsando, me estaban corriendo de tener una vida tranquila. Yo no busco una vida materialista, busco una vida tranquila aunque, por añadidura, [el dinero] me dio un montón. Lo utilizo, obvio que sí, pero como herramienta, no como fin, para un viaje o para un gusto personal. A mí me gusta estar en mi casa, en silencio y las redes de una u otra manera te terminan cosificando y volviendo objeto de la misma. Te sumergen en cientos de mundos y dejamos de observar lo que tenemos. Eso lo empecé a ver muy claro en mí y en otras personas. Y esta confusión está tomando cada vez más fuerza, donde las personas se están olvidando de sí mismas para tener la vida del otro. Yo estoy tratando de disparar de ahí, vengo superbién y estoy cada vez más lejos.

-Mencionabas lo material, ¿cómo cambió tu vida cuando la banda empezó a tener éxito?

-Creo que va mutando el ciclo porque en cierto momento tenés carencia económica y podés tener afecto y, en otro punto, desarrollás la búsqueda de esa carencia material y pasa a escasearte lo emocional. Entonces, hay un juego al que hay que prestarle atención y saber hasta qué punto querés tener. No el exceso. Y de trabajar de albañil o de lavar autos a hoy tener mucho, prefiero el medio mil veces. Dijo Facundo Cabral: “Necesito tener menos para tenerme más”. Hoy el mundo nos hace creer que hay que tener mucho para ser alguien y la gente se olvida de ser. Son almas vacías buscando tener todo para que los vean, con esta droga actual de ser reconocidos por un rato. Por ende, se cosifican y se prostituyen de la manera que sea para conseguirlo.

-¿Seguís viviendo en Concepción del Uruguay, donde naciste?

-Sí, nacido y criado ahí. No sé si muerto, pero nacido y criado, sí.

-¿Y al barrio, volvés?

-Fui el otro día a saludar a mi hermano, que era su cumpleaños, pero no más que eso. No tengo necesidad de volver al barrio y no por lo económico, sino porque emocionalmente no hay nada positivo que pueda obtener ahí con lo que me costó reestructurarme desde mi interior. Esa es la diferencia que no todos ven. Tengo 37 años. Cuando entrás, tu edad empieza a bajar, todo está igual y parece que volviste a tener 17 y la esquina está ahí. No, estamos bien así.

-Es interesante eso que explicás...

-Para diferenciar y explicarlo bien y que se entienda: necesito prestar mucha atención a las cosas que me preguntan para que no las desvirtúen, que es una herramienta que hoy se utiliza mucho, la desinformación.

-¿Te molesta que se te lleve para el lado de tu historia de vida? ¿Qué te pasa con eso?