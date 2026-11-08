Emanuel Noir pidió perdón tras agredir a un policía y ser detenido en Entre Ríos: “Nada justifica lo que pasó”

Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, difundió una carta en la que pidió disculpas por haber agredido a un policía durante la madrugada del sábado 7 de noviembre en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, un episodio que terminó con su detención. A través de un comunicado titulado Hoy quiero pedir perdón, el cantante reconoció su responsabilidad en lo ocurrido, expresó su arrepentimiento y se dirigió especialmente a Jonathan Benítez, el efectivo que resultó herido durante el enfrentamiento.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.45 de la madrugada, cuando el músico intentó ingresar al Casino Iafas de su ciudad natal, pese a que el establecimiento se encontraba cerrado. Según el parte policial al que tuvo acceso LA NACION, Benítez, que cumplía tareas de seguridad en el lugar, le impidió el acceso y Noir reaccionó agrediéndolo en el rostro, lo que le provocó varias lesiones.

Así quedó el policía herido Policía de Entre Ríos

En las imágenes difundidas tras el episodio se pudo observar al efectivo con importantes heridas en la cara. Luego del enfrentamiento, el artista fue detenido junto a otro hombre y trasladado a la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay. La Policía informó que se utilizó la “fuerza mínima e indispensable” para reducir a los dos implicados antes de su arresto. Por disposición del fiscal auxiliar Juan Pablo Gile, se iniciaron actuaciones por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones. Según la información difundida hasta el momento, el cantante permanecerá detenido hasta el martes 10 de noviembre, cuando se esperan novedades sobre su situación judicial.

Emanuel Noir, arrestado Policía de Entre Ríos

Un día después de lo ocurrido, Noir rompió el silencio a través de una extensa carta en la que comenzó con un pedido de disculpas: “Hoy quiero pedir perdón. Cometí un error y nada de lo que pueda decir justifica lo que pasó. Me equivoqué y estoy profundamente arrepentido”, expresó.

A continuación, se dirigió especialmente al hombre al que había agredido y manifestó su intención de disculparse personalmente con él. “Quiero pedir disculpas, en primer lugar, a Jonathan Benítez, el efectivo policial al que agredí sin ninguna justificación, y a su familia. Espero que, cuando todo esto haya pasado, pueda tener la oportunidad de hacerlo personalmente y en privado”, sostuvo.

Emanuel Noir difundió una carta en la que pidió perdón por haber agredido a un policía en Concepción del Uruguay: “Me equivoqué y estoy profundamente arrepentido”

El pedido de perdón también estuvo dirigido a su entorno cercano y a quienes acompañan su carrera musical. “También quiero pedir perdón a mi familia, a mi querida comunidad de Concepción del Uruguay y a todas las personas que me siguen, me acompañan y me brindan su cariño”, señaló.

En otro tramo del comunicado, el líder de Ke Personajes se refirió al momento personal que atraviesa tras su detención y a las reflexiones que le dejó lo sucedido. “Hoy me toca atravesar un momento de profunda angustia, soledad y reflexión. A veces, el silencio se convierte en el único espacio donde uno puede encontrarse consigo mismo, mirar hacia adentro y comprender la dimensión de sus actos. En esa soledad aparecen los recuerdos, las preguntas y, sobre todo, la necesidad de aprender”, escribió.

En esa misma línea, el músico profundizó sobre la importancia de reconocer los errores y asumir sus consecuencias. “Equivocarse es parte de la condición humana, pero también lo es tener la humildad de reconocer los errores, hacerse responsable y aprender de ellos”, reflexionó. Y continuó: “Todos somos parte de un mundo lleno de desigualdades, tropiezos y contradicciones. Sin embargo, reconocer nuestra humanidad nunca debe significar desconocer el daño que podemos causar a los demás”.

Lejos de intentar justificar su comportamiento, Noir insistió en que comprende el daño provocado y las posibles repercusiones de sus acciones. “Hoy no busco excusas, explicaciones ni justificaciones. Tampoco pretendo que nadie deje de sentirse decepcionado o dolido. Solo quiero expresar mi arrepentimiento sincero y asumir la responsabilidad que me corresponde”, aseguró.

Hacia el final de la carta, el artista también dedicó unas palabras a quienes lo acompañaron durante los últimos días y destacó especialmente el apoyo de las personas que formaban parte de su vida antes de alcanzar la popularidad. “En estos días también pude reconocer el valor de las personas que se acercan desde el cariño más genuino, de quienes estuvieron presentes mucho antes de cualquier escenario, reconocimiento o popularidad. La vida nos enseña que, detrás de lo que somos y de lo que mostramos, hay una persona, con sus luces, sus sombras, sus aciertos y sus errores”, expresó.

Finalmente, el cantante cerró su mensaje con una reflexión el aprendizaje que espera obtener de esta experiencia: “Hoy el silencio me invita a pensar, la humildad a reconocer y el tiempo a aprender. Me equivoqué. Soy humano, pero por encima de todo soy responsable de mis actos. Perdón de corazón”.