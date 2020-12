Emma Corrin compartió imágenes inéditas del detrás de escena de The Crown

Emma Corrin compartió imágenes inéditas del detrás de escena en The Crown Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de noviembre de 2020 • 20:06

Un riguroso contrato de confidencialidad les impedía compartir imágenes o información sobre lo que estaban grabando. Sin embargo, tras el estreno, los protagonistas de The Crown finalmente pudieron subir a sus redes sociales los recuerdos que recolectaron durante la filmación de la cuarta temporada de la ficción.

Emma Corrin, quien interpreta a Lady Di en la serie, acudió a su cuenta de Instagram para mostrarle a sus seguidores algunas postales del detrás de escena, en donde aparece junto a Josh O'Connor, el encargado de darle vida al príncipe Carlos.

"Detrás de escena temporada 4, compilado. Suban el volumen para el segundo video por favor ¿Podrán manejarlo?", escribió la actriz al compartir un total de 5 fotos y 5 pequeños clips de sus días en el rodaje.

En las imágenes se puede ver a Emma recostada sobre uno de los sillones utilizados en la escenografía y rodeada de revistas en donde su personaje aparece en las portadas. También aparecen, tanto ella como Josh, en el trailer de maquillaje y peinado aguardando a que terminen de prepararlos y bromeando en el proceso con sus looks. Por último, se los puede observar haciendo muecas en el set de filmación mientras esperan para grabar una escena.

Los videos, por otra parte, muestran a O'Connor vestido como su personaje mientras mantiene una divertida conversación con alguien del equipo y en el camión de maquillaje jugando con una manito en miniatura, con la que después posa para las fotos.

Por su parte, Emma fue grabada tejiendo en el set entre toma y toma, aguardando pacientemente mientras la gente de vestuario acomoda el majestuoso vestido utilizado para la escena del casamiento y patinando en su trailer antes de grabar la escena en donde recorre el palacio de Buckingham sobre sus patines.

Hace poco Corrin reveló cómo logró conseguir el rol de Diana en la serie. Ella formaba parte del equipo de apoyo del elenco para la lectura de los guiones pero, astuta, la joven -que también trabaja de modelo- aprovechó la oportunidad y estudió a conciencia para el papel. La lectura le salió tan bien que, tiempo más tarde, la llamaron para hacer una verdadera audición.

"Me pidieron que fuera a la cámara, lo que me pareció extraño. Recuerdo salir, llamar a mi agente y decirle que creía que estaban interesados. El director me pidió que grabara". Para la joven artista de 24 años era como un sueño. "Casi me desmayo. No sé cómo no me volví del todo loca", agrega en una charla con la revista Vogue.

Conforme a los criterios de Más información