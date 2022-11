Emocionado, Aníbal Pachano le dedicó su ACE de Oro a Sandra Guida: “Donde estés, esto es para vos”

escuchar

A dos semanas de alzarse con el Premio ACE de Oro, Aníbal Pachano fue invitado al piso de Intrusos en el Espectáculo, por América TV. Sin embargo, un trágico suceso marcó el giro de la entrevista y el artista, en lugar de hablar de sus logros y de su carrera, aprovechó para resaltar la figura de una de las referentes indiscutidas del mundo del teatro: Sandra Guida, la mujer ícono de la comedia musical vernácula, quien murió ayer a los 60 años .

“Fue rarísimo porque yo no lo esperaba. Me quedé hasta el final por un tema de respeto y por la foto que hay que hacer al final”, reveló el artista, y compartió que pensó que el premio iba a ser para el espectáculo Laponia. “Fue una sorpresa”, destacó. Luego, con la voz quebrada, recordó a su entrañable amiga. “ Anoche pasó una cosa fea, que se fue una compañera de trabajo, Sandra Guida. Una artista maravillosa y parte de este premio se lo debo a ella también ”, destacó, y explicó que no quería dejar de mencionarla porque, además de una excelente artista, fue una persona que a nivel personal y laboral lo ayudó mucho.

A través de sus palabras, Pachano recordó que Guida fue una persona única y muy talentosa y que lo ayudó a animarse a cantar y a hacer cosas que “en su momento, en Dominó -la única obra que compartieron-, empezaron a surgir”. “Fue la primera persona que me dijo ´dejá de fumar´, y me ayudó absolutamente. Y dejé de fumar gracias a Sandra Guida”, reveló.

“Era de una pulcritud y de una profesión”, dijo en relación a la extensa carrera que supo crear la actriz sobre los escenarios porteños. “ Creo que es una gran pérdida porque fue una de las mujeres más importantes del musical argentino, una de las más grandes ”, aseguró Pachano, y mencionó que tuvo el honor no solo de trabajar con ella, sino de ser su amigo. Profundamente conmovido y con el premio ACE de oro sobre la falda, Pachano levantó la estatuilla, tiró un beso al cielo y con lágrimas en los ojos sentenció: “Donde estés, esto es para vos”.

Aníbal Pachano, en la entrega de los ACE Gerardo Viercovich

Consultado sobre los motivos de la muerte de la artista, Pachano reveló que estaba enferma hacía mucho tiempo. “Y la peleó. La peleó mucho”, rescató, y explicó que transitar una enfermedad es una cosa muy personal y privada, que no todos la sobrellevan de la misma forma y que por ese motivo no hablaron en profundidad de la situación. Además, explicó que estaba separada de Julio Panno, pero que había podido rearmar su vida con una nueva pareja. “ Está toda la familia revolucionada porque fue para nosotros alguien importante ”, reconoció y mencionó, entre otros, a su exmujer Ana Sanz y a su hija, Sofía Pachano.

Sobre el momento en el que se enteró de la muerte de Guida, Pachano contó que fue anoche y que se quebró cuando escuchó la noticia. “Me avisó Ana, y esta mañana hablé con Julio Panno y con Walter, su pareja actual”, relató. “Creo que fue una mujer impresionante. No solamente por lo que hizo en Chicago, sino por lo que hizo en Dominó”, destacó. “Verla a Sandra Guida sobre el escenario era como ver a Liza Minelli, a Barbra Streisand. A ese nivel”, intervino entonces Flor de la V, y Pachano coincidió: “Ella estaba en un nivel altísimo”, sentenció.

Sandra Guida Gerardo Viercovich

“¿Vos pensás que ella tuvo el reconocimiento que se merecía?”, le preguntó a Pachano Nancy Duré. “Yo creo que se le dio en Primeras Damas del Musical, un espectáculo que se hizo durante muchos años. Y creo que se hubiera merecido un ACE de oro como mujer del musical. Porque hay pocas mujeres en general que sean tan llamativas y que traspasen tanto la pantalla con una imagen impresionante. Una mujer bella, fina y además con una voz… Laxa, larga… Era una cosa en escena, era interminable ”, resaltó.

Por último, el actor, director y bailarín compartió que fue gracias a Guida que dejó de fumar: fue ella quien lo incentivó y quien, incluso, le sacó un turno médico para hacerse chequeos. “Gracias a eso descubrí que había un problema serio y que había que cortarla”, expresó el ganador del ACE. “Fue muy generosa y creo que yo también fui generoso con ella en darle el lugar que merecía en el espectáculo”, explicó en referencia a Dominó (2007).

Sandra Guida, en Tango corrupto Gentileza Rocío Zuviarrain

