En fotos: Brad Pitt e Inés de Ramón debutaron oficialmente como pareja en la alfombra roja de Venecia

Clooney aprovechó los micrófonos que tuvo a su disposición en el Festival para hablar de política. El director y activista comentó por primera vez públicamente el artículo de opinión que escribió y fue publicado por The New York Times titulado “I Love Joe Biden, But We Need a New Nominee”, (Quiero a Joe Biden pero necesitamos un nuevo nominado), una toma de posición que para muchos precipitó la decisión del presidente de los Estados Unidos de dejarle el lugar a su vicepresidenta, Kamala Harris

MARCO BERTORELLO - AFP