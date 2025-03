El motivo por el que Orlando Bloom odió filmar Troya con Brad Pitt: “No quería hacerla”

Hay ciertas películas que dejan una marca permanente en la audiencia. No es fácil lograr que, décadas después de su lanzamiento, el público recuerde de memoria algunos de los diálogos, los nombres de los actores que interpretaron a los personajes y sus mejores escenas. Si alguien hace un ranking de los títulos que hay que ver, por lo menos una vez seguramente incluirá a Troya (Troy). La historia de amores y traiciones, guerras y sangrientas batalles ambientada en Grecia y basada en la epopeya de Homero se convirtió en un clásico del cine que hoy, a casi 21 años de su estreno, aún da que hablar. Aunque fue un éxito, a algunos de sus protagonistas no les gustó mucho la experiencia de hacerla. Orlando Bloom, quien interpretó a Paris, reconoció que odió trabajar en el proyecto junto a Brad Pitt por un particular motivo.

Orlando Bloom interpretó a Paris en Troya (Foto: IMDb)

Tras su exitoso paso por la trilogía de El señor de los anillos (The Lord of The Rings) y después de ponerse por primera vez en la piel de Will Turner en Piratas del caribe: la maldición del perla negra (Pirates of The Caribbean: The Curse of the Black Pearl) en 2004 y con 27 años, Orlando Bloom estrenó Troya. No obstante, aunque se convirtió en un clásico del cine, el actor reconoció tiempo después que no le simpatizó para nada hacer el proyecto. Es más, es uno de los papeles que le gustaría borrar de su filmografía.

Bloom reconoció que odió interpretar a Paris en Troya (Foto: IMDb)

Durante una entrevista con Variety para el segmento “Know Their Lines”, en mayo de 2024, a Bloom le dieron para leer diversas líneas que dijo en la pantalla grande a lo largo de los años y él debía decir a qué película correspondía. Una de ellas fue: “¿Me querés hermano? ¿Me protegerás de cualquier enemigo?“. No supo responder que esas palabras fueron las que Paris, su personaje en Troya, le dijo a su hermano Héctor (Eric Bana), al contario, pensó que eran de Piratas del Caribe o Cruzada (Kingdom of Heaven). Pero, cuando se percató de su error, dio cuenta de que su ”olvido" tenía una justificación detrás.

Orlando Bloom habló de su trabajo en Troya

“¡Dios mío, Troya!¡Guau! Creo que, por cierto, acabo de borrar esa película de mi mente", reconoció el británico. “A mucha gente le encanta esa película, pero para mí interpretar a ese personaje fue como...”, expresó e hizo un gesto de que se cortaba el cuello. “¿Se me permite decir todas estas cosas? No quería hacer la película. No quería interpretar a este personaje“, se sinceró.

Pero, ¿por qué Orlando Bloom detestó trabajar en Troya? A sabiendas de que su comentario podía generar controversias, el actor aclaró que la película fue genial.“Estaban Brad [Pitt]. Eran Eric [Bana] y Peter O’Toole”, dijo. Sin embargo, aunque destacó al gran elenco con el que compartió el proyecto, dio cuenta de lo que no le simpatizó fue el rol que le tocó interpretar.

Eric Bana, Orlando Bloom y Diane Kruger en Troya (2004) (Foto: IMDb)

“¿Pero cómo iba a interpretar yo ese personaje? Hacerlo fue completamente en contra de todo lo que sentía dentro de mi ser. En un momento el guion dice ‘Paris se arrastra por el suelo después de haber sido golpeado por alguien y sostiene la pierna de su hermano’. Pensé ‘¡no voy a poder hacer esto!’“, reveló Bloom. En esta línea, contó que uno de sus agentes le dijo que era “el momento decisivo” y él creyó por completo en su palabra. “Creo que por eso lo borré de mi mente”, admitió.

Troya se estrenó en 2004 bajo la dirección de Wolfgang Petersen y con un elenco estelar encabezado pro Brad Pitt, Orlando Bloom, Eric Bana, Diane Kruger, Brian Cox, Sean Bean, Rose Byrne, Brendan Gleeson y Peter O’Toole. Para quienes quieran darle play, la película está disponible en la plataforma de streaming Max.