Desde hace varias temporadas, Cristian Castro se convirtió en una de las caras más vistas en los lugares de moda de Punta del Este. El cantante mexicano, que durante el año vive en Buenos Aires, se traslada a la cosa uruguaya, como muchas otras celebridades, para pasar allí las fiestas de fin de año y gran parte de enero. En este caso, no lo hizo solo: se lo vio muy acaramelado con una joven a la que presentó como su novia.

El cantante mexicano y su flamante pareja posaron sonrientes para las cámaras RS Fotos

La misteriosa mujer, a la que el hijo de Verónica Castro, presentó a la prensa como Sasha, lo acompañó este miércoles 27 de diciembre en una salida romántica que comenzó al atardecer.

La flamante pareja se mostró junta en uno de los paradores más emblemáticos de la ciudad balnearia. Al ser descubiertos por la prensa, lejos de esconderse, posaron sonrientes para las cámaras y fue allí cuando el intérprete de “Lloviendo estrellas” aprovechó para dar a conocer el nombre de su acompañante y el vínculo que los une.

Cristian Castro y su nueva novia, Sasha en Punta del Este RS Fotos

Para la ocasión, el cantante -que desde hace algunas semanas volvió a lucir su cabello castaño luego de haberse probado varios colores estridentes- decidió un look casual: remera y mocasines blancos y pantalón de lino en tonalidad arena. Sasha, en tanto, vistió un top verde militar, combinado con una minifalda al tono y botas negras bajas.

Christian y Sasha vieron el atardecer desde uno de los paradores más concurridos RS Fotos

Fue el hijo de Verónica Castro quien presentó a su nueva novia a la prensa RS Fotos

Para la ocasión, los flamantes tortolitos eligieron un look descontracturado RS Fotos

A pesar de la buena predisposición de siempre, Castro prefirió no referirse al rumor que lo tiene como protagonista desde hace algunas semanas. Según trascendió, el músico estaría a punto de darle un cuarto nieto a la reina de los teleteatros mexicanos.

El rumor surgió en octubre. “Cristian será papá por cuarta vez. Tiene dos con Valeria Liberman, con quienes tiene poco vínculo, y una nena con la modelo colombiana Carol Victoria Urban Flores”, anunció en aquel momento Andrea Taboada en El diario de Mariana (América). La periodista señaló que la rosarina Maite Barra será madre por primera vez y estaría cursando el primer trimestre de su embarazo, fruto de una supuesta relación con el cantante.

Aunque él prefirió no hablar directamente del tema, en una entrevista con LA NACIÓN se refirió al “amor secreto” que lo trajo a vivir a Buenos Aires. “Vengo siguiendo a una chica secreta. Estoy en la Argentina también para estar cerca de una chica a la que amo desde hace más de diez años. ¿Es mi secreto? Sí. Quizá no me lo digo a mí mismo, pero es un reflejo de la tristeza y de la penuria que siento desde 2010. Me sigo sintiendo enamorado. Ella está acá en Buenos Aires. Y siento que acá se mueve bien la industria de la música”, decía a fines de septiembre.

