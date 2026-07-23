William Shatner, el actor de Star Trek, reveló que su hija y él padecieron un cáncer avanzado al mismo tiempo

El mítico actor de Star Trek William Shatner, de 95 años, lo ha vivido casi todo. El intérprete canadiense tiene siete décadas de trayectoria, numerosos premios y, en 2021, con 90 años, viajó al espacio y se convirtió en la persona de mayor edad en alcanzarlo. Pero probablemente uno de los momentos más importantes de su vida fue curarse de un cáncer avanzado. En 2023 le diagnosticaron a Shatner un melanoma maligno en estadio 4 —la etapa más avanzada del cáncer— que se había extendido a sus pulmones y cerebro. Al mismo tiempo, su hija Melanie, de 61 años, atravesaba un cáncer de mama también en estadio 4. “Recuerdo vívidamente haber pensado: ‘No tengo fuerzas para cuidar de mí misma y perder a mi padre al mismo tiempo”, cuenta Melanie en una entrevista exclusiva a la revista People.

Melanie Shatner es la hija menor de los tres hijos que el intérprete tuvo con su primera esposa, la actriz Gloria Road. Ella fue la primera en recibir el diagnóstico y en tratarse con quimioterapia. “Estaba pasando por un mal momento y estaba histérica”, recuerda. La también actriz, que apareció en una de las películas de Star Trek, cuenta haber llamado a su padre y decirle: “Creo que me estoy muriendo”. Pero el apoyo de Shatner la ayudó a superar esas crisis. “Me dio lo que, desde que era una niña pequeña, considero un abrazo de oso de papá. Me dijo: ‘Esto solo va a ser un pequeño tropiezo en tu vida. Vas a salir de esta y se convertirá en un simple recuerdo”, relata junto a su padre en la entrevista conjunta que dieron al medio.

Cuando el tratamiento de Melanie por fin parecía que estaba funcionando y el ánimo estaba arriba, a Shatner le llegó su diagnóstico: “Me dijeron: ‘Tenés cáncer. Si hubieras venido más tarde, habrías muerto’. ¿Lo ves? Esa es mi vida. Creo que el universo me está cuidando”, asegura el actor. “Somos una familia muy unida. Nos unen todas las dificultades que hemos superado”, confirma. El intérprete recibió la noticia después de ir al médico a revisar un bulto que le había crecido en la mejilla. Se sometió a una cirugía para extirpar el tumor y estuvo dos años en inmunoterapia. “No dejó de vivir. Siguió trabajando y saliendo adelante”, destaca Melanie sobre su padre.

A finales de 2024, a los dos los declararon libres de cáncer. “Fue la tercera vez en mi vida que lo vi llorar”, recuerda Melanie en la entrevista. “Tuvimos los mejores doctores”, cuenta Shatner. “Pienso en el milagro de un colibrí, en mi perro cuando va a por la pelota y en mis hijos. Soy consciente de la magia alrededor de todo”, dice sobre su gratitud hacia los pequeños detalles de la vida.

“Estoy más sano que nunca”

"Creo que el universo me está cuidando”, dijo William Shatner

Nada ha detenido al actor, que sigue activo y trabajando. El pasado 8 de marzo aceptó el premio Saturn Hall of Fame en nombre de la franquicia Star Trek y en su agenda está previsto que en los próximos meses asista a varios eventos y convenciones de cómics en ciudades de los Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido. “Estoy más sano que nunca. El cerebro es como un músculo; se alimenta de actividad”, dice sobre mantenerse ocupado. El último proyecto que ha anunciado es precisamente con su hija Melanie. El próximo 29 de julio lanzarán su propio podcast, llamado No Time But Now, en el que entrevistarán a expertos en salud y a supervivientes de enfermedades.

Para Melanie, el cáncer le cambió la vida: “Ya no tengo tanto miedo y siento mucha libertad y alegría”. Shatner, por su parte, considera que la enfermedad lo unió más a su hija y lo inspiró a hacer este proyecto juntos. “Es fácil para nosotros decir desde nuestro hermoso hogar: ‘Denle sentido a sus vidas’. Es mucho más difícil vivir en la pobreza extrema y preguntarse cómo se va a salir adelante. Yo lo he vivido, pero también es posible sobrellevarlo y apreciar la belleza que nos rodea”, reflexiona.

Además del podcast, el actor está preparando dos libros y dos discos de heavy metal que lanzará en 2027. El próximo 20 de agosto ofrecerá una actuación en directo de su música en el festival Riot de Chicago. Y lo hará junto a su banda The *uckers, formada por Marcus Nano, Phil Soussan ―bajista, productor y compositor de Ozzy Osbourne―, Britt Lightning y Fred Aching.