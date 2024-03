“Me gustaría agradecer a mi terrible infancia, a la Academia, a mi veterinaria, digo, esposa, Susan Downey. Ella me encontró, me rescató y me devolvió a la vida”, dijo Downey Jr. al recibir el premio. También a su abogado, quien -reconoció- pasó la mitad de los 40 años de relación asegurándose de sacarlo de la cárcel

VALERIE MACON - AFP