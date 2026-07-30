En fotos: de la hermandad entre Nicole Kidman y Zoe Saldaña al cariñoso saludo de “la tía May” y “Peter Parker”

Operativo: Lioness, la serie de Paramount+ que protagoniza Zoe Saldaña, presentó la noche del miércoles su tercera temporada con un evento en el Teatro SVA de Nueva York. La actriz que le da vida a la oficial de CIA Joe apareció en la alfombra roja con un vestido de terciopelo negro corto de escote pronunciado de la colección Otoño 2026 de Balmain. Además de actuar, Zaldaña es junto a Nicole Kidman productora ejecutiva del show

Getty Images