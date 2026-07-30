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En fotos: de la hermandad entre Nicole Kidman y Zoe Saldaña al cariñoso saludo de “la tía May” y “Peter Parker”
Las estrellas de Hollywood despegaron todo su glamour sobre las alfombras roja por los estrenos de la nueva temporada de la serie Operativo: Lioness y de la cuarta entrega de la saga Spider-Man
30 de julio de 2026
13:18
1
minuto de lectura
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LA NACION
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Niicole Kidman y Zoe Saldaña,en el estreno de la tercera temporada de Operativo: Lioness en Nueva York
Evan Agostini - Invision
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Operativo: Lioness, la serie de Paramount+ que protagoniza Zoe Saldaña, presentó la noche del miércoles su tercera temporada con un evento en el Teatro SVA de Nueva York. La actriz que le da vida a la oficial de CIA Joe apareció en la alfombra roja con un vestido de terciopelo negro corto de escote pronunciado de la colección Otoño 2026 de Balmain. Además de actuar, Zaldaña es junto a Nicole Kidman productora ejecutiva del show
Getty Images
Nicole Kidman eligió un look de Fendi Fall 2026 Couture para el estreno de la tercera temporada de Lioness en Nueva York. El diseño, perteneciente a la colección que marcó el debut de Maria Grazia Chiuri en la casa italiana, combinó una túnica transparente bordada en tonos dorados con un pantalón blanco, que completó con sandalias de tiras y delicadas joyas doradas
Getty Images
Jill Wagner eligió un diseño de Rasario perteneciente a la colección Primavera 2020. Completó el estilismo con sandalias de tiras metalizadas y el pelo recogido
Getty Images
La actriz canadiese Laysa De Oliveira, encargada de interpretar a la joven marine Cruz Manuelos, fue una de las más osadas de la noche, y su elección no falló: logró capturar todas las miradas con un vestido cut off largo en color ocre con capucha y manga irregular de Gabriela Hearst
Getty Images
Kidman y Zoe Saldaña protagonizan la serie de Taylor Sheridan sobre un programa encubierto de la CIA que intenta infiltrarse en organizaciones terroristas. Laysla De Oliveira y Jill Wagner se suman al thriller en el que las mujeres mandan
Getty Images
Hannah Love Lanier, Celestina Harris, LaMonica Garrett, Ian Bohen, Matt Gerald, Elizaveta Neretin, Michael Kelly, Laysla De Oliveira, Nicole Kidman, James Jordan, Austin Hébert, Zoe Saldaña, Jill Wagner, Jonah Wharton, Dave Annable, Thad Luckinbill y Michael Friedman posan para los flashes durante la premiere
Getty Images
Jane Wiseman eligió un look más descontracturado para la premiere: un vestido camisero estampado en tonos rojos y azules. Los stilettos en color piel realzaron aún más el diseño
Getty Images
Una de las caras nuevas de la tercera temporada de Lioness, Elizaveta Neretin, eligió un vestido negro que combinó dos de las tendencias más fuertes del momento: un escote estructurado y una falda con transparencias
Getty Images
Hannah Bronfman apostó por un look en blanco y negro en el que se destacó el detalle escultórico en un hombro, el recorte en la cintura y el pantalón de silueta amplia
Getty Images
Zendaya lo hizo de nuevo: para la avant premiere de Spider-Man: Un nuevo día en Londres, la actriz eligió un diseño de Tamara Ralph Couture muy apropiado para la ocasión
JUSTIN TALLIS - AFP
El vestido en off-white, con escote corazón y figura reloj de arena, combinaba hilos con gemas doradas en forma de baguette que funcionaban como finos breteles y tenían continuidad a lo largo de todo el diseño. Completó el estilismo con el cabello suelto y batido, para darle un toque savage
JUSTIN TALLIS - AFP
De local: el actor británico optó por un traje en berenjena y corbata a tono, que coronó con un prendedor con forma de araña
JUSTIN TALLIS - AFP
La actriz Marisa Tomei, que interpretó a la tía May en la saga, llegó hasta el Odeon Luxe Leicester Square de Londres con un vestido azul petróleo de corte irregular y tajo lateral que combinó con pulseras y aros dorados
JUSTIN TALLIS - AFP
Uno de los momentos más emotivos sucedió en la alfombra roja, cuando Tomei se acercó a saludar y mostrarle toda su admiración a Holland, su "sobrino" en la ficción
JUSTIN TALLIS - AFP
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