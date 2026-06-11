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En fotos: de la noche de Susana Giménez a la salida familiar de los famosos para ver Toy Story 5

Benjamín Vicuña, Dalma Maradona, Mercedes Morán y Sofía Zámolo fueron algunos de los que no quisieron perderse el estreno de Disney y Pixar junto a los más chicos

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Susana Giménez, Benjamín Vicuña y su hijo Benicio, y Dalma Maradona, tres figuras que disfrutaron la noche porteña
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Susana Giménez tuvo su salida por la noche porteña para ver en el Teatro Apolo la obra Berlín, Berlín, protagonizada por Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Geretto
Susana Giménez tuvo su salida por la noche porteña para ver en el Teatro Apolo la obra Berlín, Berlín, protagonizada por Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo GerettoGerardo Viercovich - LA NACION
Antes de viajar a los Estados Unidos para ver el Mundial, la diva televisiva no quiso perderse la comedia que integra el top ten de la taquilla teatral en la Ciudad de Buenos Aires y se mostró de muy buen humor y sonriente frente a los fotógrafos que la esperaban en la puerta del teatro
Antes de viajar a los Estados Unidos para ver el Mundial, la diva televisiva no quiso perderse la comedia que integra el top ten de la taquilla teatral en la Ciudad de Buenos Aires y se mostró de muy buen humor y sonriente frente a los fotógrafos que la esperaban en la puerta del teatroGerardo Viercovich - LA NACION
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Su amigo Gustavo Yankelevich, productor de la obra, la recibió en el teatroGerardo Viercovich - LA NACION
Su hija Mercedes Sarrabayrouse completó el grupo que se unió a Susana para ir al teatro
Su hija Mercedes Sarrabayrouse completó el grupo que se unió a Susana para ir al teatroGerardo Viercovich - LA NACION

Yo soy tu amigo fiel

Anoche se realizó el estreno de prensa de Toy Story 5 en el shopping Unicenter, donde hubo un set especial inspirado en la icónica película de Disney y Pixar y los infalibles protagonistas: Buzz Lightyear, Jessie, la vaquerita y Woody
Anoche se realizó el estreno de prensa de Toy Story 5 en el shopping Unicenter, donde hubo un set especial inspirado en la icónica película de Disney y Pixar y los infalibles protagonistas: Buzz Lightyear, Jessie, la vaquerita y Woody Gerardo Viercovich - LA NACION
Benjamín Vicuña fue uno de los famosos que dijo presente. El actor chileno asistió junto a su hijo Benicio, fruto de su relación con Pampita
Benjamín Vicuña fue uno de los famosos que dijo presente. El actor chileno asistió junto a su hijo Benicio, fruto de su relación con PampitaGerardo Viercovich - LA NACION
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La cita familiar también incluyó a su pareja, Anita EspasandínGerardo Viercovich - LA NACION
En medio del juicio por la muerte de su padre, Dalma Maradona tuvo un momento de distensión y entretenimiento con el preestreno de Toy Story, que llega a los cines del país a partir del miércoles 17
En medio del juicio por la muerte de su padre, Dalma Maradona tuvo un momento de distensión y entretenimiento con el preestreno de Toy Story, que llega a los cines del país a partir del miércoles 17Gerardo Viercovich - LA NACION
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