En fotos: de la noche de Susana Giménez a la salida familiar de los famosos para ver Toy Story 5
Benjamín Vicuña, Dalma Maradona, Mercedes Morán y Sofía Zámolo fueron algunos de los que no quisieron perderse el estreno de Disney y Pixar junto a los más chicos
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LA NACION
Yo soy tu amigo fiel
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