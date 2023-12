La impactante producción de fotos de Mollie Gould, la ex de Luis Miguel Mollie Gould, known for her glamorous modeling and high-profile relationship with singer Luis Miguel, captivates in a stunning photoshoot for 138 Water in Malibu. The photoshoot showcases Mollie's exceptional modeling skills and the allure of 138 Water's swimwear line, set against the picturesque sands of Malibu beach.*** Mollie Gould, conocida por su glamoroso modelaje y su destacada relación con el cantante Luis Miguel, cautiva en una impresionante sesión de fotos para 138 Water en Malibú. La sesión de fotos muestra las excepcionales habilidades de modelaje de Mollie y el encanto de la línea de trajes de baño de 138 Water, frente a las pintorescas arenas de la playa de Malibú.

Splash News/The Grosby Group