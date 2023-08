escuchar

Las celebrities no paran. De vacaciones, de compras, en reuniones de trabajo o causas solidarias, siempre son fotografiadas por los paparazzi que no las dejan ni a sol ni a sombra. Mientras tanto, ellas marcan tendencia con sus looks y dan la vuelta al mundo por sus andanzas y compañías.

En el caso de Demi Moore, la actriz está de vacaciones en Grecia. Acompañada por sus amigos, el empresario Andrea Stegos y su esposa Athanasia, la intérprete fue capturada a bordo de un yate luciendo su esbelta figura mientras tomaba sol y disfrutaba de las cálidas aguas del mar Egeo. Para relajarse, la morocha de 60 años usó un flotador mientras charlaba con sus amigos.

A sus 60 años, Demi Moore lució sus curvas con un delicado bikini verde. La actriz no se sacó sus anteojos de sol estilo aviador en ningún momento; inclusive cuando se metió en el mar Mega/The Grosby Group

La actriz se refrescó de las altas temperaturas con un largo chapuzón. Un flotador fucsia fue su aliado para mantenerse a flote mientras charlaba con sus amigos en el agua Mega/The Grosby Group

Kate Hudson fue capturada haciendo compras en Country Mart, en Brentwood. Junto a su hija Rani, la actriz compró un disfraz de hada rosa para la pequeña, quién parece estar muy ansiosa por usarlo. Súper lookeadas, ninguna pasó inadvertida ante quienes se encontraban en el lugar.

Mientras que la pequeña llevaba un vestido azul que combinó con sandalias y cartera blanca, Hudson se mostró súper jovial en un vestido estampado en los tonos de los verdes al cual acompañó con un cardigan beige. Las botas de gamuza y los anteojos de sol a juego sumaron un toque chic a su vestuario Backgrid/The Grosby Group

Después de pasar unos días en la Costa Amalfitana sin Ben Affleck, Jennifer Lopez fue vista haciendo algunas compras por la ciudad de Nueva York . Luego de visitar boutiques como Gucci y Ralph Lauren, la cantante y actriz cenó en Sadelle’s con Benny Medina, Lynda Lopez y un amigo.

Mientras hace algunas compras por las tiendas más exclusivas de Manhattan, JLO comparte un helado con su amiga para refrescarse de las altas temperaturas neoyorquinas. La actriz y cantante eligió un vestido estampado de flores tipo camisola que combinó con unas ojotas negras TIDNY-249

Fanática de las carteras, a la mujer de Ben Affleck le costó decidirse sólo por una. En la imagen, se la ve eligiendo una en tonos manteca, que calza a la perfección con su look TIDNY-249

Mientras sus tres hijos disfrutan de unas vacaciones en Italia con Ben Affleck, Jennifer Garner aprovecha su tiempo libre para hacer ejercicio con su novio, John Miller. La pareja fue vista trotando por Brentwood con sus looks haciendo juego.

De negro, con gorrita y celular en mano, la actriz y su novio disfrutaron de un trote matutino por las callecitas de Brentwood. A pesar del esfuerzo físico y el calor, la pareja se mostró sonriente en todo momento x17/The Grosby Group

A diferencia de las otras celebrities, Hailey Bieber fue fotografiada yendo a trabajar. La modelo, que tiene una marca de cosmética llamada Rhode Skin, optó por un look más casual para asistir a una reunión en Beverly Hills. Desde junio de 2022, la mujer de Justin Bieber maneja esta firma dedicada al cuidado de la piel y que lleva su segundo nombre.

Con laptop en mano, la empresaria vistió un crop top verde neón de Prada con jeans para una reunión de trabajo. Su bolso de la firma Bottega Veneta combinó a la perfección con su outfit Backgrid/The Grosby Group

Muy diferente a como solemos verla en los desfiles, eventos o alfombras rojas, Emilia Ratajkowski fue descubierta caminando por las calles de La Gran Manzana. Con un look súper relajado y su pelo al viento, la modelo aprovechó su caminata para chequear los mensajes de su teléfono celular.

Emily Ratajkowski chequea su teléfono mientras camina por las calles de su ciudad. La modelo pasó casi desapercibida con un top strapless blanco, unas bermudas de jean anchas y unas zapatillas Vans negras Splash News/The Grosby Group

Gwyneth Paltrow y su hijo, Moses Martin, asistieron juntos a un concierto en TalkHouse, en Amagansett Hamptons New York. Madre e hijo se mostraron con atuendos engamados para disfrutar de esta velada en familia.

Gwyneth Paltrow y su hijo eligieron looks similares para asistir a un concierto. Jeans anchos y prendas en azul marino fueron las grandes coincidencias entre madre e hijo Splash News/The Grosby Group

El pasado sábado, Lauren Graham asistió a la 19a Noche de Autores de la Biblioteca East Hampton en Herrick Park Field. Muy sonriente, la actriz de Gilmore Girls posó con su libro, Have I told you this already?, donde aborda de una manera divertida cómo es ser constanemente confundida con su personaje Lorelai Gilmore, ese que la llevó a la cima del éxito.

La actriz y autora Lauren Graham eligió un elegante vestido de color rojo para ser parte de la Noche de Autores de la Biblioteca East Hampton en Nueva York Scott Roth - Invision

A tres meses de la huelga de guionistas en los Estados Unidos, Susan Sarandon y Miles Robbins se sumaron al reclamo de los escritores y se manifestaron con carteles afuera de las oficinas de Netflix en Nueva York. Hace unos días, también lo vimos a Richard Gere en otro piquete organizado por el sindicato que sigue luchando por mejores salarios y condiciones de trabajo.

Súper comprometidos, Susan Sarandon y Miles Robbins se sumaron a la huelga de guionistas y marcharon con carteles en sus manos; pidiendo una mejora en los salarios y las condiciones de trabajo. En el caso de Miles, el joven hasta lució una remera alusiva; llevando el reclamo en el pecho Evan Agostini - Invision