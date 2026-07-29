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En fotos: de las vacaciones de Ester Expósito y Kylian Mbappé en Italia a los románticos paseos de Olivia Rodrigo y Sydney Sweeney
Naomi Campbell deslumbró en su paso por Formentera, Gisele Bündchen protagonizó una producción de fotos en Río de Janeiro y Anne Hathaway paseó por las calles de Nueva York
29 de julio de 2026
11:11
1
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LA NACION
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Anne Hathaway volvió a captar miradas luciendo su embarazo en Nueva York mientras Ester Expósito y Kylian Mbappé disfrutaron de una jornada de relax en Cerdeña y Gisele Bündchen protagonizó una producción de fotos en Río de Janeiro
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Kylian Mbappé y Ester Expósito disfrutaron de una jornada de relax a bordo de un yate durante sus vacaciones en Porto Cervo, uno de los destinos más exclusivos de Cerdeña, en Italia. La actriz española y el futbolista francés se relajaron en la cubierta, donde fueron vistos distrayéndose con sus teléfonos celulares antes de compartir un almuerzo entre charlas y risas
Backgrid UK/The Grosby Group
Tras el campeonato del mundo, el jugador francés vive su romance con la actriz en el verano europeo. En una jornada de descanso en la costa italiana, la pareja disfrutó de momentos de tranquilidad y complicidad
Backgrid UK/The Grosby Group
Sydney Sweeney fue fotografiada durante un desayuno en Santa Bárbara junto al empresario y productor musical Scooter Braun. La actriz eligió un look descontracturado que complementó con gafas de sol en una salida que no pasó desapercibida
Backgrid/The Grosby Group
La actriz y el empresario no dudaron en mostrarse tomados de la mano durante el paseo antes de retirarse juntos en un Ford Bronco vintage. La cercanía entre ambos despertó nuevas especulaciones respecto a un romance que avanza a paso firme
Backgrid/The Grosby Group
Olivia Rodrigo fue vista compartiendo una tarde al aire libre en un parque de Nueva York junto al financiero Julian Croonenberghs. La cantante se mostró relajada sobre el césped con un look casual compuesto por shorts de jean, top negro y gorra
TIDNY-13
La salida de la artista junto a Croonenberghs volvió a alimentar los rumores de un posible romance, siete meses después de la separación de la cantante del actor Louis Partridge. Durante el paseo por el parque neoyorquino, ambos se mostraron cómplices y distentidos
TIDNY-13
Naomi Campbell fue captada por las cámaras a su llegada en barco a la costa de Formentera, en las Islas Baleares, en España, donde continúa disfrutando de sus vacaciones de verano. La supermodelo lució un vestido amarillo fruncido y gafas de sol oversize mientras desembarcaba y se dirigía hacia tierra firme
Backgrid UK/The Grosby Group
Con un llamativo look veraniego, Campbell volvió a robarse todas las miradas durante sus vacaciones en el Mediterráneo. La modelo contó con la asistencia de su guardaespaldas para atravesar con cuidado la rocosa orilla antes de continuar su recorrido por la exclusiva isla española
Backgrid UK/The Grosby Group
Gisele Bündchen protagonizó una nueva sesión de fotos en medio de la exuberante naturaleza de Río de Janeiro. Rodeada de vegetación y paisajes tropicales, la modelo brasileña brilló en uno de los escenarios naturales más emblemáticos de su país
Splash News/The Grosby Group
Bündchen participó de una campaña publicitaria en la que el paisaje brasileño tuvo un papel central
Splash News/The Grosby Group
Con una sonrisa y de buen ánimo, la actriz saludó a los fotógrafos que la esperaban a la salida del Hotel Whitby, en Manhattan. La ganadora del Oscar destacó con un look veraniego mientras continúa con las actividades de promoción de La odisea
Backgrid/The Grosby Group
Anne Hathaway espera su tercer hijo
Backgrid/The Grosby Group
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