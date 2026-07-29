En fotos: de las vacaciones de Ester Expósito y Kylian Mbappé en Italia a los románticos paseos de Olivia Rodrigo y Sydney Sweeney

Kylian Mbappé y Ester Expósito disfrutaron de una jornada de relax a bordo de un yate durante sus vacaciones en Porto Cervo, uno de los destinos más exclusivos de Cerdeña, en Italia. La actriz española y el futbolista francés se relajaron en la cubierta, donde fueron vistos distrayéndose con sus teléfonos celulares antes de compartir un almuerzo entre charlas y risas

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