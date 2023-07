En fotos: del atrevido look de Heidi Klum a la clase de pilates de Jennifer Aniston

escuchar

En la jornada del miércoles en la Semana de la Moda de París, una “simple” foto suscitó una polémica: Shakira posó con un trench en tono crudo de la marca Viktor & Rolf, con la palabra “No” aplicada en su pecho que muchos interpretaron como una indirecta a su ex, Gerard Piqué.

En una nueva jornada del evento que reúne a diferentes celebridades , otra imagen suscitó un gran impacto: la de la supermodelo Heidi Klum acudiendo al desfile del diseñador francés Jean Paul Gaultier con uno de sus vestidos más arriesgados .

Heidi Klum en el desfile de Alta Costura de Jean Paul Gaultier

La estrella de las pasarelas deslumbró, a sus 50 años, con un diseño de su gran amigo, una pieza bicolor negra y azul marina con un “cut out” que se llevó todas las miradas. El vestido en cuestión fue presentado por Gaultier seis años atrás y fue readaptado a la figura de la modelo, que lo lució a la perfección.

“Siempre sos un visionario del amor, de la diversidad y de la belleza”, le escribió Klum a Gaultier en su cuenta de Instagram, donde mostró el backstage de su preparación para el desfile de Alta Costura del diseñador. “Me hiciste sentir bella esta noche”, apuntó la modelo, quien completó el look con unas gafas negras y el cabello suelto.

La supermodelo alemana Heidi Klum y un vestido que atrajo todas las miradas Instar Images/The Grosby Group

Esta no es la primera vez que Klum demuestra que no tiene pruritos en mostrar su belleza al natural o a través de vestidos acordes a apuestas más arriesgadas. El año pasado, encendió las redes sociales al compartir con sus seguidores una foto en topless, en la que se la pudo ver con solo una parte de un bikini de dos piezas que se volvió tendencia en la comunidad virtual.

Del look natural de Jennifer Aniston a los consejos de Camila Cabello

En otras latitudes, Jennifer Aniston fue fotografiada en su clase de pilates. La actriz, de 54 años, fue vista con unas calzas negras y una camiseta sin mangas con las palabras “Stand Up To Cancer” (”Unidos contra el cáncer”), el programa de Entertainment Industry Foundation que recauda fondos para la investigación del cáncer y del que la actriz de Misterio a bordo forma parte.

La estrella de Hollywood declaró recientemente que el ejercicio físico y los métodos que elige han cambiado radicalmente su vida. Además, el mes pasado anunció el lanzamiento de un nuevo producto de su línea para el cuidado del cabello y mostró algunas de sus canas. “Podés usarlo una vez a la semana”, dijo sobre el tratamiento de reparación intensiva.

Jennifer Aniston baja las escaleras con cuidado de no tropezar, al salir de una clase de Pilates Backgrid/The Grosby Group

De inmediato, sus seguidores la elogiaron por mostrar su cabello natural, que va en sintonía con su filosofía sobre el envejecimiento. “Universalmente, todos vamos a crecer y envejecer”, declaró en diálogo con E! News en 2022 y sumó: “No se puede negar eso, eso es una garantía, pero podemos ser vitales y podemos estar prosperando en nuestro crecimiento como personas mayores ”.

Otra de las celebridades que fueron captadas por las cámaras fue la artista Camila Cabello , quien tampoco se perdió el desfile de Jean Paul Gaultier . La ex de Shawn Mendes -con quien retomó el vínculo brevemente en abril en Coachella para luego distanciarse nuevamente- fue noticia en las últimas semanas por sus consejos como jurado de The Voice para quienes están dando sus primeros pasos en la música.

Camila Cabello vista llegando al desfile de Gaultier durante la Semana de la Alta Costura de julio de 2023 en París con un look del diseñador de francés Mega/The Grosby Group

“Hay que protegerse de las cosas tentadoras para el ego”, expresó en una emisión del programa. “Los comentarios negativos y positivos son iguales para mí, nada de eso es bueno. Estar pendiente demasiado de ello es peligroso, debes estar en la burbuja de vivir tu vida y rodearte de gente con pasión por la música, con pasiones puras. No estar tanto tiempo en los ‘social media’ (redes sociales). Yo no veo los comentarios porque eso me quita el foco de crear y de ser artista. Es más productivo escribir letras que estar pendiente del ‘like’ o estar leyendo lo que dice la gente de mí. No es saludable para ninguna persona, para nuestros cerebros, tener tantas opiniones de nosotros todo el tiempo. Es una distracción ”, reflexionó la artista.

La actriz Margot Robbie sigue promocionando Barbie, y en este caso se la vio impecable en Seúl JUNG YEON-JE - AFP

Dakota Johnson y el actor Lucien Laviscount llegan al evento de Martini en Milán Splash News/The Grosby Group

Eva Longoria, muy elegante en Madrid en la presentación de la producción de Disney, Flamin' Hot: El sabor que cambió la historia JAVIER SORIANO - AFP

Jennifer Lopez y Ben Affleck disfrutan de un juego de pickleball con su familia en The Hamptons Backgrid/The Grosby Group

Tom Cruise en Australia, en la premiere de Misión imposible 7 BIANCA DE MARCHI - AAP

Hayley Atwell, en Sídney, en la misma proyección del film en el que interpreta a Grace BIANCA DE MARCHI - AAP

Como en cada premiere, Cruise se hizo un tiempo para la prensa y para sus fieles fans BIANCA DE MARCHI - AAP

