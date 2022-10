Los consejos de Camila Cabello como jurado de The Voice: “Es más productivo escribir letras que estar pendiente del ‘like’”

escuchar

Un reality musical fue el trampolín que lanzó a la fama a Camila Cabello. El círculo se cierra y ahora es la cantante cubanoestadounidense quien desempeña el papel de jurado de audiciones en The Voice, la exitosa competencia de canto que celebra su temporada número 22 por la pantalla de Universal+.

Cada semana, la plataforma estrena nuevos episodios del certamen, sobre el que conversó desde Nueva York con la prensa latinoamericana la joven artista a través de una conferencia continental. En la charla, la intérprete que comparte el rol de jurado junto a Gwen Stefani, John Legend y Blake Shelton enumeró una serie de consejos dedicados a quienes dan sus primeros pasos en la música.

La artista ganadora de dos Latin Grammy se confesó “honrada y emocionada” por su nombramiento como coach en el programa. “Es una tremenda responsabilidad”, dijo la joven cuya vida cambió tras su participación en el reality The X factor. “Estos shows dan la oportunidad a la gente de verdad de cumplir sus sueños”, destacó.

“Creo que tengo mucho que aportar por mi experiencia de haber empezado en un show como éste. Puede que alguien sea técnicamente excelente, y eso te hace apretar el botón [para su continuidad en el concurso televisivo], pero puede haber alguien que aunque técnicamente no esté pulido, puede tener un tono, algo mágico, o ser alguien que escogió hacer un cover con una mirada completamente inesperada y diferente, y eso deja ver o no a una persona creativa, con una perspectiva original”, mencionó.

Camila Cabello es la representante latinoamericana en el jurado de The Voice

En sus palabras, “el talento y la pasión por la música” son la base de toda carrera profesional. La intérprete de “Señorita” contó que los integrantes de su equipo en el concurso tienen su “número de WhatsApp” y dijo que ella camina a su lado en la experiencia con el objetivo de que los artistas puedan potenciar “la versión más auténtica de sí mismos”.

¿Qué consejos daría a quienes se inician en la música en espacios de exposición como la televisión? “Hay que protegerse de las cosas tentadoras para el ego”, remarcó. Y compartió su experiencia personal con la fama: “Los comentarios negativos y positivos son iguales para mí, nada de eso es bueno. Estar pendiente demasiado de ello es peligroso, debes estar en la burbuja de vivir tu vida y rodearte de gente con pasión por la música, con pasiones puras. No estar tanto tiempo en los ‘social media’. Yo no veo los comentarios porque eso me quita el foco de crear y de ser artista. Es más productivo escribir letras que estar pendiente del ‘like’ o estar leyendo lo que dice la gente de mí. No es saludable para ninguna persona, para nuestros cerebros, tener tantas opiniones de nosotros todo el tiempo. Es una distracción”, reflexionó.

Camila Cabello, John Legend y Gwen Stefany, las tres figuras de la música que integran el elenco de jueces de The Voice

A sus 25 años, la cantante tiene claro el mensaje que le gustaría transmitir a las futuras generaciones en la música. Sobre ello, insistió: “Vivimos en una cultura en la que la gente quiere ser famosa y está dispuesta a hacer lo que sea para tener más ‘likes’ o minutos de fama, pero es importante hablar de la integridad. Al final del día, tienes que ser fiel a ti mismo y trabajar la versión tuya más auténtica. Puede que sea un camino más lento, pero no debes vender tu alma por dos segundos de fama”.

La artista también compartió lo “divertido” del detrás de escena de las grabaciones en The Voice. “Es como lo que ves en la televisión pero multiplicado por diez: nos reímos demasiado. Después de comer en el almuerzo a las cinco de la tarde empieza la fiesta real en el backstage”, dijo con humor.

En el ejercicio de imaginarse auditando de nuevo para un certamen, Cabello expuso que optaría por versionar algún clásico de los 80, “en una apuesta completamente diferentes -si tienes una voz muy femenina y alta, puedes cantar una canción de un artista hombre y ya tu versión será diferente”, opinó, o algún tema del cancionero latinoamericano, como “Frío, frío”, de Juan Luis Guerra. “Lo más importante es ser original”, remarcó.

La intérprete contó que sus “padrinos” en la música han sido figuras como Alejandro Sanz o Ed Sheeran -de quien recibe “consejos”- y adelantó que en estos momentos se encuentra colaborando con una estrella de la música latinoamericana para un próximo estreno. Finalmente, expresó su deseo de volver a girar por estas tierras. “Los quiero mucho. El último mes estuve con Coldplay por Chile, Perú, Colombia y Brasil, y quiero decirles gracias por todo el amor que me dieron. Estoy emocionada por regresar”.

LA NACION