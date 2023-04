Camila Cabello y Shawn Mendes, ¿de nuevo de novios?: besos, caricias y miradas cómplices en Coachella

escuchar

Nunca es tarde para las segundas oportunidades y eso pareciera suceder entre Camila Cabello y Shawn Mendes. Los músicos fueron vistos pasando tiempo juntos mientras disfrutaban del Festival de Coachella en Indio, California, el viernes último.

Las fotos y los videos que salieron a la luz entusiasmaron a los fans de ambos. En un pequeño clip que se viralizó en Twitter, ambos sonríen mirándose a los ojos antes de darse un apasionado beso ante la mirada de los asistentes . Aunque las imágenes fueron tomadas con disimulo, ninguno de los dos pareciera estar intentando ocultar nada.

Durante la noche, la pareja, que se había separado en noviembre de 2021, conversó animadamente mientras tomaba unos tragos rodeada de amigos . Cabello, de 26 años, lució un look acorde al festival que incluía unos jeans cargo de tiro bajo y un top blanco, mientras que Mendes, de 24, llevaba unos pantalones tostados, una camiseta blanca y un pañuelo en el cuello.

Camila Cabello y Shawn Mendes fueron fotografiadas besándose en Coachella Backgrid/The Grosby Group

La salida se produjo a poco más de un año de que publicaran un comunicado conjunto en el que anunciaban su ruptura. “Hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como seres humanos está más vivo que nunca”, expresaron primero, a través de sus redes sociales, y añadieron después: “Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos”. Ambos cantantes también expresaron su agradecimiento a los fans por apoyarlos “desde el principio y de aquí en adelante”.

Las estrellas se habían separado hace un año Backgrid/The Grosby Group

Cabello y Mendes comenzaron una amistad en 2014. Colaboraron por primera vez para la canción “I Know What You Did Last Summer” en 2015 y, cuatro años más tarde, iniciaron una historia de amor que causó furor entre sus admiradores. Si bien inicialmente mostraron con reservas su amor en público, en septiembre de 2019 confirmaron el romance.

Cuando empezó la pandemia de Covid-19 y el aislamiento social se volvió obligatorio, los cantantes tomaron la decisión de irse a vivir juntos. En una entrevista con Audacy Check In, Mendes expresó: “Camila y yo fuimos muy afortunados porque pudimos tener un momento de calma. Fue la primera vez en seis años que nos pudimos relajar y no trabajar para nada. Salíamos a andar en bicicleta por Miami y eso se sentía realmente hermoso”.

Los artistas disfrutaron de un fin de semana juntos en Coachella Backgrid/The Grosby Group

Cuando se hicieron públicos los primeros rumores de ruptura, ella fue la primera en salir a negarlos. “¿Cuándo… planeabas decírmelo Shawn Mendes?”, escribió desde sus historias de Instagram junto con una foto de la revista en la que se afirmaba que se había separado de su novio. Fue entonces que Shawn le contestó desde su red social con una foto en la que ambos se ven abrazados. A pesar de ese intento de dar por terminada las especulaciones, finalmente pocas semanas después ambos le pusieron un punto final a su romance.

A pesar de la ruptura, ambos permanecieron entre sus contactos en Instagram y de hecho no borraron las fotos donde se los ve juntos y enamorados. Aunque nunca hablaron mucho sobre el fin del romance, el año pasado Cabello se sinceró sobre cómo sus prioridades “cambiaron” y “fluctuaron” durante su relación.

“Los dos empezamos siendo muy jóvenes también”, dijo la excantante de Fifth Harmony durante una entrevista con Zane Lowe, de Apple Music. “Es como si realmente estuviéramos aprendiendo a ser adultos sanos”, agregó. “Mis prioridades han fluctuado y mi enfoque ha cambiado a lo largo de mi vida”.

Camila Cabello en su llegada al festival Backgrid/The Grosby Group

Tras su ruptura, a Mendes se le relacionó con varias mujeres, entre ellas su quiropráctica de 51 años, la doctora Jocelyne Miranda, con quien compartió un desayuno hace unos días. También se especuló con que la estrella canadiense estaba saliendo con Sabrina Carpenter, pero él desmintió los rumores en el programa de televisión holandés RTL Boulevard. Allí dijo tajante que no estaban juntos.

Cabello, por su parte, salió con el CEO de Lox Club, Austin Kevitch, con quien se la vio por primera vez en junio de 2022, pero su romance duró tan solo ocho meses.

LA NACION