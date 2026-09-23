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En fotos: del momento en que Tom Cruise rompió el protocolo con Kate Middleton al osado look de Heidi Klum
La princesa de Gales fue el centro de atención del estreno mundial de Digger, el último film de la estrella de Hollywood; mientras tanto, en Roma, la exmodelo y empresaria alemana sorprendió con un vestido de encaje negro
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LA NACION
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