En fotos: del momento en que Tom Cruise rompió el protocolo con Kate Middleton al osado look de Heidi Klum

En el film, Cruise interpreta a Digger Rockwell, un hombre poderoso que se embarca en la frenética misión de demostrarle al mundo que puede ser el salvador de la humanidad frente al desastre que él mismo desató y que amenaza con destruirlo todo. “Es la clase de películas que me llevaron a querer actuar en el cine”, dijo Cruise recientemente sobre el proyecto, al que también definió como “una locura muy divertida”

HENRY NICHOLLS - AFP