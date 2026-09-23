Saltar al contenido principal
LA NACION

En fotos: del momento en que Tom Cruise rompió el protocolo con Kate Middleton al osado look de Heidi Klum

La princesa de Gales fue el centro de atención del estreno mundial de Digger, el último film de la estrella de Hollywood; mientras tanto, en Roma, la exmodelo y empresaria alemana sorprendió con un vestido de encaje negro

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Tom Cruise recibió al príncipe William y a Kate Middleton, los grandes invitados de la velada
Tom Cruise recibió al príncipe William y a Kate Middleton, los grandes invitados de la veladaGEOFF PUGH - POOL
Tom Cruise fue el gran protagonista de la premiere global de Digger, la nueva película que dirige el mexicano Alejandro González Iñárritu y que lo tiene como figura estelar. El evento se realizó el martes 22 de septiembre en Leicester Square, en el centro de Londres, y reunió a numerosas y destacadas figuras
Tom Cruise fue el gran protagonista de la premiere global de Digger, la nueva película que dirige el mexicano Alejandro González Iñárritu y que lo tiene como figura estelar. El evento se realizó el martes 22 de septiembre en Leicester Square, en el centro de Londres, y reunió a numerosas y destacadas figurasHENRY NICHOLLS - AFP
El actor y el director recibieron al príncipe William y a Kate Middleton, los grandes invitados de la velada. La pareja real asistió a la premiere en el marco de la 73ª Royal Film Performance, un evento organizado en apoyo de The Film and TV Charity, una organización que brinda asistencia a trabajadores de la industria audiovisual británica
El actor y el director recibieron al príncipe William y a Kate Middleton, los grandes invitados de la velada. La pareja real asistió a la premiere en el marco de la 73ª Royal Film Performance, un evento organizado en apoyo de The Film and TV Charity, una organización que brinda asistencia a trabajadores de la industria audiovisual británicaHENRY NICHOLLS - AFP
La charla entre Tom Cruise, el príncipe William y Kate Middleton se extendió durante varios minutos y sumó luego a Alejandro González Iñárritu. El actor y la pareja real ya habían compartido una alfombra roja en 2022, durante el estreno británico de Top Gun: Maverick
La charla entre Tom Cruise, el príncipe William y Kate Middleton se extendió durante varios minutos y sumó luego a Alejandro González Iñárritu. El actor y la pareja real ya habían compartido una alfombra roja en 2022, durante el estreno británico de Top Gun: MaverickHENRY NICHOLLS - AFP
Cruise se atrevió a romper el protocolo para besar a la princesa en la mejilla, en un gesto que generó polémica. Minutos más tarde, volvió a hacerlo al tomarla de la mano para ayudarla a bajar una escalera y evitar que se tropezara con su vestido
Cruise se atrevió a romper el protocolo para besar a la princesa en la mejilla, en un gesto que generó polémica. Minutos más tarde, volvió a hacerlo al tomarla de la mano para ayudarla a bajar una escalera y evitar que se tropezara con su vestido GEOFF PUGH - POOL
La princesa de Gales deslumbró con un vestido de gasa púrpura de Jenny Packham que acompañó con el histórico collar de amatistas y perlas de la reina Isabel, madre de Isabel II, y unos pendientes que pertenecieron a Diana Spencer. La joya, un sautoir con un llamativo corazón de amatista, fue -según Harper’s Bazaar- un regalo que la reina Alexandra le hizo a Lady Elizabeth Bowes-Lyon en 1923
La princesa de Gales deslumbró con un vestido de gasa púrpura de Jenny Packham que acompañó con el histórico collar de amatistas y perlas de la reina Isabel, madre de Isabel II, y unos pendientes que pertenecieron a Diana Spencer. La joya, un sautoir con un llamativo corazón de amatista, fue -según Harper’s Bazaar- un regalo que la reina Alexandra le hizo a Lady Elizabeth Bowes-Lyon en 1923Scott Garfitt - Invision
En el film, Cruise interpreta a Digger Rockwell, un hombre poderoso que se embarca en la frenética misión de demostrarle al mundo que puede ser el salvador de la humanidad frente al desastre que él mismo desató y que amenaza con destruirlo todo. “Es la clase de películas que me llevaron a querer actuar en el cine”, dijo Cruise recientemente sobre el proyecto, al que también definió como “una locura muy divertida”
En el film, Cruise interpreta a Digger Rockwell, un hombre poderoso que se embarca en la frenética misión de demostrarle al mundo que puede ser el salvador de la humanidad frente al desastre que él mismo desató y que amenaza con destruirlo todo. “Es la clase de películas que me llevaron a querer actuar en el cine”, dijo Cruise recientemente sobre el proyecto, al que también definió como “una locura muy divertida”HENRY NICHOLLS - AFP
Salma Hayek llegó a la alfombra roja con un elegante look total black, compuesto por un vestido largo y una capa a tono, que completó con accesorios dorados. La actriz mexicana se mostró muy emocionada de poder asistir al estreno mundial del film de su compatriota, Alejandro González Iñárritu. “¡Viva México!”, escribió junto a las fotos que compartió en su cuenta de Instagram
Salma Hayek llegó a la alfombra roja con un elegante look total black, compuesto por un vestido largo y una capa a tono, que completó con accesorios dorados. La actriz mexicana se mostró muy emocionada de poder asistir al estreno mundial del film de su compatriota, Alejandro González Iñárritu. “¡Viva México!”, escribió junto a las fotos que compartió en su cuenta de InstagramHENRY NICHOLLS - AFP
Sandra Hüller eligió un vestido dorado de la colección Resort 2027 de Chanel, con aplicaciones de camelias, largas caídas de tela sobre los hombros y una cola que aportó dramatismo a su look de inspiración hollywoodense. En Digger, la actriz alemana interpreta a Emma Rockwell
Sandra Hüller eligió un vestido dorado de la colección Resort 2027 de Chanel, con aplicaciones de camelias, largas caídas de tela sobre los hombros y una cola que aportó dramatismo a su look de inspiración hollywoodense. En Digger, la actriz alemana interpreta a Emma RockwellHENRY NICHOLLS - AFP
Hannah Waddingham eligió un elegante vestido negro brillante strapless con cola. La actriz completó el look con suaves ondas en el pelo y joyas minimalistas
Hannah Waddingham eligió un elegante vestido negro brillante strapless con cola. La actriz completó el look con suaves ondas en el pelo y joyas minimalistasHENRY NICHOLLS - AFP
Jodie Turner-Smith se destacó con un vestido rosa amarronado hecho a medida por Louis Vuitton, de cuello alto, mangas voluminosas y una espalda abierta que aportó un inesperado contraste a la silueta más cubierta del frente. La actriz completó el look con joyas de Mikimoto
Jodie Turner-Smith se destacó con un vestido rosa amarronado hecho a medida por Louis Vuitton, de cuello alto, mangas voluminosas y una espalda abierta que aportó un inesperado contraste a la silueta más cubierta del frente. La actriz completó el look con joyas de MikimotoHENRY NICHOLLS - AFP
Una postal del elenco de Digger durante la premiere: Sandra Hüller, Riz Ahmed, Alejandro González Iñárritu, Tom Cruise, John Goodman y Michael Stuhlbarg posaron juntos al llegar a Leicester Square. La película reúne así a un elenco internacional encabezado por Cruise y dirigido por el multipremiado cineasta mexicano
Una postal del elenco de Digger durante la premiere: Sandra Hüller, Riz Ahmed, Alejandro González Iñárritu, Tom Cruise, John Goodman y Michael Stuhlbarg posaron juntos al llegar a Leicester Square. La película reúne así a un elenco internacional encabezado por Cruise y dirigido por el multipremiado cineasta mexicanoHENRY NICHOLLS - AFP
Heidi Klum llegó a Vogue World: Milano, uno de los eventos destacados de la Semana de la Moda de Milán, con un impactante vestido negro de alta costura de Celia Kritharioti. La creación, larga hasta el piso, combinó encaje, transparencias y aplicaciones estratégicamente ubicadas. El resultado fue una silueta audaz y sugestiva
Heidi Klum llegó a Vogue World: Milano, uno de los eventos destacados de la Semana de la Moda de Milán, con un impactante vestido negro de alta costura de Celia Kritharioti. La creación, larga hasta el piso, combinó encaje, transparencias y aplicaciones estratégicamente ubicadas. El resultado fue una silueta audaz y sugestivaPiovanotto Marco/ABACA/Shutterstock - Byline: Piovanotto Marco/ABACA/S
Taylor Swift compartió la emoción del partido entre los Kansas City Chiefs y los Indianapolis Colts junto a su mamá, Andrea Swift. La cantante estuvo en el Arrowhead Stadium para alentar a su marido, Travis Kelce, durante el encuentro disputado el 20 de septiembre en Kansas City
Taylor Swift compartió la emoción del partido entre los Kansas City Chiefs y los Indianapolis Colts junto a su mamá, Andrea Swift. La cantante estuvo en el Arrowhead Stadium para alentar a su marido, Travis Kelce, durante el encuentro disputado el 20 de septiembre en Kansas City DAVID EULITT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. Christina Applegate realizó su primer video tras meses de hospitalización
    1

    Tras permanecer varios meses internada, Christina Applegate reapareció en las redes: “Mucho amor”

  2. Carlos Mata fue operado de la columna y dio una actualización sobre su estado de salud
    2

    Carlos Mata fue operado de la columna y dio una actualización sobre su estado de salud: “Poco a poco”

  3. Nora Cárpena: la operación que la dejó al borde de una depresión y el rol que la trae de regreso a la tele
    3

    Nora Cárpena: la operación que la dejó al borde de una depresión, el rol que la trae de regreso a la tele y por qué no piensa retirarse

  4. Presley Gerber: del polémico tratamiento que realizó a las primeras imágenes de Cindy Crawford tras su muerte
    4

    Presley Gerber: del polémico tratamiento que realizó a las primeras imágenes de Cindy Crawford tras su muerte