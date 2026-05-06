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En fotos: del noviazgo de Taron Egerton con una actriz de Baywatch a la conquista de Orlando Bloom que generó comentarios

El protagonista de Rocketman se dejó ver a los besos con Brooks Nader mientras que el actor participó de una fiesta tras la Met Gala junto a una modelo suiza de 28 años

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Brooks Nader y Taron Egerton, muy enamorados en Australia
Brooks Nader y Taron Egerton, muy enamorados en AustraliaSplash News/The Grosby Group
Taron Egerton y Brooks Nader ya no pueden ocultar su amor. Después de mantener su romance en secreto durante un tiempo, el galán británico y la estrella de Baywatch fueron vistos durante un paseo en yate por el puerto de Sidney. La postal no dejó ninguna duda: la pareja se dio un tierno beso sobre la embarcación
Taron Egerton y Brooks Nader ya no pueden ocultar su amor. Después de mantener su romance en secreto durante un tiempo, el galán británico y la estrella de Baywatch fueron vistos durante un paseo en yate por el puerto de Sidney. La postal no dejó ninguna duda: la pareja se dio un tierno beso sobre la embarcaciónSplash News/The Grosby Group
Luego de disfrutar del agua, Egerton y Brooks volvieron a tierra firme, y allí también desplegaron todo su amor. Mientras el protagonista de Rocketman parecía estar leyendo el guion de su próxima película -Kockroach, donde compartirá elenco con Chris Hemsworth y Alec Baldwin-, ella le hacía compañía. También hubo un largo rato para los mimos
Luego de disfrutar del agua, Egerton y Brooks volvieron a tierra firme, y allí también desplegaron todo su amor. Mientras el protagonista de Rocketman parecía estar leyendo el guion de su próxima película -Kockroach, donde compartirá elenco con Chris Hemsworth y Alec Baldwin-, ella le hacía compañía. También hubo un largo rato para los mimosSplash News/The Grosby Group
Hace un mes y luego de meses de rumores, Alejandro Sanz confirmó su romance con la actriz peruana Stephanie Cayo. Ahora, la flamante pareja fue vista en Miami, donde el cantante tiene una casa. Luego de un momento de relax, salieron a pasear en yate por las cálidas aguas de la Florida
Hace un mes y luego de meses de rumores, Alejandro Sanz confirmó su romance con la actriz peruana Stephanie Cayo. Ahora, la flamante pareja fue vista en Miami, donde el cantante tiene una casa. Luego de un momento de relax, salieron a pasear en yate por las cálidas aguas de la Florida305shock/The Grosby Group
La actriz lució su piel dorada, enfundada en un bikini blanco al que cubrió con un pareo estampado. Sanz, por su parte, optó por un short de baño, una remera verde y una gorra dada vuelta. A los dos se los vio muy relajados
La actriz lució su piel dorada, enfundada en un bikini blanco al que cubrió con un pareo estampado. Sanz, por su parte, optó por un short de baño, una remera verde y una gorra dada vuelta. A los dos se los vio muy relajados305shock/The Grosby Group
Los rumores sobre la relación entre el cantante y la actriz comenzaron a tomar fuerza hace algunos meses, a partir de las reiteradas coincidencias entre ambos durante distintas fechas de la gira de Sanz en Colombia y Ecuador. Ahora, la pareja no solo no se esconde sino se muestran juntos, pasando un buen momento con amigos
Los rumores sobre la relación entre el cantante y la actriz comenzaron a tomar fuerza hace algunos meses, a partir de las reiteradas coincidencias entre ambos durante distintas fechas de la gira de Sanz en Colombia y Ecuador. Ahora, la pareja no solo no se esconde sino se muestran juntos, pasando un buen momento con amigos305shock/The Grosby Group
Los rumores sobre un posible romance entre Orlando Bloom y Meredith Duxbury comenzaron a sonar con fuerza cuando el actor y el influencer fueron vistos llegando juntos a una after party de la Met Gala organizada por Sabrina Carpenter y Madonna en Nueva York. Además, muchos señalaron el gran parecido de ella con Katy Perry, la ex del protagonista de El señor de los anillos
Los rumores sobre un posible romance entre Orlando Bloom y Meredith Duxbury comenzaron a sonar con fuerza cuando el actor y el influencer fueron vistos llegando juntos a una after party de la Met Gala organizada por Sabrina Carpenter y Madonna en Nueva York. Además, muchos señalaron el gran parecido de ella con Katy Perry, la ex del protagonista de El señor de los anillosBackgrid/The Grosby Group
Una vez que todos bajaron del auto que los trasladó hasta el lugar, se pudo ver detrás de Orlando Bloom la presencia de Luisa Laemmel, la modelo suiza de 28 años con quien estaría viviendo un romance desde hace unos meses. Incluso la pareja disfrutó hace unas semanas de una escapada romántica al país natal de ella
Una vez que todos bajaron del auto que los trasladó hasta el lugar, se pudo ver detrás de Orlando Bloom la presencia de Luisa Laemmel, la modelo suiza de 28 años con quien estaría viviendo un romance desde hace unos meses. Incluso la pareja disfrutó hace unas semanas de una escapada romántica al país natal de ellaBackgrid/The Grosby Group
Un amor que crece: Pedro Pascal y su pareja, el director de arte argentino Rafael Olarra, fueron fotografiados durante un paseo por las calles de Beverly Hills. La pareja fue relacionada por primera vez en febrero de este año
Un amor que crece: Pedro Pascal y su pareja, el director de arte argentino Rafael Olarra, fueron fotografiados durante un paseo por las calles de Beverly Hills. La pareja fue relacionada por primera vez en febrero de este añoBackgrid/The Grosby Group
Mientras espera encontrar un guion que la enamore para volver a la pantalla -”He leído un montón de series y guiones que no me gustaban o en los que no creía que encajara", le dijo a People esta semana- Goldie Hawn disfruta de participar de distintas actividades. En esta oportunidad, la cita fue en Nueva York en el evento Goldie Hawn en conversación con Jonathan Haidt: “The After-School Kindness Crew”, en el centro cultural 92NY
Mientras espera encontrar un guion que la enamore para volver a la pantalla -”He leído un montón de series y guiones que no me gustaban o en los que no creía que encajara", le dijo a People esta semana- Goldie Hawn disfruta de participar de distintas actividades. En esta oportunidad, la cita fue en Nueva York en el evento Goldie Hawn en conversación con Jonathan Haidt: “The After-School Kindness Crew”, en el centro cultural 92NYDIA DIPASUPIL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Ronnie Wood, Mick Jagger y Keith Richards posan para los flashes en el evento de lanzamiento del álbum de The Rolling Stones Foreign Tongues en Brooklyn, Nueva YorkMICHAEL LOCCISANO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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