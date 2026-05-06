En fotos: del noviazgo de Taron Egerton con una actriz de Baywatch a la conquista de Orlando Bloom que generó comentarios

Mientras espera encontrar un guion que la enamore para volver a la pantalla -”He leído un montón de series y guiones que no me gustaban o en los que no creía que encajara", le dijo a People esta semana- Goldie Hawn disfruta de participar de distintas actividades. En esta oportunidad, la cita fue en Nueva York en el evento Goldie Hawn en conversación con Jonathan Haidt: “The After-School Kindness Crew”, en el centro cultural 92NY

DIA DIPASUPIL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA