En fotos: del noviazgo de Taron Egerton con una actriz de Baywatch a la conquista de Orlando Bloom que generó comentarios
El protagonista de Rocketman se dejó ver a los besos con Brooks Nader mientras que el actor participó de una fiesta tras la Met Gala junto a una modelo suiza de 28 años
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LA NACION
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