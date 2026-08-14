Halle Berry cumple 60: la estrella que hizo historia en Hollywood celebra desde un destino paradisíaco

Halle Berry recibió este viernes a sus 60 años con la misma combinación de sensualidad, humor y desafío con la que atravesó buena parte de su carrera. Desde Fiji, donde disfruta de unas vacaciones junto con su prometido, el músico Van Hunt, la actriz compartió una serie de imágenes en las que se la ve comiendo frutillas bañadas en chocolate, bebiendo y besando a su pareja. “Hoy no me importa nada”, escribió, simpática en sus redes sociales.

Un día antes ya había anticipado su entusiasmo con otra publicación: “60, allá voy”. Lejos de esconder la edad o presentarla como una amenaza, Berry decidió convertir el aniversario en una celebración de la vida, el deseo y la libertad. En una industria que durante décadas relegó a las mujeres cuando dejaban atrás la juventud, la protagonista de Gatúbela eligió hacer exactamente lo contrario: mostrarse, hablar y ocupar espacio.

Halle Berry celebra sus 60 con una producción casera muy sensual instagram.com/halleberry

Halle Berry celebra sus 60 con una producción casera muy sensual instagram.com/halleberry

Nacida el 14 de agosto de 1966 en Cleveland, Ohio, Halle Maria Berry comenzó su recorrido público en los concursos de belleza. Fue Miss Ohio, quedó segunda en Miss USA y en 1986 representó a los Estados Unidos en Miss Mundo, donde terminó sexta. Sin embargo, su aspiración no era quedarse en las pasarelas. A fines de los años ochenta se instaló en Nueva York para intentar abrirse camino como actriz y consiguió sus primeros trabajos en televisión.

Halle Berry junto a su pareja, Van Hunt instagram.com/halleberry

Su desembarco en el cine llegó con Fiebre de amor y locura, de Spike Lee, en 1991. Después vendrían Boomerang, junto con Eddie Murphy; Los Picapiedra; Decisión crítica y Bulworth. Sin embargo, la oportunidad decisiva apareció en 1999, cuando interpretó a Dorothy Dandridge, la primera mujer afroamericana nominada al Oscar como mejor actriz. Berry también produjo aquel proyecto y recibió un Emmy y un Globo de Oro por su trabajo.

En 2002 ganó el Oscar por su interpretación de Leticia Musgrove en Monster’s Ball y se convirtió en la primera mujer negra en obtener la estatuilla como mejor actriz protagónica. Entre lágrimas, dedicó el premio a “cada mujer de color sin nombre ni rostro que ahora tiene una oportunidad porque esta puerta se ha abierto”. A 24 años de aquella ceremonia, Berry continúa siendo la única actriz negra que ganó en esa categoría, una circunstancia que ella misma ha definido como dolorosa.

El Oscar, sin embargo, no le garantizó una trayectoria sin obstáculos. Berry alternó grandes producciones —fue Storm en la saga X-Men y la chica Bond Jinx en 007: Otro día para morir— con títulos menos reconocidos. El caso más recordado es Gatúbela, de 2004, por la que recibió el premio Razzie a la peor actriz. En lugar de esconderse, asistió a la ceremonia con su Oscar en una mano y el Razzie en la otra. Aquel gesto, tan infrecuente en una industria obsesionada con el éxito, terminó revelando otra de sus fortalezas: la capacidad de reírse de sí misma y asumir sus fracasos.

“Voy a hacer más ruido que nunca”

En los últimos años también amplió su campo de acción. En 2020 debutó como directora con Herida, drama en el que interpretó a una luchadora de artes marciales mixtas, y continuó trabajando en producciones de acción como Moonfall y La Unión. Este año estrenó Crime 101, el thriller criminal encabezado por Chris Hemsworth y Mark Ruffalo, mientras prepara nuevos proyectos, entre ellos la serie The President Is Missing y el drama Fleur.

La actriz mantiene desde 2020 una relación con Van Hunt instagram.com/halleberry/

Su “segundo acto”, como ella misma define a esta etapa de su vida, también se desarrolla fuera de la pantalla. Después de que sus primeros síntomas de perimenopausia fueran diagnosticados erróneamente, Berry convirtió su experiencia en una causa pública. Fundó Respin, una plataforma dedicada a brindar información y acompañamiento sobre menopausia y longevidad femenina, y comenzó a reclamar mejores políticas de salud para las mujeres que atraviesan esa etapa.

Madre de Nahla, de 18 años, y Maceo, de 12, la actriz mantiene desde 2020 una relación con Van Hunt. Tras casi seis años juntos, recientemente confirmaron su compromiso. Berry estuvo casada anteriormente con el beisbolista David Justice, el cantante Eric Benét y el actor francés Olivier Martinez.

A las puertas de su cumpleaños, la estrella aseguró que se siente más sana y fuerte que a los 40 y descartó cualquier posibilidad de retirarse. También formuló una promesa que resume el espíritu con el que llega a los 60: no permitirá que Hollywood la borre. “Voy a hacer más ruido que nunca”, advirtió. La mujer que alguna vez abrió una puerta histórica ahora se propone evitar que vuelva a cerrarse.