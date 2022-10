En fotos: el último adiós a César Mascetti en San Pedro

El periodista, que murió este martes a los 80 años, fue despedido por familiares, amigos y colegas en la misma ciudad que lo vio nacer; durante el sepelio, hubo música y suelta de palomas en su honor

Este martes, el periodista César Mascetti murió a los 80 años. Y lo hizo, tal como lo deseaba, en San Pedro, la localidad de la provincia de Buenos Aires que lo vio nacer, volver una y otra vez mientras desarrollaba su exitosa carrera frente a las cámaras y, ya entrado el nuevo milenio, afincarse junto a su gran amor, Mónica Cahen D’Anvers.

Poco antes del mediodía, familiares, amigos y colegas de “El Gaucho” -tal como lo llamaban sus allegados- se acercaron hasta el cementerio municipal para brindarle su último adiós. En medio de escenas de profunda tristeza, surgieron canciones para despedirlo y también se llevó adelante una suelta de palomas en su honor: Mascetti era un apasionado de esas aves, a las que criaba y cuidaba con especial cariño.

Al frente de la despedida, claro, estuvo Cahen D’Anvers, siempre acompañada de sus dos hijos, Sandra y Vane Mihanovich, quienes consideraban a Mascetti como un padre. Fue la cantante, de hecho, la encargada de leer la carta que el periodista escribió a modo de despedida: “Me estoy muriendo en San Pedro rodeado de durazneros en flor y de naranjos que esperan su turno para dejar caer sus pétalos e inundarnos a todos de perfume. Estoy en el medio del campo caminando con mis perros, que perciben desde hace días lo que va a pasar”.

“Estoy mirando el río escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos, estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo como todas las tardecitas. Dentro de poco me llevarán con ellas para enseñarme el camino. Me estoy muriendo en San Pedro a los 80 años, en donde siempre quise morir, junto a la mujer que amo, abrazado a mi familia, qué más puedo pedir. Me estoy muriendo en paz con la satisfacción del deber cumplido. César, 12 de septiembre 2022″, concluyó Mihanovich ante la emoción y el aplauso generalizado de todos los presentes.

Mascetti fue diagnosticado con un cáncer de hígado hace un mes, y tras transitar una internación en la ciudad de Buenos Aires y saber que el cuadro era irreversible, pidió volver a San Pedro para transitar sus últimos días.

