Tyra Banks: cuáles son los motivos por los que decidió hacerle juicio a Netflix

La presentadora de televisión, modelo, actriz y productora cinematográfica norteamericana Tyra Banks demandó a Netflix por la docuserie referida al reality America’s Next Top Model, del que fue anfitriona desde el comienzo de este siglo.

El motivo central esgrimido es “difamación” porque alega que su testimonio fue manipulado para la reciente docuserie de la plataforma. La demanda de Banks incluye tanto a Netflix, como a 89 Blocks Holdings, EverWonder Studio, Netflix Music y a los codirectores Mor Loushy y Daniel Sivan, según informaron medios estadounidenses como TMZ y Variety.

Inside America’s Next Top Model

Según se supo, la presentación ha sido efectuada por “difamación indirecta, incumplimiento de contrato y publicidad engañosa”. Según la demanda obtenida por Variety, los abogados de Banks afirman que la expresentadora de America’s Next Top Model concedió una entrevista de tres horas y media a Reality Check: Inside America’s Next Top Model, la cual fue reducida a unos 16 minutos. Lo que quedó, según la demanda, fue “reeditado para respaldar una narrativa falsa y difamatoria, sin relación con lo que ella realmente expresó”. Añade que la “responsabilidad que la señora Banks asumió” por algunas de las deficiencias del programa “terminó eliminada en la edición final”.

“Peor aún, la falsa narrativa que construyeron los productores —mediante edición selectiva, omisión deliberada y manipulación minuciosa de imágenes— incluía que la señora Banks permitió a sabiendas que una concursante fuera agredida sexualmente en su programa, explotó el trauma de esa concursante para aumentar la audiencia y luego ni siquiera lo recordaba cuando se le preguntó“, se lee en la demanda. ”Esa narrativa es una completa invención, que Netflix transmitió a una audiencia global de millones de personas".

La demanda señala un “ejemplo flagrante de manipulación por parte de los productores para crear una narrativa falsa”. Es el que involucra a Shadni Sullivan, concursante de la segunda temporada. “Uno de los aspectos que ha generado interés en America’s Next Top Model durante los últimos veinte años ha sido una noche en la que Sullivan, en estado de embriaguez, tuvo relaciones sexuales con un hombre en Milán y rápidamente confesó su infidelidad a su novio de muchos años”, explica la demanda, detallada en el informe de Variety.

En la serie de Netflix, estrenada en febrero último, se muestra a Sullivan describiendo el incidente como una agresión, algo que Banks desconocía y que no le mencionaron durante la entrevista. Tras ocultarle esa información, Loushy le pregunta a Banks: “¿Recuerdas la historia de Shandi?”. El episodio muestra a Banks mirando hacia arriba, diciendo ‘eh’, y luego la pantalla se funde a negro. La implicación es devastadora y deliberada: que Tyra Banks ni siquiera recuerda la historia de la mujer que fue agredida en su programa".

Shandi Sullivan

Los abogados de Banks afirman que la grabación completa sin editar la muestra asintiendo y diciendo: “Sí, recuerdo su historia”. Banks, quien presentó America’s Next Top Model durante 22 temporadas a partir de 2003, solicita un juicio con jurado para que se le recomiende una indemnización punitiva “apropiada” por el delito.

Sin duda, el episodio que involucró a Sullivan como protagonista durante una grabación en Italia es uno de los que más sorprendieron. Corresponde a la segunda temporada del ciclo. En el documental, Sullivan asegura que estaba tan alcoholizada que se desmayó y que la producción debería haber intervenido. En lugar de hacerlo, el hecho fue editado y narrado como un acto voluntario, obligándola incluso a “confesar” lo ocurrido en una llamada telefónica grabada.