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En fotos: la alegría de Agustín “Soy Rada” Aristarán, Verónica Llinás y Darío Barassi en el estreno de Canelones

Los actores, junto a César Bordón, protagonizan el film basado en una historia real: el secuestro de “Chichita”, la madre de Hernán Casciari

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En fotos: la alegría de Agustín “Soy Rada” Aristarán, Verónica Llinás y Darío Barassi en el estreno de Canelones
En fotos: la alegría de Agustín “Soy Rada” Aristarán, Verónica Llinás y Darío Barassi en el estreno de CanelonesGerardo Viercovich - LA NACION
La primera edición de los premios Pinti dejaron en claro que este es un buen año para Agustín "Soy Rada" Aristarán. Charlie y la fábrica de chocolate se alzó con varias estatuillas, pero el actor todavía tenía otra noche inolvidable que vivir: el estreno de Canelones, la película que lo tiene como protagonista
La primera edición de los premios Pinti dejaron en claro que este es un buen año para Agustín "Soy Rada" Aristarán. Charlie y la fábrica de chocolate se alzó con varias estatuillas, pero el actor todavía tenía otra noche inolvidable que vivir: el estreno de Canelones, la película que lo tiene como protagonistaGerardo Viercovich - LA NACION
Verónica Llinás y Darío Barassi son los otros protagonistas de la comedia negra inspirada en hechos reales. La historia sigue el secuestro de Chichita, la madre del escritor Hernán Casciari, a manos de Daniel Olesnik en 2015. Olesnik busca saldar una deuda de sangre: vengar la broma adolescente de Hernán y su amigo Chiri en 1987, que empujó a su propia madre al suicidio. Una ineludible espiral de venganza, asfixiante y fatal, que transcurre en una única noche
Verónica Llinás y Darío Barassi son los otros protagonistas de la comedia negra inspirada en hechos reales. La historia sigue el secuestro de Chichita, la madre del escritor Hernán Casciari, a manos de Daniel Olesnik en 2015. Olesnik busca saldar una deuda de sangre: vengar la broma adolescente de Hernán y su amigo Chiri en 1987, que empujó a su propia madre al suicidio. Una ineludible espiral de venganza, asfixiante y fatal, que transcurre en una única nocheGerardo Viercovich - LA NACION
La película está dirigida por Christian Basilis y cuenta en su elenco, también, al actor César Bordón
La película está dirigida por Christian Basilis y cuenta en su elenco, también, al actor César BordónGerardo Viercovich - LA NACION
Lucía Gómez Centurión, la esposa de Barassi, estuvo muy cerca del actor y posó con él antes de la exclusiva proyección
Lucía Gómez Centurión, la esposa de Barassi, estuvo muy cerca del actor y posó con él antes de la exclusiva proyecciónGerardo Viercovich - LA NACION
Otra de las personalidades que disfrutó del estreno fue Magui Bravi, que además cumplió el rol de productora asociada
Otra de las personalidades que disfrutó del estreno fue Magui Bravi, que además cumplió el rol de productora asociadaGerardo Viercovich - LA NACION
La actriz Fiorella Bottaioli, protagonista del film La uruguaya, también fue de la partida
La actriz Fiorella Bottaioli, protagonista del film La uruguaya, también fue de la partidaGerardo Viercovich - LA NACION
José Chatruc posó para las cámaras en el hall central de las salas de Patrio Bullrich
José Chatruc posó para las cámaras en el hall central de las salas de Patrio BullrichGerardo Viercovich - LA NACION
Además de Basilis, la dirección está también a cargo de Ana Laura Gussoni. El guion, es del mismo Casiari, junto a Bailis y la periodista Josefina Licitra
Además de Basilis, la dirección está también a cargo de Ana Laura Gussoni. El guion, es del mismo Casiari, junto a Bailis y la periodista Josefina LicitraGerardo Viercovich - LA NACION
Nacida bajo el singular modelo de producción comunitaria de Orsai Audiovisuales junto a más de cinco mil socios productores, el film traslada a la pantalla grande el celebrado relato de Hernán Casciari
Nacida bajo el singular modelo de producción comunitaria de Orsai Audiovisuales junto a más de cinco mil socios productores, el film traslada a la pantalla grande el celebrado relato de Hernán CasciariGerardo Viercovich - LA NACION
Según explicaron los directores, Canelones intenta explorar la complejidad de los vínculos filiales —especialmente la relación entre madres e hijos— bajo un efecto búmeran: cómo un error gestado en la inconsciencia de nuestros actos pasados vuelve años más tarde a cobrar factura en el presente
Según explicaron los directores, Canelones intenta explorar la complejidad de los vínculos filiales —especialmente la relación entre madres e hijos— bajo un efecto búmeran: cómo un error gestado en la inconsciencia de nuestros actos pasados vuelve años más tarde a cobrar factura en el presenteGerardo Viercovich - LA NACION
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