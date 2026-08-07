En fotos: la alegría de Agustín “Soy Rada” Aristarán, Verónica Llinás y Darío Barassi en el estreno de Canelones

Verónica Llinás y Darío Barassi son los otros protagonistas de la comedia negra inspirada en hechos reales. La historia sigue el secuestro de Chichita, la madre del escritor Hernán Casciari, a manos de Daniel Olesnik en 2015. Olesnik busca saldar una deuda de sangre: vengar la broma adolescente de Hernán y su amigo Chiri en 1987, que empujó a su propia madre al suicidio. Una ineludible espiral de venganza, asfixiante y fatal, que transcurre en una única noche

Gerardo Viercovich - LA NACION