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En fotos: la alegría de Agustín “Soy Rada” Aristarán, Verónica Llinás y Darío Barassi en el estreno de Canelones
Los actores, junto a César Bordón, protagonizan el film basado en una historia real: el secuestro de “Chichita”, la madre de Hernán Casciari
7 de agosto de 2026
15:04
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En fotos: la alegría de Agustín “Soy Rada” Aristarán, Verónica Llinás y Darío Barassi en el estreno de Canelones
Gerardo Viercovich - LA NACION
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La primera edición de los premios Pinti dejaron en claro que este es un buen año para Agustín "Soy Rada" Aristarán. Charlie y la fábrica de chocolate se alzó con varias estatuillas, pero el actor todavía tenía otra noche inolvidable que vivir: el estreno de Canelones, la película que lo tiene como protagonista
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Verónica Llinás y Darío Barassi son los otros protagonistas de la comedia negra inspirada en hechos reales. La historia sigue el secuestro de Chichita, la madre del escritor Hernán Casciari, a manos de Daniel Olesnik en 2015. Olesnik busca saldar una deuda de sangre: vengar la broma adolescente de Hernán y su amigo Chiri en 1987, que empujó a su propia madre al suicidio. Una ineludible espiral de venganza, asfixiante y fatal, que transcurre en una única noche
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La película está dirigida por Christian Basilis y cuenta en su elenco, también, al actor César Bordón
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Lucía Gómez Centurión, la esposa de Barassi, estuvo muy cerca del actor y posó con él antes de la exclusiva proyección
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Otra de las personalidades que disfrutó del estreno fue Magui Bravi, que además cumplió el rol de productora asociada
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La actriz Fiorella Bottaioli, protagonista del film La uruguaya, también fue de la partida
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José Chatruc posó para las cámaras en el hall central de las salas de Patrio Bullrich
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Además de Basilis, la dirección está también a cargo de Ana Laura Gussoni. El guion, es del mismo Casiari, junto a Bailis y la periodista Josefina Licitra
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Nacida bajo el singular modelo de producción comunitaria de Orsai Audiovisuales junto a más de cinco mil socios productores, el film traslada a la pantalla grande el celebrado relato de Hernán Casciari
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Según explicaron los directores, Canelones intenta explorar la complejidad de los vínculos filiales —especialmente la relación entre madres e hijos— bajo un efecto búmeran: cómo un error gestado en la inconsciencia de nuestros actos pasados vuelve años más tarde a cobrar factura en el presente
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