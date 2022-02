En fotos: la escapada romántica de Diego Boneta, la salida de Gael García Bernal con sus hijos y el paseo de Katy Perry y Orlando Bloom

El actor mexicano Gael García Bernal, quien ya ha firmado contrato con Marvel para protagonizar la adaptación de Werewolf By Night, se tomó un tiempo de descanso junto a sus hijos Libertad y Lázaro, fruto de su relación con la intérprete argentina Dolores Fonzi, durante unos días de vacaciones en Roma.

Gael García Bernal junto a sus hijos Libertad y Lázaro Backgrid UK/The Grosby Group

El actor se mostró contento y relajado mientras almorzaba en familia Backgrid UK/The Grosby Group

Si bien el actor Diego Boneta y su novia Renata Notni desmintieron los recientes rumores de compromiso, su relación de pareja sigue viento en popa. Por estos días, de hecho, se los pudo ver disfrutando de un día de playa en Miami, Florida. El protagonista de la serie sobre la vida de Luis Miguel, se mostró relajado junto a su pareja de más de un año mientras disfrutaban de unas bebidas para concluir el día en la costa.

Diego usó shorts de playa de Fendi mientras disfrutaba del sol con su novia Renata, quien vestía un bikini naranja. Splash News/The Grosby Group

Katy Perry y Orlando Bloom disfrutaron de un tiempo en familia mientras llevaban a su hija al parque el domingo, antes de acudir al Super Bowl. La pareja se mostró acompañando a su pequeña, Daisy Love, mientras andaba muy entretenida en un auto tamaño miniatura.

Katy Perry y Orlando llevaron a su hija al parque para disfrutar un tiempo en familia Backgrid/The Grosby Group

La famosa pareja sigue reservando la identidad de su hija y son pocas las fotografías en las que se la puede ver claramente Backgrid/The Grosby Group

La modelo Hailey Bieber lució un conjunto de leggins verdes y top de un solo hombro mientras se dirigía a una clase de yoga en Beverly Hills, después los acontecimientos sucedidos el viernes por la noche, cuando cuatro personas resultaron heridas en una pelea desarrollada fuera de una fiesta organizada por su marido, Justin Bieber. El evento, repleto de estrellas, se llevó a cabo en un restaurante italiano.

Hailey Bieber se dirige a una clase de yoga en Beverly Hills Backgrid/The Grosby Group

La hija del actor Stephen Baldwin, lució un conjunto verde y un par de anteojos negros Backgrid/The Grosby Group

Katie Holmes se vio muy elegante de blanco llegando al desfile de modas de la casa Alice + Olivia en Nueva York, durante la Semana de la Moda. La actriz que, hace tiempo se distingue por su sofisticado estilo, ya forma parte de la audiencia estable de las semanas de la moda en las exclusivas capitales europeas y estadounidenses.

Katie Holmes dio cátedra de moda en la entrada de el desfile de Alice + Olivia REX Features/Shutterstock /The G

Si bien la actriz se resbaló al salir del desfile, nunca perdió el estilo que la caracteriza Backgrid/The Grosby Group

Harry Styles filmó su último videoclip en The Mall, en Londres. Desde una cama móvil y con dos músicas como acompañantes, el ex One Direction vestido con un pijama a lunares, se mostró divertido durante la grabación.

Harry Styles filmó su último video musical desde una cama móvil y junto a dos músicas mujeres Splash News/The Grosby Group