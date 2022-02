Verónica Lozano mostró cómo pasa sus días luego del accidente en Aspen: inmovilizada y con ayuda de su familia

En sus redes sociales, Verónica Lozano mostró cómo pasa las horas y encara su recuperación luego de la preocupante caída que sufrió en Aspen y que se viralizó. Las imágenes se conocieron hace algunos días y llamaron la atención de todos. Es que la conductora sufrió un grave accidente y todo quedó documentado. Un testigo de la escena grabó desde la aerosilla lo ocurrido: quedó colgada y esperaba por asistencia del personal del lugar para que le pusieran una colchoneta debajo.

Con una privilegiada vista, Vero Lozano se recupera de sus lesiones Instagram @verolozanovl

A pesar de que los presentes en la escena se encontraban enfocados en esa tarea, no llegaron a tiempo y los brazos de la famosa cedieron. La caída fue grave y generó una lesión en ambos tobillos, por lo que la conductora de Cortá por Lozano deberá operarse y luego afrontar la recuperación.

En ese contexto y a la espera de que esto suceda, la propia licenciada en Psicología mostró en su cuenta de Instagram los cuidados que recibe por parte de su familia. Mientras que el lunes iba a ver al médico para que tener una fecha de operación, Vero tuvo que mantener ambas piernas vendadas y con una silla de ruedas para movilizarse.

La historia que compartió Verónica Lozano Captura

Además, se vio obligada a usar una silla especial para bañarse y compartió una foto de su pareja, Jorge “Corcho” Rodríguez, mientras estaba armándola. “Corchi el constructor”, escribió junto con la imagen. Lejos de perder el humor, subió también la imitación de su hija Antonia sobre cómo sería para ella el proceso de asearse. “Arrancó el bullying” y “Qué falta de respeto”, agregó divertida la conductora sobre la grabación.

Además de estos dos videos, la protagonista comparte historias en la plataforma con regularidad, donde muestra su estado de salud y algunas intimidades de su recuperación.

La imitación de su hija que compartió Verónica Lozano

En las últimas horas, subió un posteo hablando del apoyo recibido y también de las malas energías. “Un poco de todo porque la vida a veces te sacude. Estoy bien, no dolor. Lunes veo al doc y me dice cuándo me opera de los talones. Gracias por las lindas energías. Las feas, espejito y rebote”, manifestó en el pie de la publicación, junto con una serie de fotos de las vacaciones antes del accidente.

El contenido generó revuelo en Instagram, dado que acumuló más de 119.000 likes y miles de comentarios en apoyo a la famosa. Entre las múltiples figuras que se hicieron presentes se encuentran nombres como Darío Barassi, Nancy Dupláa, Mery del Cerro, Julieta Ortega y Evangelina Anderson, entre otros.

La publicación de Verónica Lozano Captura

El accidente no solo implica un cambio en la vida cotidiana de Verónica, sino también en sus planes para la televisión en el mediano plazo. De acuerdo a la información que había brindado Ángel de Brito en su cuenta de Twitter luego del accidente, se estima que la recuperación tardará alrededor de tres meses siempre y cuando todo suceda según lo previsto.

Por ese motivo, ya se está analizando quién estará al frente del programa hasta que la periodista pueda hacer su regreso. Una de las posibilidades es que Paula Chaves, quien ya estaba ocupando su lugar por las vacaciones, quede a cargo del ciclo durante el tiempo que dure la recuperación.