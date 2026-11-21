De incógnito, la reina Máxima de los Países Bajos visitó hoy junto a su mamá, María del Carmen Cerruti, la muestra Mafalda Inmersiva, en el Centro Cultural Recoleta.

Tanto Máxima como su madre son fanáticas del personaje de Quino y quisieron disfrutar de la muestra tratando de pasar inadvertidas y comprando las entradas como cualquier visitante. Por eso, todos los presentes se llevaron una grata sorpresa al verla entrar al centro cultural.

De incógnito, Máxima Zorreguieta visitó la muestra Mafalfa Inmersiva en el Centro Cultural Recoleta

Al ser reconocida por los organizadores, la reina Máxima les mostró su entusiasmo con la propuesta, les aseguró que le había encantado y también destacó el nivel de la misma. Además, celebró que una empresa argentina haya desarrollado una producción de semejante calidad.

Máxima Zorreguieta se mostró muy amable y saludó a las personas que se le acercaron

Tras visitar la muestra, Máxima Zorreguieta se llevó varios souvenirs temáticos

Al terminar el recorrido de esta propuesta, que abrió sus puertas en octubre de este año con muy buena repercusión de público, la reina de los Países Bajos pasó por la tienda del lugar para comprar numerosos productos de Mafalda y su universo.

Máxima Zorreguieta, al retirarse del lugar

Máxima Zorreguieta visitó, de incógnito, la muestra inmersiva de Mafalda en el Centro Cultural Recoleta

Nuevo capítulo

Hace apenas unos días, el 13 de noviembre más exactamente, la reina Máxima de los Países Bajos prestó juramento como oficial reservista y fue ascendida al rango de teniente coronel del Estado Mayor del Ejército Real de los Países Bajos, dando por terminada así una exigente formación militar que inició a comienzos de 2026.

La ceremonia se celebró en la Academia Militar Real de Breda, donde Máxima compartió este importante momento con otros veintitrés oficiales reservistas.

El comandante de las Fuerzas Terrestres neerlandesas, el general Jan Swillens, fue quien presidió el acto y tomó juramento a los nuevos integrantes del cuerpo. Fue una jornada especialmente emotiva para la Reina, que estuvo acompañada por el rey Guillermo Alejandro y por la princesa heredera Amalia, testigos privilegiados de este hito en la trayectoria pública de la monarca.

Máxima se incorporó este año a las Fuerzas Armadas como reservista con el objetivo de contribuir a la seguridad de su país. Según explicó la Casa Real al anunciar su decisión, la soberana consideró que “la seguridad ya no puede darse por sentada” y quiso aportar su experiencia y compromiso al servicio de la sociedad neerlandesa.