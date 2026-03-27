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En fotos: Mónica Gonzaga, Cecilia Dopazo, Julieta Cardinali y todos los famosos en la avant premiere de la película Pensamiento lateral

El thriller de Mariano Hueter, protagonizado por la actriz vasca Itziar Ituño, llegó este jueves a las salas

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En fotos: Mónica Gonzaga, Cecilia Dopazo, Julieta Cardinali y todos los famosos en la avant premiere de la película Pensamiento lateral
En fotos: Mónica Gonzaga, Cecilia Dopazo, Julieta Cardinali y todos los famosos en la avant premiere de la película Pensamiento lateralPrensa Urban
Violeta Urtizberea y Julieta Cardinali conversaron animadamente con Julián Cerati en la avant premiere de Pernsamiento lateral, el film de Mariano Hueter que cuenta con el protagónico de la actriz vasca Itziar Ituño
Violeta Urtizberea y Julieta Cardinali conversaron animadamente con Julián Cerati en la avant premiere de Pernsamiento lateral, el film de Mariano Hueter que cuenta con el protagónico de la actriz vasca Itziar ItuñoGerardo Viercovich - LA NACION
Sonriente, Cardinali optó por un look muy otoñal: blusa suelta en tono tabaco, jean negro estilo oxford, botas y lentes ahumados
Sonriente, Cardinali optó por un look muy otoñal: blusa suelta en tono tabaco, jean negro estilo oxford, botas y lentes ahumadosGerardo Viercovich - LA NACION
Urtizberea también disfrutó del estreno, y eligió para la ocasión un short negro, blusa gris de cuello recto, saco negro arremangado y botas a tono
Urtizberea también disfrutó del estreno, y eligió para la ocasión un short negro, blusa gris de cuello recto, saco negro arremangado y botas a tonoGerardo Viercovich - LA NACION
Muy amigas, las actrices aprovecharon el encuentro para ponerse al día y conversar animadamente
Muy amigas, las actrices aprovecharon el encuentro para ponerse al día y conversar animadamenteGerardo Viercovich - LA NACION
Cecilia Dopazo dijo presente acompañada por su hijo, Santino Taratuto
Cecilia Dopazo dijo presente acompañada por su hijo, Santino TaratutoGerardo Viercovich - LA NACION
La actriz de la más reciente versión teatral de Made in Lanús optó por un outfit total black, que acompañó por unas cancheras zapatillas de lona
La actriz de la más reciente versión teatral de Made in Lanús optó por un outfit total black, que acompañó por unas cancheras zapatillas de lonaGerardo Viercovich - LA NACION
César Bordón, uno de los protagonistas de Pensamiento lateral, se mostró muy elegante con traje combinado
César Bordón, uno de los protagonistas de Pensamiento lateral, se mostró muy elegante con traje combinadoGerardo Viercovich - LA NACION
El actor y cantante peruano Nico Ponce también dijo presente en el estreno del thriller psicológico que llegó a los cines este jueves
El actor y cantante peruano Nico Ponce también dijo presente en el estreno del thriller psicológico que llegó a los cines este juevesGerardo Viercovich - LA NACION
Mónica Gonzaga posó para los fotógrafos antes de entrar a la sala del complejo de cines de Recoleta en el que se llevo adelante la avant premiere
Mónica Gonzaga posó para los fotógrafos antes de entrar a la sala del complejo de cines de Recoleta en el que se llevo adelante la avant premiereGerardo Viercovich - LA NACION
Mariano Hueter es el director de un thriller que narra la historia de Julia, una psicóloga que luego de ser secuestrada debe poner en juego sus conocimientos para manipular a sus captores y sobrevivir
Mariano Hueter es el director de un thriller que narra la historia de Julia, una psicóloga que luego de ser secuestrada debe poner en juego sus conocimientos para manipular a sus captores y sobrevivirGerardo Viercovich - LA NACION
La española Itziar Ituño, conocida por su labor en la serie La casa de papel, es la protagonista del film; para el estreno, eligió un corset en tono en verde sobre un vestido negro de lentejuelas, guantes largos y sandalias rojas
La española Itziar Ituño, conocida por su labor en la serie La casa de papel, es la protagonista del film; para el estreno, eligió un corset en tono en verde sobre un vestido negro de lentejuelas, guantes largos y sandalias rojasGerardo Viercovich - LA NACION
Ituño y Bordón se fundieron en un cariñoso abrazo al encontrarse
Ituño y Bordón se fundieron en un cariñoso abrazo al encontrarseGerardo Viercovich - LA NACION
Luego, los actores posaron juntos para las cámaras
Luego, los actores posaron juntos para las cámarasGerardo Viercovich - LA NACION
Nico Ponce, Mauricio Paniagua, César Bordón, Itziar Ituño, Mariano Hueter y Agostina Inella, en la avant premiere de Pensamiento lateral
Nico Ponce, Mauricio Paniagua, César Bordón, Itziar Ituño, Mariano Hueter y Agostina Inella, en la avant premiere de Pensamiento lateralGerardo Viercovich - LA NACION
Mauricio Paniagua, que se destacó en la miniserie basada en la vida de Carlos Monzón, también optó por un look total black
Mauricio Paniagua, que se destacó en la miniserie basada en la vida de Carlos Monzón, también optó por un look total blackGerardo Viercovich - LA NACION
Julián Cerati es una de las nuevas caras del cine nacional; recientemente, se lo pudo ver en el film La dicha en movimiento, encarnando a Pipo Cipolatti
Julián Cerati es una de las nuevas caras del cine nacional; recientemente, se lo pudo ver en el film La dicha en movimiento, encarnando a Pipo CipolattiGerardo Viercovich - LA NACION
Ituño aprovechó su viaje a la Argentina para pasear y visitar amigos, y este martes participó de la marcha que conmemoró los 50 años del golpe de Estado de 1976
Ituño aprovechó su viaje a la Argentina para pasear y visitar amigos, y este martes participó de la marcha que conmemoró los 50 años del golpe de Estado de 1976Gerardo Viercovich - LA NACION
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