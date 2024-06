En fotos: revelaciones, pistas y mucho estilo en el estreno de la segunda temporada de La Casa del Dragón, en Londres

"No he visto Game Of Thrones", dijo Ewan Mitchell en una entrevista con ComicBook después de que la publicación le preguntara con quién de la serie original querría que interactuara su personaje, el príncipe Aemond Targaryen. "Tengo que hacer una confesión. Nunca la he visto y no quería verla al meterme en este papel", añadió

BENJAMIN CREMEL - AFP