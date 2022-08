Matt Smith habló sobre el problema de salud que lo llevó a retirarse de su primera gran pasión, el fútbol: “Fue un momento difícil”

Antes de convertirse en una estrella de la televisión y el cine británicos, Matt Smith soñaba con un futuro ligado al mundo del deporte. El actor The Crown y La casa del dragón era una de las grandes promesas del fútbol inglés y jugaba en el Leicester City hasta que una desafortunada condición médica lo obligó a retirarse.

Smith heredó la pasión por el fútbol de su familia. Su abuelo jugaba en el Notts County y el joven Matt no dudó, desde muy temprana edad, en querer imitar sus pasos. De niño jugó en los equipos juveniles del Northampton Town y el Nottingham Forest, lugares en donde los agentes le echaron el ojo. En su adolescencia finalmente logró su primer contrato con un club, el Leicester City, que lo fichó para darle continuidad como parte de su equipo, pero no todo salió como él esperaba.

Lamentablemente, el sueño de Smith terminó cuando sólo tenía 16 años. Una enfermedad de la espalda, la espondilosis cervical, echó por tierra sus posibilidades de llegar a la selección e hizo que el Leicester City lo dejara libre. Esta afección está causada por la degeneración de la columna vertebral debido al desgaste causado por la edad, por el crecimiento anormal de los huesos o por discos secos y agrietados. Aunque es inusual en un adolescente, la enfermedad no es infrecuente y Smith era uno de los tantos jóvenes que la padece.

“ Fue un momento difícil porque me sentía insatisfecho. Para ser honesto, estaba tan seguro de que jugar al fútbol era lo que iba a hacer que fue muy difícil para mí decirle a la gente que me habían diagnosticado esta enfermedad. Mi ego decía ‘yo soy eso, soy un futbolista’ y ya saben como es, en la escuela era el jugador de fútbol para todos y de repente nada “, dijo durante una entrevista con Kirsty Young en el programa Desert Island Discs.

“ Por suerte había un profesor de teatro, Terry Hardingham, que me dijo: ‘Nunca estuviste destinado a ser futbolista, siempre pensé que eras muy bueno actuando ’”, agregó sobre como empezó su vocación de actor.

Al terminar el secundario, Smith se abocó de lleno a la actuación y decidió estudiar drama y escritura en la Universidad East Anglia, debutando profesionalmente en la obra Murder in the Cathedral como parte del National Youth Theatre. Con el tiempo comenzó a interpretar papeles televisivos, el primero de ellos en la serie Party Animals (2007), hasta que en 2010 se sumó a la muy popular Doctor Who y terminó convirtiéndose en toda una estrella dentro del Reino Unido.

Sus cuestionamientos a La casa del dragón

Smith como Daemon Targaryen, en La casa del dragón HBO Max

Días antes del estreno de La casa del dragón, Smith realizó un particular cuestionamiento sobre la necesidad de incluir escenas eróticas en la nueva producción de HBO. “¿Necesitamos otra escena de sexo?”, contó el actor que le da vida a Daemon Targaryen, que preguntó en el set mientras filmaban la precuela. La respuesta fue inmediata: “Sí”.

Smith habló sobre el contenido sexualmente explícito de la precuela de Game Of Thrones en una larga entrevista que le brindó a la edición inglesa de la revista Rolling Stone. Cuando el periodista le preguntó si al estar la ficción ubicada en un tiempo diferente iban a aparecer menos escenas eróticas, la respuesta de la exestrella de Doctor Who y The Crown fue contundente. “Uno se pregunta: ‘¿Necesitamos otra escena de sexo?’”, se preguntó. “Y ellos dicen, ‘Sí, lo necesitamos’”, respondió él mismo.

“Supongo que tenés que preguntarte: ‘¿Qué estás haciendo? ¿Estás representando los libros, o estás diluyendo los libros para representar el tiempo (en el que vivimos)? Y en realidad creo que es tu trabajo representar los libros de manera veraz y honesta, tal como fueron escritos”, analizó luego, aunque cerró el tema convencido de que sus escenas en la cama son más de las que él quisiera: “Sí, es un poco demasiado, si me preguntas”, concluyó.