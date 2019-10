Me gusta Me gusta

Para la premiere de la serie de AppleTV The Morning Show, Jennifer Aniston eligió una pieza vintage en azul profundo de James Galanos Foto: Agencias

Su coprotagonista, Reese Witherspoon, fue por un diseño strapless y a la rodilla de Hedi Slimane for Celine; las actrices no ocultaron la buena relación que tienen durante la presentación de la ficción en el Lincoln Center de Manhattan Foto: Agencias

Horas después de que le confirmaran que la precuela de Game of Thrones que iba a protagonizar finalmente no verá la luz, Naomi Watts puso su mejor sonrisa para el estreno de The Morning Show Foto: Agencias

Un sir despeinado y sonriente: Ian McKellen posó con la ciudad de Londres como fondo, durante el photocall de la película The Good Liar Foto: Agencias

¿Quién es esta actriz tan solicitada por los fotógrafos, sobre la alfombra roja? Foto: Agencias

Nada menos que Helen Mirren, quien coprotagoniza The Good Liar junto a McKellen, y por eso asistió a la premiere mundial del film en Londres Foto: Agencias

El también británico Russell Tovey, a quien recientemente pudimos ver en la miniserie Years and Years, eligió un look total black para la premiere mundial de The Good Liar Foto: Agencias

También en la capital inglesa, Cate Blanchett dijo presente en la entrega de los premios a la Mujeres del Año, organizada por la revista Harpers Bazaar Foto: Agencias

¿Por qué tan serio? Quizás todavía metido en el rol de Danny Torrance, el actor escocés Ewan McGregor presentó en Los Ángeles la aterradora secuela de El resplandor, Doctor Sleep Foto: Agencias

El pequeño Roger Dale Floyd, en cambio, bromeó con el póster de la película dirigida por Mike Flanagan, que llegará a los cines argentinos el 7 de noviembre Foto: Agencias

Sí, las películas sobre la Navidad ya empiezan a llegar: Emma Thompson, Michelle Yeoh, Emilia Clarke, Henry Golding asistieron al estreno de Last Christmas y posaron junto al director Paul Feig Foto: Agencias

¿Tan bueno era el chiste? Clarke hizo gala de su humor británico y puso a reír a Golding, su compañero de elenco en la comedia romántica ambientada en Navidad Foto: Agencias

Los actores dieron cuenta de la muy buena química que consiguieron fuera de la pantalla Foto: Agencias

Otra que no se privó de bromear durante su paso por la alfombra roja fue Thompson, que decidió hacerle algunos reproches en clave de humor al director del film Foto: Agencias

Thompson, una actriz que siempre le pone el cuerpo a los papeles que interpreta Foto: Agencias

¿Tuvo una revelación? Juliette Lewis no quiso perderse la proyección para invitados de Huérfanos de Brooklyn, la película de Edward Norton basada en una novela de Jonathan Lethem Foto: Agencias

Por supuesto que Norton también asistió, acompañado por su esposa, la productora canadiense Shauna Robertson Foto: Agencias